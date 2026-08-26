The Witcher 3 Remastered: Έρχεται το Σεπτέμβριο και νέο expansion

Σύνοψη

Το The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered λανσάρεται επίσημα στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 για PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S και Nintendo Switch 2.

Το Songs of the Past ανακοινώθηκε για το 2027, μεταφέροντας τους παίκτες στη νέα, φαινομενικά ειδυλλιακή περιοχή του Letten.

Οι κάτοχοι του αρχικού τίτλου θα λάβουν το Remastered ως δωρεάν ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στα γραφικά, το σύστημα μάχης και τον χειρισμό.

Η CD Projekt RED διαθέτει από σήμερα εντελώς δωρεάν τα εμβληματικά πακέτα επέκτασης Hearts of Stone και Blood and Wine για όλους τους κατόχους του βασικού παιχνιδιού.

Το παιχνίδι έρχεται στο Battle.net, με όσους αγοράζουν το νέο expansion από εκεί να ξεκλειδώνουν ένα αποκλειστικό skin του Geralt στο Diablo 4.

Η CD Projekt RED προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της κυκλοφορίας του The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, το οποίο αναμένεται να διατεθεί στην παγκόσμια αγορά στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο την αποκάλυψη ενός ολοκαίνουργιου πακέτου επέκτασης με την ονομασία Songs of the Past.

Μέσα από την κεντρική σκηνή της gamescom, η πολωνική εταιρεία ανάπτυξης παρουσίασε το πλάνο της για την αναβίωση του πλέον επιτυχημένου της τίτλου, επιβεβαιώνοντας πως η νέα αυτή έκδοση θα διατεθεί με τη μορφή μιας εντελώς δωρεάν αναβάθμισης για τους ήδη υπάρχοντες κατόχους του παιχνιδιού στις υποστηριζόμενες πλατφόρμες. Η επανακυκλοφορία δεν περιορίζεται απλώς σε επιφανειακές αλλαγές, αλλά προχωρά σε βαθιές δομικές παρεμβάσεις που αφορούν τον τεχνικό τομέα και τους μηχανισμούς του gameplay, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τα πρότυπα των σύγχρονων συστημάτων ψυχαγωγίας.

Για την υλοποίηση αυτού του απαιτητικού τεχνικού εγχειρήματος, η CD Projekt RED συνεργάζεται στενά με την ομάδα της Yigsoft, ένα στούντιο το οποίο διαθέτει ήδη εκτεταμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω στον κώδικα και τη μηχανική του συγκεκριμένου παιχνιδιού, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα κατά τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον γραφικών.

Σύμφωνα με το επίσημο trailer, οι παίκτες μπορούν να αναμένουν μια ευρεία γκάμα αναβαθμίσεων που εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή αύξηση της ανάλυσης ή του ρυθμού ανανέωσης των καρέ. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές προσθήκες επικεντρώνονται στα εξής καίρια σημεία:

Οπτικός τομέας: Πλήρης αναβάθμιση των υφών (textures) και του συστήματος φωτισμού για τη δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού περιβάλλοντος.

Πλήρης αναβάθμιση των υφών (textures) και του συστήματος φωτισμού για τη δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού περιβάλλοντος. Σύστημα μάχης & κίνησης: Ολοκληρωτική βελτίωση των μηχανισμών σύγκρουσης, νέα animations για τα τελειώματα των εχθρών (finishers) και αισθητά πιο ομαλή μετακίνηση του χαρακτήρα στον χώρο.

Ολοκληρωτική βελτίωση των μηχανισμών σύγκρουσης, νέα animations για τα τελειώματα των εχθρών (finishers) και αισθητά πιο ομαλή μετακίνηση του χαρακτήρα στον χώρο. Προσθήκες ποιότητας ζωής: Ανασχεδιασμός του τρόπου χειρισμού της Roach (του αλόγου του Geralt) για αποφυγή των γνωστών προβλημάτων πλοήγησης, εισαγωγή συστήματος transmogrification για ελεύθερη παραμετροποίηση της εμφάνισης του εξοπλισμού χωρίς απώλεια στατιστικών, και ένα ριζικά ανανεωμένο δέντρο ικανοτήτων.

