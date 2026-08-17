Λευκός Οίκος: Πράσινο φως σε ιδιωτικές εταιρείες για αντεπίθεση σε hackers!

Σύνοψη

Η αμερικανική κυβέρνηση επιτρέπει επίσημα τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον ενεργό κυβερνοπόλεμο, νομιμοποιώντας τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον ψηφιακών εγκληματιών.

Στόχος της νέας οδηγίας είναι η άμεση καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων μέσω «ενεργών αντιμέτρων» και η καταστροφή των υποδομών τους.

Οι αμερικανικές εταιρείες ασφαλείας αποκτούν πλέον τη δικαιοδοσία να στοχεύουν διακομιστές Command and Control (C2) χωρίς να αναμένουν την ομοσπονδιακή παρέμβαση.

Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τις νομικές προεκτάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, την κυριαρχία των κρατών-μελών και τη συμβατότητα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η NIS2).

Η νέα στρατηγική του Λευκού Οίκου εξουσιοδοτεί επίσημα αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας και ασφάλειας να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν επιθετικά εργαλεία ενάντια σε διεθνή δίκτυα κυβερνοεγκληματιών. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μετατοπίζει το παραδοσιακό δόγμα της παθητικής άμυνας, μεταφέροντας το νομικό πλαίσιο της ενεργής αντεπίθεσης στα χέρια των εταιρειών που διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες ψηφιακές υποδομές παγκοσμίως.

Νομιμοποίηση επιθετικών αντιμέτρων: Οι εταιρείες μπορούν πλέον να «χακάρουν» πίσω (hack-back) τους επιτιθέμενους για να ανακτήσουν δεδομένα ή να καταστρέψουν κακόβουλο λογισμικό.

Οι εταιρείες μπορούν πλέον να «χακάρουν» πίσω (hack-back) τους επιτιθέμενους για να ανακτήσουν δεδομένα ή να καταστρέψουν κακόβουλο λογισμικό. Στόχευση υποδομών Command and Control: Νόμιμη εξουδετέρωση των κεντρικών servers που συντονίζουν επιθέσεις ransomware και δίκτυα botnets.

Νόμιμη εξουδετέρωση των κεντρικών servers που συντονίζουν επιθέσεις ransomware και δίκτυα botnets. Άμεση συνέργεια: Δημιουργία διαύλων άμεσης συνεργασίας μεταξύ ομοσπονδιακών υπηρεσιών (όπως η NSA και το FBI) και των τμημάτων κυβερνοασφάλειας ιδιωτικών κολοσσών.

Δημιουργία διαύλων άμεσης συνεργασίας μεταξύ ομοσπονδιακών υπηρεσιών (όπως η NSA και το FBI) και των τμημάτων κυβερνοασφάλειας ιδιωτικών κολοσσών. Εξωεδαφική ψηφιακή δικαιοδοσία: Παροχή ασυλίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για επιθέσεις που καταλήγουν σε servers εκτός των αμερικανικών συνόρων.

Η εκτελεστική οδηγία που υπεγράφη από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών καταδεικνύει την αδυναμία των παραδοσιακών κρατικών δομών να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ταχύτητα απέναντι στην κλιμάκωση των ψηφιακών απειλών. Η μεταβίβαση των επιθετικών εξουσιών στον ιδιωτικό τομέα βασίζεται στην παραδοχή πως οι μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας διαθέτουν τους πόρους, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογική υπεροχή για να ανιχνεύουν και να εξουδετερώνουν τις απειλές στον χρόνο που πραγματικά εκδηλώνονται.

