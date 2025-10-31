The Conjuring: Επίσημο το prequel, αλλά μάλλον χωρίς τους πρωταγωνιστές

Η εβδομάδα του Halloween φέρνει μαζί της μια είδηση που χαροποιεί τους φίλους του τρόμου: το κινηματογραφικό σύμπαν του The Conjuring συνεχίζεται, παρά τις υποσχέσεις για το «τέλος» του. Μετά το εκρηκτικό ρεκόρ εισπράξεων του The Conjuring: Last Rites, που σάρωσε στο παγκόσμιο box office, οι Warner Bros. και New Line ετοιμάζουν ήδη ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά ένα prequel που θα μας μεταφέρει πίσω στα πρώτα χρόνια των ερευνητών του υπερφυσικού Ed και Lorraine Warren.

Το Last Rites είχε παρουσιαστεί ως το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς, όμως τα 487 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε παγκοσμίως φαίνεται ότι έπεισαν το στούντιο να αναθεωρήσει. Όπως αναφέρει το Variety, το νέο φιλμ βρίσκεται επίσημα σε φάση ανάπτυξης, με τους Richard Naing και Ian Goldberg –τους ίδιους σεναριογράφους του Last Rites– να αναλαμβάνουν ξανά τη συγγραφή του σεναρίου. Τη σκηνοθεσία φαίνεται πως θα υπογράψει ο Rodrigue Huart, αν και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται φυσικά στους εμβληματικούς πρωταγωνιστές της σειράς, τους Ed και Lorraine Warren. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το prequel θα επικεντρωθεί στα πρώτα χρόνια του ζευγαριού, επομένως είναι πιθανό να δούμε νεότερους ηθοποιούς να αναλαμβάνουν τους ρόλους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι Vera Farmiga και Patrick Wilson θα επιστρέψουν, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ένα soft reboot, με νέο καστ αλλά στο ίδιο αφηγηματικό σύμπαν.

Η είδηση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο σκηνοθέτης του Last Rites, Michael Chaves, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι η ταινία σηματοδοτούσε το τέλος της σειράς: «Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Γι’ αυτό το ονομάσαμε Last Rites. Δεν θα υπάρξει άλλο Conjuring». Όμως η τεράστια επιτυχία της ταινίας φαίνεται πως άλλαξε τα σχέδια της Warner Bros., που τώρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον του κοινού, αυτή τη φορά γυρνώντας τον χρόνο πίσω.

Η απόφαση για prequel μοιάζει στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο, το στούντιο μπορεί να επεκτείνει το franchise χωρίς να παραβιάζει τη δήλωση ότι το Last Rites ήταν το «τελευταίο» κεφάλαιο. Μια ιστορία προγενέστερη των γεγονότων που γνωρίζουμε επιτρέπει νέες αφηγήσεις, περισσότερο χώρο για ανάπτυξη χαρακτήρων και, φυσικά, έναν φρέσκο τρόπο να επαναπροσδιοριστεί η σειρά, χωρίς να καταρρεύσει η συνοχή του σύμπαντος.

Η επιτυχία του Last Rites κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ταινία τρόμου, σημειώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα στην ιστορία του είδους. Παρότι το The Conjuring Universe έχει γνωρίσει και λιγότερο επιτυχημένα spin-offs, όπως το The Curse of La Llorona (που, παρά το χαμηλό σκορ 26% στο Rotten Tomatoes, απέκτησε και αυτό sequel), η βασική σειρά με το ζεύγος Warren εξακολουθεί να τραβάει το ενδιαφέρον των θεατών χάρη στην ατμοσφαιρική σκηνοθεσία και το συνδυασμό τρόμου και συναισθηματικού δράματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο παραγωγός James Wan, δημιουργός και πνευματικός «πατέρας» του franchise, θα εμπλακεί στη νέα παραγωγή. Η απουσία του θα ήταν αισθητή, καθώς ο Wan θεωρείται η ψυχή πίσω από τη συγκεκριμένη κινηματογραφική μυθολογία, η οποία έχει δώσει ζωή σε επιτυχημένες παράπλευρες σειρές όπως τα Annabelle και The Nun. Αν, όμως, η Warner θέλει να «ανανεώσει» το brand, ίσως επιδιώξει μια πιο ανεξάρτητη δημιουργική κατεύθυνση, με νέους σκηνοθέτες να δώσουν το δικό τους στίγμα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα ακόμη project: μια τηλεοπτική σειρά The Conjuring για το HBO Max, που θα συνεχίσει τα γεγονότα των ταινιών. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, η ύπαρξη τόσο κινηματογραφικού prequel όσο και τηλεοπτικής παραγωγής δείχνει ότι η Warner Bros. βλέπει μακροπρόθεσμα τη δυναμική του horror σύμπαντος που ξεκίνησε το 2013.

Το νέο φιλμ δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

