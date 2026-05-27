The Witcher 3: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο expansion Songs of the Past!

Η αναμονή έλαβε τέλος και οι έντονες φημολογίες των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η CD Projekt RED προχώρησε στην ανακοίνωση του τρίτου μεγάλου expansion για το θρυλικό The Witcher 3: Wild Hunt, το οποίο φέρει τον τίτλο Songs of the Past. Η επιστροφή στο σύμπαν που επαναπροσδιόρισε τα Action RPGs έρχεται να ανατρέψει τα καθιερωμένα χρονοδιαγράμματα της βιομηχανίας του gaming, καθώς η νέα προσθήκη προγραμματίζεται για το 2027, καταγράφοντας ένα κενό δώδεκα ετών από την αρχική κυκλοφορία του τίτλου το 2015 και έντεκα ετών από το εξαιρετικά επιτυχημένο Blood and Wine (2016).

Το νέο expansion του The Witcher 3 θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για συστήματα τρέχουσας γενιάς, δηλαδή για το PlayStation 5, τα Xbox Series X/S και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η έκδοση για την προηγούμενη γενιά (PlayStation 4, Xbox One) ακυρώνεται, απαιτώντας από τους παίκτες τις νεότερες και ισχυρότερες πλατφόρμες για να παίξουν το νέο περιεχόμενο.

Η απόφαση της CD Projekt RED να αφήσει πίσω τις κονσόλες προηγούμενης γενιάς είναι απολύτως λογική βάσει των τεχνικών απαιτήσεων. Το Next-Gen update του The Witcher 3 ενσωμάτωσε προηγμένες τεχνικές Ray Tracing, βελτιωμένα textures και νέους αλγόριθμους φωτισμού, χαρακτηριστικά που γονατίζουν το πεπαλαιωμένο hardware. Η στόχευση αποκλειστικά στις νέες αρχιτεκτονικές επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκμεταλλευτούν τους SSD δίσκους για άμεσους χρόνους φόρτωσης και υψηλότερη πυκνότητα γεωμετρίας στα νέα περιβάλλοντα που θα εισαγάγει το DLC.

Η δημιουργία του Songs of the Past δεν αποτελεί αποκλειστική υπόθεση των εσωτερικών ομάδων της CD Projekt RED. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Fool's Theory, ένα εξειδικευμένο πολωνικό στούντιο ανάπτυξης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα στοχευμένη συνεργασία, καθώς η Fool's Theory αποτελείται από βετεράνους της βιομηχανίας που είχαν εργαστεί στο παρελθόν τόσο στο The Witcher 2 όσο και στο The Witcher 3. Παράλληλα, το ίδιο στούντιο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανάπτυξη του επερχόμενου The Witcher 1 Remake, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε τον δικό της ισομετρικό RPG τίτλο, το The Thaumaturge.

Αυτή η συνέργεια επιτρέπει στην κεντρική ομάδα της CDPR να διατηρήσει τον κύριο όγκο του δυναμικού της προσηλωμένο στο Project Polaris (το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της σειράς The Witcher, γνωστό ανεπίσημα ως The Witcher 4) και στο Project Orion (το sequel του Cyberpunk 2077), διασφαλίζοντας ωστόσο ότι η ποιότητα του Songs of the Past θα παραμείνει στα υψηλά πρότυπα που απαιτεί το franchise.

Από σεναριακής άποψης, η επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πως οι παίκτες θα επιστρέψουν στον έλεγχο του Geralt of Rivia για "μια ολοκαίνουργια περιπέτεια". Το Blood and Wine είχε προσφέρει ένα σχεδόν τέλειο, γαλήνιο φινάλε για τον Λευκό Λύκο στον αμπελώνα του Corvo Bianco. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρονική τοποθέτηση του Songs of the Past. Οι πρώτες αναλύσεις και οι συζητήσεις στην κοινότητα κλίνουν προς το ενδεχόμενο ενός "mid-quel" (μιας ιστορίας δηλαδή που διαδραματίζεται πριν το τέλος του βασικού παιχνιδιού) ή ενός prequel που εστιάζει σε άγνωστες πτυχές του παρελθόντος του.