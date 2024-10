The Thing Remastered: Νέο gameplay trailer για την αναβιωμένη έκδοση του παιχνιδιού

Το The Thing του John Carpenter είναι μια κλασική ταινία τρόμου επιστημονικής φαντασίας του 1982 που είχε διφορούμενο τέλος. Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της, η Computer Artworks κυκλοφόρησε ένα third person shooter, επίσης με την ονομασία The Thing, το οποίο χρησίμευε και ως κανονικό sequel. Η Nightdive Studios ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι εργάζεται πάνω σε ένα remaster και τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο gameplay trailer, το οποίο δείχνει πώς εσείς και η ομάδα σας θα εξουδετερώσετε ορδές εξωγήινων στο φυλάκιο της Ανταρκτικής.

Η Nightdive έχει μια φήμη για πιστές, αλλά βελτιωμένες επανεκδόσεις κλασικών, αλλά μερικές φορές ξεχασμένων ρετρό τίτλων. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, έχει κυκλοφορήσει ένα remaster του Star Wars: Dark Forces, το Killing Time: Resurrected και ένα πακέτο Doom + Doom 2 για PC. Πρόκειται συνήθως για αναδημιουργίες των αρχικών παιχνιδιών, αλλά με σύγχρονες βελτιώσεις, όπως ανάλυση 4Κ, υψηλότερους ρυθμούς καρέ, βελτιώσεις στα μοντέλα των χαρακτήρων, πιο λεπτομερείς υφές και πολλά άλλα.

Το The Thing Remastered έχει λάβει αυτό το πακέτο αλλαγών, μαζί με κάποιες ειδικά στοχευμένες για το παιχνίδι. Διαθέτει ένα σύστημα φόβου και εμπιστοσύνης, όπου οι NPCs μπορούν να αποκτήσουν φόβο και να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εσάς αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις. Όπως και στην ταινία, πρέπει να πείσετε τους άλλους χαρακτήρες ότι δεν είστε κρυφά εξωγήινος, βοηθώντας τους κατά τη διάρκεια της μάχης, θεραπεύοντάς τους και κάνοντας άλλες ενέργειες. Η Nightdive δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την αρχική ομάδα ανάπτυξης της Computer Artworks για τις βελτιώσεις.

Η Nightdive αναφέρει ότι το The Thing Remastered θα έρθει σε PC και κονσόλες, συμπεριλαμβανομένων των PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch, "αργότερα φέτος".