Critterz: Το πρώτο μεγάλου μήκους animation με τη σφραγίδα της OpenAI!

Η OpenAI ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στον χώρο του κινηματογράφου, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μιας πρωτότυπης animated ταινίας που θα αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τεχνητή νοημοσύνη. Το φιλμ θα τιτλοφορείται Critterz και έχει ως στόχο να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών του 2026, σηματοδοτώντας μια πιθανή καμπή στη βιομηχανία του animation.

Η ιδέα για το Critterz ξεκίνησε από τον Chad Nelson, δημιουργικό στέλεχος της OpenAI, ο οποίος πριν τρία χρόνια άρχισε να σχεδιάζει χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το εργαλείο DALL-E. Αρχικά το όραμά του περιοριζόταν σε ένα μικρό φιλμάκι, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα πιο φιλόδοξο εγχείρημα: μια ταινία μεγάλου μήκους που θα αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας ζώων του δάσους τα οποία ξεκινούν μια περιπέτεια όταν ένας άγνωστος ταράζει την ηρεμία του χωριού τους.

Η OpenAI θέλει να αποδείξει ότι με τη χρήση AI μπορεί να αλλάξει ριζικά το μοντέλο παραγωγής στο animation. Η ταινία έχει προϋπολογισμό κάτω από 30 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μόλις εννέα μήνες, χρόνος και κόστος σημαντικά μικρότερα σε σύγκριση με τα εκατοντάδες εκατομμύρια και τα χρόνια που απαιτούνται συνήθως για μια χολιγουντιανή παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Αν το Critterz πετύχει, η OpenAI ελπίζει να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο.

Το εγχείρημα αναλαμβάνουν η Vertigo Films από το Λονδίνο και η Native Foreign, ένα στούντιο με έδρα το Λος Άντζελες που ειδικεύεται στον συνδυασμό AI και παραδοσιακών τεχνικών βίντεο. Η Native Foreign έχει ήδη συνεργαστεί με τον Nelson σε ένα μικρό φιλμ με τίτλο επίσης Critterz, το οποίο χρησιμοποίησε εικόνες που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου μέσω DALL-E και ζωντάνεψε με περιορισμένη κίνηση. Το νέο πρότζεκτ φιλοδοξεί να πάει πολύ πιο μακριά, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη με επαγγελματίες καλλιτέχνες και σεναριογράφους.

Παρότι η εικόνα θα παραχθεί κυρίως με τη βοήθεια εργαλείων της OpenAI, οι χαρακτήρες θα αποκτήσουν ζωή μέσα από τις φωνές ηθοποιών, ώστε να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και η συναισθηματική δύναμη που προσφέρει η ανθρώπινη ερμηνεία. Επιπλέον, εικαστικοί καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν σχέδια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την τεχνητή νοημοσύνη, διασφαλίζοντας ότι το καλλιτεχνικό στίγμα παραμένει ανθρώπινο. Το σενάριο έχει γραφτεί από σεναριογράφους που συμμετέχουν και στο Paddington in Peru, προσδίδοντας μια νότα αφηγηματικής εμπειρίας και ποιότητας.

Η κίνηση αυτή της OpenAI έρχεται σε μια περίοδο που ολόκληρη η βιομηχανία ψυχαγωγίας παλεύει να ορίσει τα όρια της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023, το σωματείο SAG-AFTRA έπειτα από μακρά απεργία κατάφερε να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε χρήση AI για την αναπαραγωγή εικόνας ή φωνής μελών του θα απαιτεί «ενημερωμένη συναίνεση και αποζημίωση». Παράλληλα, δεκάδες αγωγές έχουν κατατεθεί κατά εταιρειών AI από δημιουργούς και στούντιο, που φοβούνται απώλεια θέσεων εργασίας και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Critterz αποτελεί για την OpenAI όχι μόνο μια επίδειξη των τεχνολογικών της δυνατοτήτων, αλλά και ένα πείραμα για το κατά πόσο η AI μπορεί να ενσωματωθεί δημιουργικά χωρίς να ακυρώνει την ανθρώπινη συμβολή. Η παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους με τόσο περιορισμένο προϋπολογισμό και χρόνο αποτελεί από μόνη της πρόκληση, ενώ η συμμετοχή αναγνωρισμένων συντελεστών επιχειρεί να χτίσει γέφυρες με το παραδοσιακό Χόλιγουντ.

