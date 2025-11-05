The Mummy: Η μεγάλη επιστροφή με Brendan Fraser και Rachel Weisz!

Η Universal φαίνεται αποφασισμένη να αναστήσει ξανά μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές περιπέτειες των ‘90s. Σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κεφάλαιο του The Mummy, αυτή τη φορά όχι ως reboot αλλά ως άμεση συνέχεια των δύο πρώτων ταινιών με τους Brendan Fraser και Rachel Weisz.

Η νέα ταινία θα υπογραφεί από το δίδυμο των Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, γνωστούς για τις σύγχρονες επιτυχίες τρόμου Ready or Not και Scream (2022), καθώς και το Scream 6. Το στούντιο Radio Silence, πίσω από αυτές τις παραγωγές, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία με την υποστήριξη του παραγωγού Sean Daniel, ο οποίος είχε συνυπογράψει και τις αρχικές ταινίες μαζί με τον αείμνηστο James Jacks.

Σύμφωνα με πηγές του THR, το νέο πρότζεκτ αγνοεί πλήρως το τρίτο φιλμ της σειράς, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), όπου ο Fraser επέστρεψε στον ρόλο του Rick O’Connell αλλά η Weisz είχε αντικατασταθεί από τη Maria Bello, ενώ στο καστ συμμετείχαν οι Jet Li και Luke Ford. Αντίθετα, η επερχόμενη ταινία θα λειτουργεί ως «πνευματική» συνέχεια του The Mummy (1999) και του The Mummy Returns (2001), εκεί όπου ξεκίνησε η χημεία, το χιούμορ και η περιπετειώδης καρδιά του franchise.

Η πρώτη Mummy του Stephen Sommers, κυκλοφορημένη το 1999, επανέφερε στη ζωή το κλασικό τέρας της Universal, προσθέτοντας όμως μια έντονη δόση από Indiana Jones: σασπένς, δράση, ρομάντζο και φλερτ με το υπερφυσικό. Με φόντο την Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920, ο Rick O’Connell (Fraser) και η βιβλιοθηκάριος Evelyn Carnahan (Weisz) ξυπνούν κατά λάθος έναν καταραμένο ιερέα, προκαλώντας μια σειρά από θεαματικές αναμετρήσεις ανάμεσα στο παλιό και το νέο.

Η ταινία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 422 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και καθιστώντας τον Fraser έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ της εποχής. Το franchise επεκτάθηκε με δύο σίκουελ, το prequel The Scorpion King με τον νεαρό τότε Dwayne "The Rock" Johnson, μια animated σειρά και φυσικά το δημοφιλές θεματικό ride στα Universal Studios.

Παρότι το στούντιο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τη συμμετοχή των Fraser και Weisz, η πιθανή επιστροφή τους θεωρείται καθοριστική. Η αναγέννηση της καριέρας του Fraser χάρη στο The Whale του Darren Aronofsky —που του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2022— έχει κάνει τους θαυμαστές να ονειρεύονται ξανά τον αγαπημένο Rick O’Connell. Από την άλλη, η Weisz έχει παραμείνει ενεργή σε δυνατούς ρόλους, πρόσφατα στο Black Widow του MCU ως Melina Vostokoff, προσθέτοντας επιπλέον λάμψη στο ενδεχόμενο comeback.

Η προσπάθεια του 2017 να ανανεωθεί το franchise μέσα από το The Mummy με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise αποδείχθηκε αποτυχία. Αν και φιλοδοξούσε να ανοίξει το περίφημο “Dark Universe” της Universal —ένα διασυνδεδεμένο σύμπαν τεράτων που θα περιλάμβανε χαρακτήρες όπως ο Frankenstein, ο Dracula και ο Invisible Man— το πείραμα κατέρρευσε. Οι κριτικές χαρακτήρισαν την ταινία «χαοτική, προβλέψιμη και εντελώς αδιάφορη», ενώ οι εισπράξεις των 400 εκατομμυρίων δολαρίων θεωρήθηκαν απογοητευτικές, δεδομένων των προσδοκιών του στούντιο.

Το νέο The Mummy φαίνεται πως θα κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: λιγότερο CGI, περισσότερο πνεύμα περιπέτειας και μια πιο ανθρώπινη ιστορία, στηριγμένη στην ενέργεια που έκανε τις αρχικές ταινίες τόσο αγαπητές.

