The Smashing Machine: Το νέο trailer με τον Dwayne Johnson κλέβει την παράσταση

Ο Dwayne “The Rock” Johnson επιστρέφει σε έναν ρόλο που δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα του από τα blockbusters του Hollywood. Η A24 παρουσίασε το νέο trailer της ταινίας The Smashing Machine, και το ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρότζεκτ απογειώθηκε ακόμη περισσότερο. Η ταινία έκανε ήδη την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, αποσπώντας θετικά σχόλια, ενώ το νέο υλικό αποκαλύπτει μια δραματική μεταμόρφωση του Johnson στον πραγματικό MMA θρύλο Mark Kerr.

Το βίντεο δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ερμηνεία του πρωταγωνιστή ή την κινηματογράφηση του Maceo Bishop, αλλά και με μια ιδιαίτερα πετυχημένη μουσική επιλογή. Στο υπόβαθρο ακούγεται μια σκοτεινή διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Phil Collins, Against All Odds (Take a Look at Me Now). Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς δημιουργεί ακριβώς την ατμόσφαιρα που χρειάζεται η ιστορία του Kerr, ενός αθλητή που πάλεψε όχι μόνο μέσα στο κλουβί αλλά και με τους προσωπικούς του δαίμονες, όπως η εξάρτηση από παυσίπονα.

Η μουσική δίνει στο trailer μια ένταση που αγγίζει βαθιά τον θεατή, προσφέροντας ταυτόχρονα μια διαχρονική αλλά και σύγχρονη αισθητική. Η σύνδεση ανάμεσα στον ήχο, στην εικόνα και στην αφήγηση ενισχύει την αίσθηση ότι η ταινία φιλοδοξεί να αναδείξει τον Johnson σε έναν διαφορετικό, πιο δραματικό ρόλο – έναν ρόλο που θα μπορούσε να τον φέρει ακόμη και στις μεγάλες συζητήσεις για βραβεία.

Ο ίδιος ο ηθοποιός παραδέχεται πως αναζητούσε εδώ και καιρό μια τέτοια πρόκληση.

Ήθελα πραγματικά να κάνω αυτή τη μεταμόρφωση. Ήμουν τυχερός όλα αυτά τα χρόνια με την καριέρα και τις ταινίες που κατάφερα να γυρίσω, αλλά πάντα υπήρχε μέσα μου μια φωνή που με ρωτούσε: ‘Μπορώ να κάνω περισσότερα; Και πώς θα ήταν αυτό;’

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Benny Safdie, που με το συγκεκριμένο έργο κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Μαζί με τον Johnson, στο καστ συμμετέχει η Emily Blunt, η οποία ενσαρκώνει την πρώην σύζυγο του Kerr, Dawn Staples. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι Ryan Bader, Bas Rutten και Oleksandr Usyk, εμπλουτίζοντας την ταινία με πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Safdie έχει δηλώσει ότι επιδίωξε μια αίσθηση απόλυτου ρεαλισμού.

Ήθελα να νιώθει ο θεατής πως βρίσκεται στο ίδιο το ρινγκ, στην πρώτη σειρά. Έβαλα περιορισμούς στην ομάδα μου, σαν να είχαμε τρίτης κατηγορίας πάσο στον αγώνα. Έπρεπε να κινηθούμε πίσω από όλους, να παλέψουμε για οπτική γωνία. Αυτό δημιουργεί μια αποστασιοποίηση, αλλά ταυτόχρονα σου επιτρέπει να μπεις και στο μυαλό των πρωταγωνιστών.

Παρά το γεγονός ότι κεντρικό θέμα είναι η καριέρα και οι μάχες του Kerr, η ταινία δεν περιορίζεται σε ένα απλό αθλητικό δράμα. Εξετάζει τη σωματική και ψυχολογική πίεση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες μαχητές, αλλά και τις συνέπειες που έχει η φήμη, η εξάρτηση και οι προσωπικές σχέσεις. Το The Smashing Machine φιλοδοξεί να δείξει πως πίσω από τη λάμψη του θεάματος υπάρχουν σκοτεινές πλευρές που σπάνια έρχονται στο φως.

Η πολυαναμενόμενη ταινία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου.