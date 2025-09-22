The Mandalorian and Grogu: Νέο trailer και ημερομηνία πρεμιέρας!

Έξι χρόνια μετά την τελευταία ταινία Star Wars, το σύμπαν επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες με το The Mandalorian and Grogu, μια ταινία που φιλοδοξεί να μεταφέρει τη μαγεία της δημοφιλούς σειράς σε μια νέα κλίμακα. Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή του franchise μετά το The Rise of Skywalker του 2019, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις προσδοκίες των θαυμαστών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jon Favreau, ο δημιουργός της σειράς The Mandalorian, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Dave Filoni, επικεφαλής δημιουργικού της Lucasfilm. Η ταινία συνεχίζει τις περιπέτειες του κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin, που υποδύεται ο Pedro Pascal, και του Grogu –γνωστού στο κοινό ως Baby Yoda–, που πλέον είναι κάτι περισσότερο από μαθητής: είναι ο θετός γιος του Mandalorian.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι δυο ήρωες επιστρατεύονται από τη New Republic για μια αποστολή υψίστης σημασίας. Ο στόχος τους είναι να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τους τελευταίους πολέμαρχους της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι παραμένουν διασκορπισμένοι στον γαλαξία μετά την πτώση του αυτοκρατορικού καθεστώτος. Με άλλα λόγια, η ιστορία υπόσχεται να γεφυρώσει το χάος που άφησε πίσω της η ήττα της Αυτοκρατορίας, δίνοντας στους Mando και Grogu έναν ρόλο-κλειδί στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Το πρώτο teaser trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για την πλοκή, ωστόσο χαρίζει στους θεατές μερικές δυνατές εικόνες. Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες είναι αυτή της Sigourney Weaver, μιας από τις μεγαλύτερες μορφές της επιστημονικής φαντασίας, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της Ward, πιλότου και συνταγματάρχη της New Republic. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, ο Grogu επιχειρεί –χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία– να χρησιμοποιήσει τη Δύναμη για να «κλέψει» το σνακ της Ward. Η στιγμή λειτουργεί ως μια χιουμοριστική νότα, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η μάχη με μια ηρωίδα του βεληνεκούς της Ripley δεν θα είναι εύκολη υπόθεση ούτε για τον Baby Yoda.

Το καστ ενισχύεται περαιτέρω με τον Jeremy Allen White, γνωστό από τη σειρά The Bear, ο οποίος ενσαρκώνει τον Rotta the Hutt, γιο του διαβόητου Jabba the Hutt. Το teaser τον δείχνει να πανηγυρίζει μέσα σε έναν αρένα μάχης, μια στιγμή που ακόμα και ο Din χαρακτηρίζει «εντυπωσιακή». Η επιλογή αυτή αποδεικνύει ότι οι δημιουργοί θέλουν να αντλήσουν υλικό από διαφορετικές πτυχές της μυθολογίας του Star Wars, δίνοντας νέα πνοή σε παλιές ιστορίες.

Στις μικρές αλλά σημαντικές εκπλήξεις του trailer συναντάμε την επιστροφή του Garazeb “Zeb” Orellios, χαρακτήρα από το Star Wars Rebels, με τη φωνή του Steven Blum. Ο Zeb είχε ήδη εμφανιστεί σε live-action εκδοχή στην τρίτη σεζόν του The Mandalorian, και τώρα επιστρέφει σε μια παραγωγή που τον φέρνει πιο κοντά στο ευρύ κινηματογραφικό κοινό. Η παρουσία του επιβεβαιώνει την πρόθεση των δημιουργών να συνεχίσουν να «χτίζουν γέφυρες» ανάμεσα στις τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων και τις live-action παραγωγές.

Το The Mandalorian and Grogu θα βγει στις αίθουσες στις 22 Μαΐου 2026.