Η νέα προσέγγιση εισάγει τη λογική των «ψηφιακών κουρσάρων», παραπέμποντας στα νομικά έγγραφα παλαιότερων αιώνων που επέτρεπαν σε ιδιώτες να λειτουργούν επιθετικά για λογαριασμό ενός κράτους. Πλέον, οι εταιρείες που μέχρι πρότινος περιορίζονταν στην ανάλυση κώδικα, στην εγκατάσταση αμυντικών τειχών προστασίας (firewalls) και στον σχεδιασμό αλγορίθμων αποτροπής επιθέσεων DDoS, θα έχουν την ικανότητα να εξαπολύουν ενεργά στοχευμένο κακόβουλο λογισμικό (malware) με σκοπό την πλήρη κατάρρευση των συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ομάδες ransomware. Η μεταφορά της ευθύνης συνοδεύεται από την παροχή πρόσβασης σε διαβαθμισμένα εργαλεία και πληροφορίες (threat intelligence) που παραδοσιακά ανήκαν στο αποκλειστικό οπλοστάσιο των στρατιωτικών δυνάμεων, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο μίγμα κρατικής εποπτείας και ιδιωτικής εκτέλεσης.

Οι τεχνικές προκλήσεις της ενεργού αντεπίθεσης περιλαμβάνουν την κρίσιμη παράμετρο της ακριβούς απόδοσης ευθυνών. Οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν πολύπλοκα δίκτυα δρομολόγησης, παραβιασμένους υπολογιστές ανυποψίαστων χρηστών και αλυσίδες proxy servers (VPNs, δίκτυα Tor) για να συγκαλύψουν την πραγματική τους τοποθεσία. Η εφαρμογή ενός επιθετικού πλήγματος από μια αμερικανική εταιρεία εγκυμονεί τον κίνδυνο καταστροφής νόμιμων υποδομών που απλώς είχαν μολυνθεί προσωρινά για να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσοι κόμβοι. Εάν ένας ευρωπαϊκός server, ο οποίος φιλοξενεί δεδομένα ενός δημόσιου νοσοκομείου, χρησιμοποιηθεί εν αγνοία των διαχειριστών του για την εξαπόλυση μιας επίθεσης εναντίον μιας αμερικανικής τράπεζας, η αντεπίθεση της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε απολύτως νόμιμες ευρωπαϊκές δομές.

Η επέκταση των αμερικανικών επιθετικών ικανοτήτων μέσω ιδιωτών διαμορφώνει ένα εξαιρετικά περίπλοκο τοπίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και την αναθεωρημένη οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS2), απαγορεύει ρητά τη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων (hack-back) από ιδιωτικούς φορείς, αντιμετωπίζοντάς τες ως κακουργηματικές πράξεις παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων ανεξαρτήτως του κινήτρου. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, καλείται πλέον να διαχειριστεί την πιθανότητα αμερικανικών αντιποίνων σε ευρωπαϊκό έδαφος από μη κρατικούς φορείς. Οι ελληνικές τράπεζες, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και οι διαχειριστές κρίσιμων εθνικών υποδομών οφείλουν να αναβαθμίσουν άμεσα τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών, προκειμένου να διασφαλίσουν πως τα δίκτυα τους δεν θα καταστούν πεδίο μάχης μεταξύ ρωσικών ή ασιατικών οργανώσεων ransomware και αμερικανικών εταιρειών που επιχειρούν επιθετικά.

Το τεχνολογικό οικοσύστημα καλείται να αντιμετωπίσει επίσης το φαινόμενο της ραγδαίας ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εύρεση τρωτών σημείων zero-day. Οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν πλέον το ισχυρό οικονομικό και νομικό κίνητρο να μην αναφέρουν άμεσα τις συγκεκριμένες αδυναμίες στους κατασκευαστές λογισμικού προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα patch, αλλά αντίθετα να τις διατηρούν μυστικές ώστε να τις αξιοποιήσουν ως επιθετικά όπλα απέναντι στους κυβερνοεγκληματίες. Αυτή η πρακτική συσσώρευσης τρωτών σημείων από εταιρικά σχήματα δημιουργεί ανησυχίες για το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του διαδικτύου, καθώς τα ίδια κενά ασφαλείας παραμένουν ανοιχτά και εκμεταλλεύσιμα από τρίτους κακόβουλους παράγοντες.

Η ιδιωτικοποίηση του κυβερνοπολέμου αναμένεται να επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο διεξάγονται οι ψηφιακές επιθέσεις, καθιστώντας τον αυτοματοποιημένο επιθετικό κώδικα κυρίαρχο εργαλείο των μελλοντικών διαδικτυακών συγκρούσεων.