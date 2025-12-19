Digger: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Tom Cruise

Αν περιμένατε την επόμενη ανακοίνωση του Τομ Κρουζ να περιλαμβάνει πτώση από το Διάστημα ή κάποια εξωφρενική μοτοσικλετιστική καταδίωξη, η Warner Bros. Pictures και η Legendary Entertainment είχαν άλλα σχέδια. Σε μια κίνηση που ελάχιστοι είδαν να έρχεται, το στούντιο αποκάλυψε το πρώτο teaser για το Digger, μια ταινία που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του δημοφιλή πρωταγωνιστή, βάζοντάς τον να ανταλλάξει τα gadgets του Ethan Hunt με... καουμπόικες μπότες και ένα φτυάρι.

Το Digger σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλου μήκους συνεργασία του Κρουζ με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη του Birdman και του The Revenant, Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου. Το teaser που κυκλοφόρησε –διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων– ήταν αρκετό για να δώσει το στίγμα: Ένας Τομ Κρουζ ατημέλητος, σχεδόν αγνώριστος, να χορεύει μανιωδώς σε ένα διαμέρισμα και σε μια αποβάθρα, κρατώντας ένα φτυάρι σαν να είναι το πολυτιμότερο αντικείμενο στον κόσμο.

Η αισθητική θυμίζει έντονα την κλειστοφοβική και φρενήρη ενέργεια του Birdman, κάτι που ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για μια απλή κωμωδία, αλλά για μια μαύρη σάτιρα πάνω στην εξουσία και την ανθρώπινη ματαιοδοξία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο Κρουζ υποδύεται τον Digger Rockwell. Ο χαρακτήρας περιγράφεται ως «ο πιο ισχυρός άνδρας στον κόσμο», ο οποίος ξεκινά μια φρενήρη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το πρόβλημα; Πρέπει να τη σώσει από μια καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε.

Αυτή η περιγραφή, σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό, προϊδεάζει για μια ερμηνεία που ίσως θυμίσει τις κορυφαίες κωμικές στιγμές του ηθοποιού, όπως τον αλησμόνητο Les Grossman στο Tropic Thunder ή τον Jerry Maguire, αλλά υπό το πρίσμα της υπαρξιακής αγωνίας που χαρακτηρίζει το σινεμά του Ινιαρίτου.

Πέρα από τον πρωταγωνιστή, το Digger πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό ανσάμπλ ηθοποιών. Δίπλα στον Κρουζ θα δούμε την Σάντρα Χούλερ (που πρόσφατα συγκλόνισε στην Ανατομία μιας Πτώσης), τον θρυλικό Τζον Γκούντμαν, τον Μάικλ Στούλμπαργκ, τον Τζέσι Πλίμονς, τη Σόφι Γουάιλντ, τον Ριζ Άχμεντ και την Έμμα Ντάρσι.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Ινιαρίτου μαζί με τους μόνιμους συνεργάτες του, Νικολάς Γιακομπόνε και Αλεξάντερ Ντινελάρις, καθώς και τη Σαμπίνα Μπέρμαν.

Σημειώστε την ημερομηνία: 2 Οκτωβρίου. Η ταινία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους, τηρώντας την πάγια στάση του Κρουζ υπέρ της μεγάλης οθόνης και κατά των streaming πρεμιέρων.