Ανασχεδιασμός του τρόπου χειρισμού της Roach (του αλόγου του Geralt) για αποφυγή των γνωστών προβλημάτων πλοήγησης, εισαγωγή συστήματος transmogrification για ελεύθερη παραμετροποίηση της εμφάνισης του εξοπλισμού χωρίς απώλεια στατιστικών, και ένα ριζικά ανανεωμένο δέντρο ικανοτήτων. Τεχνητή Νοημοσύνη: Ενισχυμένη και πιο περίπλοκη συμπεριφορά των τεράτων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, η οποία απαιτεί πιο στρατηγική προσέγγιση από την πλευρά του παίκτη.

Ενισχυμένη και πιο περίπλοκη συμπεριφορά των τεράτων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, η οποία απαιτεί πιο στρατηγική προσέγγιση από την πλευρά του παίκτη. Λειτουργία φωτογραφίας (Photo Mode): Ένα σημαντικά διευρυμένο photo mode με νέες επιλογές εστίασης και φίλτρων για τους δημιουργούς περιεχομένου.

Το ολοκαίνουργιο expansion Songs of the Past

Το Songs of the Past αποτελεί το νέο επί πληρωμή DLC του The Witcher 3 που θα κυκλοφορήσει το 2027, εισάγοντας τη νέα περιοχή Letten, η οποία κάτω από τις φαινομενικά ειδυλλιακές αγροτικές της παραδόσεις κρύβει αρχαία μυστικά και πρωτοεμφανιζόμενους εχθρούς.

Το teaser trailer που παρουσιάστηκε αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη επέκταση θα ταξιδέψει τον Geralt of Rivia σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά, μακριά από τα γνώριμα τοπία του Velen ή του Skellige. Το Letten περιγράφεται ως μια γη πλούσια σε λαογραφικά στοιχεία, με τους κατοίκους της να απολαμβάνουν μια ζωή γεμάτη άφθονες σοδειές και πολυτελή φεστιβάλ. Φυσικά, ακολουθώντας την παραδοσιακή σεναριακή δομή του σύμπαντος του Witcher, η ειρηνική αυτή εικόνα αποτελεί απλώς τη βιτρίνα για ένα σκοτεινό μυστικό και ένα κακό που παραμένει σε λήθαργο εδώ και αιώνες, αναγκάζοντας τον πρωταγωνιστή να αντιμετωπίσει προκλήσεις εντελώς διαφορετικές από όσες έχει συναντήσει μέχρι σήμερα.

Η ανάπτυξη του Songs of the Past πραγματοποιείται μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας (co-development) με τη Fool’s Theory. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ικανό στούντιο, η ηγετική ομάδα του οποίου απαρτίζεται από βετεράνους προγραμματιστές και σχεδιαστές που είχαν εργαστεί και στο παρελθόν στην ανάπτυξη του αρχικού The Witcher 3, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη συνέπεια ως προς το ύφος και την ατμόσφαιρα που περιμένουν οι θαυμαστές του franchise.

Στρατηγική συνεργασία με την Blizzard Entertainment

Το The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered καθώς και το νέο expansion Songs of the Past θα καταστούν διαθέσιμα στην πλατφόρμα Battle.net στις 29 Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της CD Projekt RED και της Blizzard Entertainment.

Αυτή η σύμπραξη ανοίγει νέους ορίζοντες για τη διανομή του τίτλου στα PCs, προσθέτοντας το παιχνίδι δίπλα στους κορυφαίους τίτλους της Blizzard. Ως επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση των παικτών στο συγκεκριμένο ψηφιακό κατάστημα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν πως όποιος προχωρήσει στην αγορά του expansion μέσω του Battle.net, θα ξεκλειδώσει αυτόματα ένα αποκλειστικό skin για το Diablo 4 το οποίο είναι εμπνευσμένο άμεσα από τον σχεδιασμό του Geralt. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη διασταύρωση των δύο κορυφαίων role-playing franchises αναμένεται να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης BlizzCon που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Δωρεάν τα αρχικά expansions για όλους τους παίκτες

Σε μια απρόσμενη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στη gamescom επιβεβαιώθηκε πως όλοι όσοι κατέχουν ήδη το βασικό παιχνίδι The Witcher 3 αποκτούν άμεσα και εντελώς δωρεάν πρόσβαση στα δύο αρχικά και πολυβραβευμένα expansions, το Hearts of Stone και το Blood and Wine. Η προσφορά τίθεται σε ισχύ από σήμερα, επιτρέποντας στους παίκτες που δεν είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτό το τεράστιο κομμάτι επιπρόσθετου περιεχομένου στο παρελθόν, να το πράξουν προτού διατεθεί η αναβαθμισμένη έκδοση Remastered στο τέλος του φθινοπώρου.