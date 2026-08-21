Νομικό τελεσίγραφο στο Roblox: Τέλος στα ανοιχτά προφίλ ανηλίκων και την ανεξέλεγκτη επικοινωνία με ενηλίκους

Σύνοψη

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή eSafety εξασφάλισε δικαστικά εκτελεστή δέσμευση από το Roblox για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων από την κακοποίηση.

Οι έρευνες της επιτροπής απέδειξαν πως ενήλικες χρήστες μπορούσαν να προσεγγίσουν παιδιά χωρίς γονική συγκατάθεση και να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η πλατφόρμα οφείλει μέσα σε τρεις μήνες να καταστήσει τους λογαριασμούς των παιδιών ιδιωτικούς από προεπιλογή και να αποτρέψει τις ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις.

Για πρώτη φορά επιβάλλεται σε εταιρεία τεχνολογίας υποχρεωτικός εξωτερικός έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας της, τερματίζοντας το μοντέλο της αυτορρύθμισης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των ψηφιακών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση στην Ελλάδα.

Η αυστραλιανή επιτροπή eSafety εξασφάλισε μια δικαστικά εκτελεστή δέσμευση από το Roblox, η οποία υποχρεώνει την πλατφόρμα να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα προστασίας για τους ανηλίκους μέσα σε τρεις μήνες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση επικοινωνίας ενηλίκων με άγνωστα παιδιά χωρίς γονική συναίνεση και τον υποχρεωτικό έλεγχο των συστημάτων από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Η απόφαση της αυστραλιανής ρυθμιστικής αρχής διαδικτύου να προχωρήσει σε νομικά δεσμευτικές ενέργειες εναντίον μιας από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες gaming παγκοσμίως καταδεικνύει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κυβερνήσεων απέναντι στις ανεπαρκείς πολιτικές προστασίας των παιδιών.

Το Roblox, το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατομμύρια ανήλικους χρήστες που δημιουργούν και αλληλεπιδρούν σε εικονικούς κόσμους, τέθηκε υπό τον στενό έλεγχο της eSafety Commissioner, Julie Inman Grant, έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αν και η εταιρεία είχε δεσμευτεί θεωρητικά να βελτιώσει την ασφάλεια εντός του παιχνιδιού, η ρυθμιστική αρχή επέλεξε να επιβάλει νομικές ρήτρες που επισύρουν παραπομπή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η νομική δέσμευση, η οποία συνιστά ένα εξαιρετικά σπάνιο εργαλείο επιβολής για κρατικές αρχές, απαιτεί τον ριζικό ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των λογαριασμών που ανήκουν σε παιδιά. Πρακτικά, η πλατφόρμα καλείται να διασφαλίσει ότι κανένας ενήλικας χρήστης δεν θα μπορεί να αποστείλει αιτήματα φιλίας ή μηνύματα σε λογαριασμούς ανηλίκων εάν δεν υπάρχει καταγεγραμμένη και επαληθευμένη έγκριση από τον κηδεμόνα τους. Παράλληλα, η εταιρεία οφείλει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην τεχνολογία εκτίμησης ηλικίας, την οποία είχε εισαγάγει παλαιότερα προσπαθώντας να διαχωρίσει το περιεχόμενο με βάση τα ηλικιακά γκρουπ, αλλά απέτυχε να εμποδίσει τους ανηλίκους από το να παρακάμπτουν τους περιορισμούς με ψευδή στοιχεία.

Ποια κρίσιμα κενά ασφαλείας εντόπισε η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή;

Οι δοκιμές της eSafety αποκάλυψαν σοβαρά κενά ασφαλείας στα συστήματα του Roblox, καθώς διαπιστώθηκε πως οι ενήλικες χρήστες είχαν τη δυνατότητα να στέλνουν αιτήματα σύνδεσης σε παιδιά χωρίς καμία γονική έγκριση. Επιπλέον, τα προφίλ, το ιστορικό συνδέσεων, τα ενδιαφέροντα και οι εικόνες avatar των ανηλίκων ήταν πλήρως ορατά σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας.

Οι αποκαλύψεις της έρευνας της eSafety ρίχνουν φως σε ελλείψεις που διευκολύνουν συστηματικά την προσέγγιση ανηλίκων (grooming) από κακόβουλους ενήλικες. Κατά τη διάρκεια των ενδελεχών ελέγχων που πραγματοποίησε η ρυθμιστική αρχή νωρίτερα φέτος, προέκυψε ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Roblox εξέθεταν επικίνδυνα τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Οποιοσδήποτε χρήστης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιβεβαιωμένης ταυτότητας, μπορούσε να δει με ποια άλλα άτομα συνδέεται ένα παιδί, να περιηγηθεί στο βιογραφικό του προφίλ, να μελετήσει τα ενδιαφέροντά του και να συλλέξει πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας απατηλής σχέσης εμπιστοσύνης.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα των ελεγκτών αφορούσε τη δυνατότητα ανεμπόδιστης αλληλεπίδρασης μεταξύ ενηλίκων και παιδιών στα φόρουμ που λειτουργούν εκτός των μεμονωμένων παιχνιδιών του Roblox. Αυτοί οι χώροι συζήτησης, οι οποίοι συχνά στερούνται του απαραίτητου moderation, λειτουργούσαν ως δίοδοι επικοινωνίας όπου οι ενήλικες μπορούσαν να σχολιάζουν τις αναρτήσεις των παιδιών και να ξεκινούν συζητήσεις χωρίς την παραμικρή εποπτεία. Ακόμη και μετά την εισαγωγή των ηλικιακών ορίων (Kids, Select και κανονικό Roblox) και την απενεργοποίηση της συνομιλίας εντός παιχνιδιού για τους μικρότερους χρήστες, η απουσία συνολικής ιδιωτικότητας στους λογαριασμούς επέτρεπε στους θηρευτές να παρακάμπτουν τα επιφανειακά φίλτρα και να προσεγγίζουν τα θύματά τους μέσα από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης πλατφόρμας.

