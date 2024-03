Η DreamWorks αποκάλυψε το πρώτο trailer για την επερχόμενη animation ταινία της με τίτλο The Wild Robot και μας προδιαθέτει για μια πανέμορφη ιστορία, γεμάτη ζωηρά πολύχρωμα άγρια ζώα και ζωντανές, στυλιζαρισμένες λήψεις φυσικών σκηνικών. Και στη μέση βρίσκεται ένα ρομπότ που μοιάζει πολύ οικείο με διαφορετικό τρόπο σχεδόν σε κάθε πλάνο.

Στην αρχή το ρομπότ Roz, στο οποίο χαρίζει τη φωνή της η Lupita Nyong'o, μοιάζει με ένα κεφάλι πάνω σε μια μπάλα που κυλάει, όπως δηλαδή το BB-8 του Star Wars. Στη συνέχεια ωστόσο βγάζει άκρα και αρχίζει να μοιάζει πολύ περισσότερο με το εξασθενημένο, εγκαταλελειμμένο ρομπότ από το Castle in the Sky του Hayao Miyazaki. Έχει μεγάλα, γουρλωμένα, θλιμμένα μάτια που θυμίζουν τον Wall-E, ένα κυρίως άχρωμο αλλά υποβλητικό πρόσωπο που θυμίζει τον Baymax από το Big Hero 6 της Disney, και μάτια που αλλάζουν χρώμα και ψυχική συμπεριφορά που θυμίζει τον ομώνυμο χαρακτήρα στο The Iron Giant. Τα μόνα λόγια που ακούγονται στο trailer είναι τα εξής: "Μερικές φορές, για να επιβιώσεις, πρέπει να γίνεις κάτι περισσότερο από αυτό που ήσουν προγραμματισμένος να είσαι".

Οι διάφοροι χαρακτήρες των ζώων στο trailer είναι πιο πρωτότυπα σχεδιασμένοι, αλλά αυτό το αρχικό teaser τους υποβαθμίζει και δεν αποκαλύπτει καν ότι μιλάνε - λίγο περίεργο, αφού πολλοί από αυτούς έχουν τη φωνή πολύ γνωστών ηθοποιών, από τον Mark Hamill μέχρι τον Pedro Pascal και τον Matt Berry. Είναι πιθανό ότι τα επόμενα trailers θα επικεντρωθούν λιγότερο στην ατμόσφαιρα και την απεικόνιση της ταινίας και περισσότερο σε αυτούς τους ζωώδεις χαρακτήρες και στην πλοκή της ταινίας.

Η επίσημη περιγραφή της DreamWorks αναφέρει τα εξής:

Η επική περιπέτεια παρακολουθεί το ταξίδι ενός ρομπότ - ROZZUM unit 7134, "Roz" για συντομία - που ναυαγεί σε ένα ακατοίκητο νησί και πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται στο σκληρό περιβάλλον, δημιουργώντας σταδιακά σχέσεις με τα ζώα του νησιού και γινόμενος θετός γονέας μιας ορφανής χήνας.



Στο "The Wild Robot" πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Oscar Lupita Nyong'o (Us, The Black Panther franchise) ως ρομπότ Roz- ο υποψήφιος για Emmy και Χρυσή Σφαίρα Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) ως αλεπού Fink- η βραβευμένη με Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Best in Show) ως οπόσουμ Pinktail, ο υποψήφιος για Όσκαρ Bill Nighy (Living, Love Actually) ως χήνα Longneck- η Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) ως χήνα Brightbill και η υποψήφια για Όσκαρ Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once, The Fall Guy του φετινού καλοκαιριού) ως Vontra, ένα ρομπότ που θα διασταυρωθεί με τη ζωή της Roz στο νησί.



Στην ταινία συμμετέχουν επίσης με τις φωνές τους οι βραβευμένοι με Emmy, Mark Hamill (σειρά Star Wars, Το αγόρι και ο ερωδιός), Matt Berry (What We Do in the Shadows, σειρά ταινιών Μπομπ Σφουγγαράκης) και ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφιος για Emmy Ving Rhames (ταινίες Mission: Impossible, Pulp Fiction).



Μια δυνατή ιστορία για την ανακάλυψη του εαυτού μας, μια συναρπαστική εξέταση της γέφυρας μεταξύ τεχνολογίας και φύσης και μια συγκινητική εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και συνδεδεμένος με όλα τα έμβια όντα, το The Wild Robot είναι γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον τρεις φορές υποψήφιο για Όσκαρ Chris Sanders - σεναριογράφο-σκηνοθέτη των ταινιών How to Train Your Dragon, The Croods και Lilo & Stitch της Disney - και σε παραγωγή του Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business της DreamWorks Animation, συμπαραγωγός της σειράς Kung Fu Panda).



Το The Wild Robot του Peter Brown, ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα για παιδιά μέσης ηλικίας που πρωτοεκδόθηκε το 2016, έγινε φαινόμενο, εκτοξεύοντας το βιβλίο του στο #1 της λίστας των best seller των New York Times. Το βιβλίο ενέπνευσε έκτοτε μια τριλογία που περιλαμβάνει πλέον τα βιβλία Το άγριο ρομπότ δραπετεύει και Το άγριο ρομπότ προστατεύει. Η δουλειά του Brown στη σειρά Wild Robot και σε άλλα βιβλία του που έχουν γίνει μπεστ σέλερ, του έχει αποφέρει ένα βραβείο Caldecott Honor, ένα βραβείο Horn Book, δύο βραβεία E.B. White, δύο βραβεία E.B. White Honors, ένα βραβείο Children's Choice για τον εικονογράφο της χρονιάς, δύο βραβεία Irma Black Honors, ένα βραβείο Golden Kite και ένα βραβείο New York Times Best Illustrated Book.



Το The Wild Robot θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Σεπτεμβρίου 2024.