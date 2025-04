The Life of Chuck: Πλήρες trailer για την ταινία που βασίζεται σε έργο του Stephen King

Μια νέα κινηματογραφική μεταφορά από το σύμπαν του Στίβεν Κινγκ ετοιμάζεται να καθηλώσει το κοινό. Πρόκειται για την ταινία The Life of Chuck, το επερχόμενο sci-fi δράμα του σκηνοθέτη Μάικ Φλάναγκαν, βασισμένο στη νουβέλα του διάσημου συγγραφέα από τη συλλογή If It Bleeds του 2020. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Τομ Χίντλεστον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Τσαρλς "Τσακ" Κραντζ, έναν φαινομενικά συνηθισμένο άνδρα με μια απίστευτη ιστορία ζωής.

Η ταινία ακολουθεί μια μη γραμμική αφήγηση, χωρισμένη σε τρεις πράξεις που εξελίσσονται αντίστροφα χρονικά, ξεκινώντας από την ενηλικίωση και επιστρέφοντας στα παιδικά του χρόνια. Ο Χίντλεστον υποδύεται τον ενήλικα Τσακ, ενώ οι Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Μπέντζαμιν Πάτζακ και Κόντι Φλάναγκαν παρουσιάζουν τον ήρωα στις μικρότερες ηλικίες.

Το συναίσθημα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της ταινίας: η αγάπη, η απώλεια και η πολύπλευρη ανθρώπινη φύση ξεδιπλώνονται μέσα από τις εμπειρίες του Τσακ. Όπως δηλώνει και ο χαρακτήρας του Μαρκ Χάμιλ, ο Άλμπι Κραντζ: «Αν έχεις καρδιά, έχεις ελπίδα». Ο Χάμιλ υποδύεται τον παππού του Τσακ, ενώ η Μία Σάρα ερμηνεύει τη γιαγιά του. Το καστ συμπληρώνουν οι Τσιούετελ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν, Άναλις Μπάσο, Μάθιου Λίλαρντ, Χέδερ Λάνγκενκαμπ, και άλλοι.

Ο Μάικ Φλάναγκαν υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και το μοντάζ, ενώ παραγωγός είναι και ο Τρέβορ Μέισι από την Intrepid Pictures. Ο Φλάναγκαν έχει ήδη μεταφέρει στην οθόνη άλλα έργα του Κινγκ, όπως τα Gerald’s Game και Doctor Sleep, και ετοιμάζει τηλεοπτικές σειρές για τα The Dark Tower και Carrie, με την τελευταία να έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από την Amazon MGM Studios.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024, όπου απέσπασε το κορυφαίο βραβείο κοινού (People’s Choice Award).

Το The Life of Chuck αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 13 Ιουνίου, προσφέροντας μια βαθιά ανθρώπινη, μελαγχολική αλλά και ελπιδοφόρα κινηματογραφική εμπειρία σε μια ακόμα συναισθηματική βουτιά στον κόσμο του Στίβεν Κινγκ μέσα από το οραματικό βλέμμα του Μάικ Φλάναγκαν.