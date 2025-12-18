Τέλος εποχής: Τα Όσκαρ μετακομίζουν αποκλειστικά στο YouTube από το 2029!

Σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού για την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε μια ιστορική συμφωνία: από το 2029, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του YouTube. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και σφραγίζει τη μετάβαση των μεγάλων ζωντανών διοργανώσεων από την παραδοσιακή τηλεόραση στην ψηφιακή εποχή του streaming.

Το χρονικό της μεγάλης αλλαγής

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ξεκινώντας από την 101η τελετή απονομής των βραβείων το 2029 και θα έχει αρχική διάρκεια έως το 2033. Μέχρι τότε, το ABC, το οποίο αποτελεί την τηλεοπτική στέγη των Όσκαρ από το 1976, θα συνεχίσει να μεταδίδει την τελετή, κλείνοντας τον κύκλο του με την επετειακή 100ή απονομή το 2028.

Η είδηση δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή καναλιού, αλλά μια θεμελιώδη αλλαγή στη φιλοσοφία της μετάδοσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η πρόσβαση στη λαμπερή βραδιά θα είναι δωρεάν και παγκόσμια, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ή την ανάγκη συνδρομής σε καλωδιακά δίκτυα. Το YouTube, με τη γιγαντιαία βάση των 2 δισεκατομμυρίων χρηστών του, προσφέρει στην Ακαδημία αυτό που η επίγεια τηλεόραση αδυνατεί πλέον να εγγυηθεί: άμεση πρόσβαση σε ένα νεανικό, διεθνές κοινό που έχει γυρίσει την πλάτη στους παραδοσιακούς δέκτες.

Η μάχη για την τηλεθέαση

Η απόφαση της Ακαδημίας έρχεται ως απάντηση σε μια σκληρή πραγματικότητα. Τα νούμερα τηλεθέασης των Όσκαρ ακολουθούν φθίνουσα πορεία εδώ και χρόνια. Από τα ιστορικά υψηλά των 55 εκατομμυρίων θεατών το 1998, όταν ο «Τιτανικός» σάρωνε τα βραβεία, η τηλεθέαση έχει υποχωρήσει δραματικά, φτάνοντας συχνά σε χαμηλά επίπεδα κάτω των 20 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Η στροφή στο YouTube δεν είναι απλώς μια προσπάθεια διάσωσης, αλλά μια επιθετική στρατηγική επέκτασης. Ο Bill Kramer, CEO της Ακαδημίας, και η Πρόεδρος Lynette Howell Taylor, σε κοινή τους δήλωση τόνισαν πως αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στο έργο της Ακαδημίας να φτάσει στο «μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό». Στόχος είναι η επανασύνδεση με τη γενιά Z και τους millennials, οι οποίοι καταναλώνουν περιεχόμενο σχεδόν αποκλειστικά μέσω smartphones και tablets.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συνεργασία με την πλατφόρμα της Google δεν περιορίζεται μόνο στη βραδιά της απονομής. Το πακέτο της συμφωνίας είναι πολυεπίπεδο και περιλαμβάνει:

Ζωντανή μετάδοση: Κάλυψη της τελετής, του κόκκινου χαλιού και των παρασκηνίων.

Κάλυψη της τελετής, του κόκκινου χαλιού και των παρασκηνίων. Πρόσθετο περιεχόμενο: Συνεντεύξεις με υποψηφίους, κάλυψη του Governors Ball και ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων.

Συνεντεύξεις με υποψηφίους, κάλυψη του Governors Ball και ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων. Εκπαιδευτικό υλικό: Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου της Ακαδημίας και πρόσβαση σε εκθέσεις του Μουσείου Κινηματογράφου μέσω του Google Arts & Culture.

Επιπλέον, η μετάδοση θα είναι προσβάσιμη μέσω του YouTube TV στις ΗΠΑ, ενώ για τον υπόλοιπο πλανήτη το περιεχόμενο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο, καταργώντας τα περίπλοκα συμβόλαια δικαιωμάτων που συχνά εμπόδιζαν τους θεατές σε διάφορες χώρες να παρακολουθήσουν την τελετή ζωντανά.

Οι αντιδράσεις και το μέλλον της τηλεόρασης

Η βιομηχανία υποδέχτηκε την είδηση με ανάμεικτα συναισθήματα. Για τα στελέχη της παραδοσιακής τηλεόρασης, η απώλεια ενός τόσο εμβληματικού "live event" αποτελεί βαρύ πλήγμα. Τα ζωντανά γεγονότα (αθλητικά και βραβεία) θεωρούνταν τα τελευταία οχυρά της γραμμικής τηλεόρασης απέναντι στην επέλαση του streaming. Μετά την είσοδο του Amazon Prime και του Netflix στον αθλητισμό, η μετακόμιση των Όσκαρ στο YouTube επιβεβαιώνει ότι κανένα κάστρο δεν είναι πλέον απόρθητο.

Από την πλευρά του YouTube, ο CEO Neal Mohan χαρακτήρισε τα Όσκαρ ως έναν «ουσιώδη πολιτιστικό θεσμό», υπογραμμίζοντας πως η πλατφόρμα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τη γιορτή του κινηματογράφου με τρόπο που θα τιμά την κληρονομιά της, αλλά θα εμπνέει και τη νέα γενιά δημιουργών.

Το ABC, αποχαιρετώντας μια συνεργασία μισού αιώνα, δήλωσε περήφανο για την ιστορία που έγραψε μεταδίδοντας τις μεγαλύτερες στιγμές του Χόλιγουντ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως το 2029 θα ξημερώσει μια νέα ημέρα. Η αίγλη του χρυσού αγαλματιδίου δεν θα μετράται πλέον με μετρήσεις της Nielsen, αλλά με views, likes και shares, σε μια πλατφόρμα όπου ο κάθε χρήστης έχει μια θέση στην πρώτη σειρά.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως πιλότος και για άλλες μεγάλες διοργανώσεις, όπως τα βραβεία Grammy ή τις Χρυσές Σφαίρες, που ίσως χρειαστεί να ακολουθήσουν τον ίδιο ψηφιακό δρόμο για να παραμείνουν σχετικές. Το σίγουρο είναι πως όταν η αυλαία πέσει στην 100ή τελετή το 2028, δεν θα κλείσει απλώς μια βραδιά, αλλά ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.