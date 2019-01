Απόντος του Game of Thrones, έχουμε νέο κατακτητή του "πειρατικού θρόνου"

Μετά από αρκετά χρόνια το Game of Thrones δεν βρίσκεται στη κορυφή των τηλεοπτικών σειρών με τα περισσότερα πειρατικά downloads και αυτό είναι απόλυτα λογικά, αφού η 8η και τελευταία σεζόν θα κάνει πρεμιέρα φέτος τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Torrentfreak, η κορυφή για το 2018 πήγε στο The Walking Dead μετά από 6 χρόνια κυριαρχίας του Game of Thrones. Στη δεύτερη θέση ήρθε το The Flash και στην τρίτη το The Big Bang Theory. Η λίστα αυτή διαμορφώνεται με βάση την καταμέτρηση των downloads που γίνονται μέσω του BitTorrent, επομένως, δεν έχουμε εικόνα για αυτούς που παρακολουθούν σειρές μέσα από πειρατικά streams. Παρόλα αυτά, είναι μια πολύ καλή ένδειξη για το τι συμβαίνει στο "πειρατικό" τοπίο.

Να σημειωθεί ότι δεν σταμάτησαν τα πειρατικά downloads για το Game of Thrones μέσα στο 2018, απλά δεν καταμετρήθηκαν στη φετινή λίστα. Σε περίπτωση που τα λάμβαναν υπόψιν τους, πιθανότατα θα παρέμενε και φέτος στην κορυφή. Αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα θα χαθεί η πρωτιά για το Game of Thrones το 2019 και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί έναν τεράστιο πονοκέφαλο για το δίκτυο HBO.

Ακολουθεί η φετινή λίστα:

The Walking Dead The Flash The Big Bang Theory Vikings Titans Arrow Supernatural Westworld Legends of Tomorrow Suits

