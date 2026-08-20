Έρευνα Kaspersky: Το 52% της Gen Z έχει ήδη δεχθεί κυβερνοεπίθεση

Σύνοψη

Το 57% των εκπροσώπων της Gen Z περνά περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο παρά εκτός αυτού.

Τα smartphones αποτελούν την κύρια συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο για το 67% των νέων.

Μόνο το 27% της Gen Z χρησιμοποιεί λύσεις προστασίας (antivirus) στο κινητό του τηλέφωνο.

Περισσότεροι από τους μισούς (52%) έχουν ήδη αντιμετωπίσει κυβερνοεπιθέσεις σε συσκευές ή λογαριασμούς.

Μόλις το 28% των ερωτηθέντων προχωρά σε τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων του.

Η Gen Z μεγάλωσε με την τεχνολογία στα χέρια της, διαμορφώνοντας την καθημερινότητά της γύρω από τις διαρκώς συνδεδεμένες φορητές συσκευές και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παρόλο που περνά περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και αισθάνεται απαράμιλλη αυτοπεποίθηση κατά την πλοήγηση της στον ψηφιακό κόσμο, παραμένει στατιστικά λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσει βασικά εργαλεία ασφαλείας, όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) στις κινητές συσκευές της, ή να υιοθετήσει πρακτικές τακτικής αλλαγής των κωδικών πρόσβασης.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη νέα, εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky, αξιολογώντας τις απαντήσεις 7.200 συμμετεχόντων από 18 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως τον Μάρτιο του 2026.

Η Gen Z αφιερώνει συστηματικά μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στο διαδίκτυο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 57% των εκπροσώπων αυτής της δημογραφικής ομάδας περνά περισσότερο χρόνο online παρά offline, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των γενεών που συμμετείχαν στη σχετική μελέτη. Τα smartphones κατέχουν αδιαμφισβήτητα κεντρική θέση στην καθημερινότητά τους, καθώς το εντυπωσιακό 67% τα αναφέρει ρητά ως την κύρια συσκευή που χρησιμοποιεί για την τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αυτή η αδιάλειπτη και συνεχής συνδεσιμότητα συνοδεύεται, απολύτως φυσιολογικά, από σημαντικά επίπεδα ψηφιακής αυτοπεποίθησης. Σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία της Gen Z (59%) δηλώνουν ανοιχτά ότι αισθάνονται εξαιρετική άνεση και σιγουριά στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πεποίθηση έρχεται σε άμεση αντίθεση με την τεχνική τους κατάρτιση, αφού μόλις το 28% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι διαθέτει πραγματικά προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες. Η στατιστική αυτή απόκλιση αναδεικνύει το τεράστιο χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στην επιφανειακή εξοικείωση με την τεχνολογία και στις ουσιαστικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων ψηφιακών κινδύνων.

Η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση δυστυχώς δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα προληπτικά μέτρα προστασίας. Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός πως μόλις το 27% των ερωτηθέντων της Gen Z χρησιμοποιεί αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) στις κινητές συσκευές του, ένα ποσοστό το οποίο κρίνεται αισθητά χαμηλότερο σε άμεση σύγκριση με τις πρακτικές που υιοθετούν οι παλαιότερες γενιές. Αντίστοιχα, η συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης αποτελεί μια πρακτική ψηφιακής υγιεινής που είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να εφαρμοστεί από τα νεαρότερα άτομα.

Οι συνέπειες αυτής της ψηφιακής ανεμελιάς είναι ήδη ξεκάθαρα ορατές και μετρήσιμες. Περισσότεροι από τους μισούς εκπροσώπους της Gen Z, ποσοστό που αγγίζει το 52%, δηλώνουν ρητά ότι έχουν ήδη υποστεί κακόβουλες επιθέσεις οι οποίες αφορούσαν άμεσα τις συσκευές τους, τους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς ή τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα. Περνώντας σε πιο εξειδικευμένα στατιστικά, το 17% των συμμετεχόντων έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν παραβίαση του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένα επιπλέον 12% έχει χάσει οριστικά ή προσωρινά την πρόσβαση σε κάποιο λογαριασμό gaming τον οποίο διατηρούσε.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα smartphones περιέχουν ορισμένες από τις πιο πολύτιμες πληροφορίες που διαθέτει η Gen Z. Το 38% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει ως απολύτως κρίσιμες τις φωτογραφίες καθώς και τα προσωπικά έγγραφα που επιλέγει να αποθηκεύει στη φορητή του συσκευή. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γενιές, η Gen Z αποδίδει σταθερά μεγαλύτερη αξία στα προσωπικά έγγραφα που διατηρεί στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ παράλληλα το 30% θεωρεί εξαιρετικά σημαντικούς τους κωδικούς πρόσβασης και τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης στους πολλαπλούς λογαριασμούς του.

Παρά την προφανή σημασία αυτών των κρίσιμων πληροφοριών, τα δεδομένα που αποθηκεύονται τοπικά στα smartphones δεν προστατεύονται σχεδόν ποτέ επαρκώς. Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων προστασίας της ψηφιακής ζωής από τους καταναλωτές παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ιδιαίτερα μεταξύ των μελών της Gen Z, ενώ χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι πως μόλις το 28% δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των σημαντικών δεδομένων του από το κινητό του τηλέφωνο προς κάποιο ασφαλές αποθηκευτικό μέσο. Αυτή η παράλειψη δημιουργεί τεράστιους κινδύνους που υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή φυσική απώλεια μίας συσκευής, καθώς ένα παραβιασμένο smartphone μπορεί πλέον να προσφέρει στους κυβερνοεγκληματίες ανεμπόδιστη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, έγγραφα ταυτοποίησης, λογαριασμούς email, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευαίσθητες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η Kaspersky συνιστά στους χρήστες να αντιμετωπίζουν πλέον την κυβερνοασφάλεια ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ψηφιακής τους ρουτίνας, και όχι ως ένα δευτερεύον ζήτημα που τους απασχολεί αποκλειστικά και μόνο μετά από την εκδήλωση κάποιου δυσάρεστου περιστατικού. Μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας προστατεύει τις συσκευές από κακόβουλο λογισμικό (malware), στοχευμένες επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και πολυάριθμες άλλες διαδικτυακές απειλές. Επιπλέον, η συστηματική χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου διαχείρισης των passwords, βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν αυστηρά ισχυρούς και απολύτως μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαφορετικό λογαριασμό, αποθηκεύοντάς τους με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα, όταν χρησιμοποιούνται δημόσια δίκτυα Wi-Fi σε κοινόχρηστους χώρους, ένα αξιόπιστο VPN προσφέρει το απαραίτητο επιπλέον επίπεδο ιδιωτικότητας, κρυπτογραφώντας πλήρως την κίνηση στο διαδίκτυο.

Προκειμένου να προσεγγίσει αποτελεσματικά τη Gen Z, η Kaspersky προχώρησε στη δημιουργία του διαδραστικού online παιχνιδιού «Case 404», όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του κυβερνο-ντετέκτιβ ερευνώντας υποθέσεις εμπνευσμένες από πραγματικές ψηφιακές απειλές, μαθαίνοντας με βιωματικό τρόπο να αναγνωρίζουν σύγχρονες απάτες.

Όπως δήλωσε η Irina Ermilova, Vice President for Consumer Product Management της Kaspersky, η εξοικείωση της νέας γενιάς με τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την εξειδικευμένη γνώση γύρω από τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας επιτακτική την ενσωμάτωση των καλών πρακτικών προστασίας στην καθημερινή ψηφιακή ζωή των χρηστών.