Πώς θα υλοποιηθεί ο ανεξάρτητος έλεγχος και τα νέα μέτρα προστασίας;

Βάσει της συμφωνίας, το Roblox υποχρεούται να καταστήσει όλους τους λογαριασμούς των παιδιών ιδιωτικούς από προεπιλογή και να αποτρέψει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με ενήλικες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων. Παράλληλα, απαιτείται η ριζική αναβάθμιση των μηχανισμών αναφοράς προβλημάτων και η σαφής ενημέρωση των χρηστών για την έκβαση των καταγγελιών τους.

Η κεντρική φιλοσοφία των νέων απαιτήσεων της eSafety στηρίζεται στην έννοια της Ασφάλειας από Σχεδιασμό (Safety by Design). Η μετατροπή των παιδικών λογαριασμών σε ιδιωτικούς από προεπιλογή αποτελεί ένα στοιχειώδες αλλά καθοριστικό βήμα που αφαιρεί το βάρος της προστασίας από τον ανήλικο χρήστη και την οικογένεια του, μεταφέροντας το στην ίδια την τεχνολογική υποδομή. Ωστόσο, η πραγματική καινοτομία της απόφασης εντοπίζεται στην απαίτηση για διορισμό ενός ανεξάρτητου ελεγκτή, ο οποίος θα αξιολογεί διαρκώς την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και την ακρίβεια των αλγορίθμων εκτίμησης ηλικίας που χρησιμοποιεί το Roblox.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Επίτροπος Julie Inman Grant, το Roblox δεν μπορεί πλέον να αξιολογεί τον εαυτό του. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει το τέλος εποχής για την αυτορρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών, επιβάλλοντας καθεστώς διαφάνειας που εγγυάται ότι οι δεσμεύσεις των εταιρειών δεν περιορίζονται σε δελτία τύπου αλλά μεταφράζονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ρυθμιστική αρχή έδωσε σαφή προθεσμία τριών μηνών στην εταιρεία για να ενσωματώσει αυτές τις θεμελιώδεις αλλαγές στον κώδικά της. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς την πλήρη και τεκμηριωμένη συμμόρφωση, η eSafety διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει άμεσα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απαιτώντας περαιτέρω κυρώσεις και επιβάλλοντας πρόστιμα.

Η πίεση προς την εταιρεία είναι ήδη τεράστια, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόσφατα κλήθηκε να καταβάλει 12 εκατομμύρια δολάρια για διακανονισμό στην πολιτεία της Νεβάδα για παρόμοια ζητήματα, ενώ αντιμετωπίζει ταυτόχρονες έρευνες από την Υποεπιτροπή Εγκλήματος και Τρομοκρατίας της αμερικανικής Γερουσίας.

Τι σημαίνουν αυτές οι ρυθμιστικές πιέσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα;

Αν και η απόφαση προέρχεται από την αυστραλιανή eSafety, η επιβολή ανεξάρτητων ελέγχων στο Roblox δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι Έλληνες γονείς ενδέχεται να δουν τα νέα αυστηρά πρωτόκολλα να εφαρμόζονται σύντομα και στη δική μας γεωγραφική ζώνη.

Η παγκόσμια φύση του ψηφιακού οικοσυστήματος υποδεικνύει ότι οι αλλαγές που επιβάλλονται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή τείνουν να επεκτείνονται στο σύνολο των χρηστών, καθώς η συντήρηση πολλαπλών διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας πλατφόρμας είναι τεχνικά περίπλοκη και δαπανηρή. Για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά, η αυστραλιανή πρωτοβουλία λειτουργεί ως πιλότος για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αξιοποιήσει το αυστηρό νομικό οπλοστάσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) προκειμένου να απαιτήσει αντίστοιχες διασφαλίσεις.

Στην Ελλάδα, όπου το Roblox διατηρεί ένα τεράστιο και εξαιρετικά ενεργό κοινό παιδιών δημοτικού και γυμνασίου, το ζήτημα της γονικής εποπτείας παραμένει περίπλοκο. Οι περισσότεροι γονείς αδυνατούν να παρακολουθήσουν την τεχνική εξέλιξη της πλατφόρμας και βασίζονται στην καλή πίστη της εταιρείας για την προστασία των δεδομένων των παιδιών τους. Η υποχρεωτική μετατροπή των προφίλ σε ιδιωτικά από προεπιλογή και η αδυναμία των ενηλίκων να προσεγγίσουν ανηλίκους χωρίς κρυπτογραφημένη συγκατάθεση, απαντούν απευθείας στους φόβους των τοπικών χρηστών, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή κακόβουλες επαφές.

Η συμμόρφωση του Roblox σε παγκόσμια κλίμακα, υπό τον φόβο των δικαστικών διώξεων, είναι η πλέον αναμενόμενη κατάληξη αυτής της υπόθεσης.