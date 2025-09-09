The Ice Tower: Το παραμύθι της Βασίλισσας του Χιονιού γίνεται ψυχεδελικό θρίλερ

Τι θα συνέβαινε αν το Frozen της Disney, αντί για οικογενειακό μιούζικαλ, παρουσιαζόταν ως σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ; Η απάντηση φαίνεται να έρχεται μέσα από το The Ice Tower, τη νέα ταινία της Lucile Hadžihalilović, που δανείζεται το μύθο της Βασίλισσας του Χιονιού του Hans Christian Andersen και τον μεταμορφώνει σε μια κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη μυστήριο, ατμόσφαιρα και οπτική μαγεία.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Jeanne, μια 16χρονη έφηβη που χάνει τη μητέρα της και μένει ορφανή. Στην προσπάθειά της να βρει καταφύγιο, καταλήγει σε ένα κινηματογραφικό στούντιο, όπου γυρίζεται μια νέα διασκευή του παραμυθιού της Βασίλισσας του Χιονιού. Εκεί συναντά την Cristina, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει η Marion Cotillard, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία μέσα στην ταινία. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο γυναίκες γρήγορα ξεφεύγει από τα όρια της τυπικής γνωριμίας και αποκτά μια έντονα υπνωτιστική διάσταση, με στοιχεία θαυμασμού, επιθυμίας αλλά και επικίνδυνης αλληλεξάρτησης.

Η Hadžihalilović, γνωστή από τις ταινίες Evolution και Earwig, δεν είναι σκηνοθέτρια που αγαπά τις περίπλοκες αφηγήσεις ή τα παραδοσιακά θρίλερ γεμάτα ανατροπές. Αντιθέτως, επιλέγει να δημιουργεί ταινίες που λειτουργούν σχεδόν σαν ονειρικά ταξίδια, με έντονη ατμοσφαιρικότητα, αργούς ρυθμούς και εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε εικαστικά έργα τέχνης παρά σε εμπορικό κινηματογράφο. Οι πρώτες κριτικές από το Φεστιβάλ Βερολίνου του 2025 επιβεβαιώνουν ότι το The Ice Tower ακολουθεί αυτή τη λογική, προσφέροντας πλούσια φωτογραφία, υπνωτική σκηνοθεσία και μια αίσθηση που θυμίζει όνειρο περισσότερο παρά ρεαλιστική αφήγηση.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της ταινίας είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της δράσης εκτυλίσσεται σε ένα κινηματογραφικό στούντιο. Η τεχνητή αυτή πραγματικότητα, με τα σκηνικά πάγου και τις εικονικές συνθέσεις, λειτουργεί σαν ένα επιπλέον φίλτρο ανάμεσα στον θεατή και την ιστορία, ενισχύοντας το αίσθημα αποξένωσης αλλά και της μαγείας. Αντί να παρουσιάσει μια πιστή διασκευή του παραμυθιού, η Hadžihalilović επιλέγει να εστιάσει στη σχέση των δύο ηρωίδων, χρησιμοποιώντας το μύθο ως υπόβαθρο για να μιλήσει για την ταυτότητα, την απώλεια και τη δύναμη της έλξης.

Στο ρόλο της Cristina, η Marion Cotillard προσθέτει την εμπειρία και την έντονη κινηματογραφική της παρουσία, ενώ η νεαρή Clara Pacini, που ενσαρκώνει τη Jeanne, κάνει μια δυνατή είσοδο στον κινηματογραφικό χώρο. Η μεταξύ τους χημεία φαίνεται να είναι το επίκεντρο της αφήγησης, δημιουργώντας μια ένταση που θυμίζει τις παλιές ψυχολογικές ταινίες μυστηρίου σαν αυτές του Alfred Hitchcock.

Η ταινία φλερτάρει έντονα με τον σουρεαλισμό, ενώ δεν διστάζει να προκαλέσει με τις επιλογές της. Αντί για έναν χαρακτήρα όπως ο Olaf του Frozen, εδώ βρίσκουμε τον Gaspar Noé, τον διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη και σύζυγο της Hadžihalilović, ο οποίος εμφανίζεται στον ρόλο ενός σκηνοθέτη μέσα στην ταινία. Πρόκειται για μια παρουσία που λειτουργεί σχεδόν ως σχόλιο στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή στις 3 Οκτωβρίου.