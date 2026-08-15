Υπό έρευνα το Roblox: Αναφορές για 65.381 περιστατικά εκμετάλλευσης ανηλίκων το 2025

Σύνοψη

Η υποεπιτροπή Εγκληματικότητας και Αντιτρομοκρατίας της Γερουσίας των ΗΠΑ ξεκίνησε εκτενή δικομματική έρευνα εις βάρος της πλατφόρμας Roblox σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων.

Οι γερουσιαστές Josh Hawley και Dick Durbin κατηγορούν ευθέως την εταιρεία ότι προτάσσει τα έσοδα και τον χρόνο παραμονής των χρηστών έναντι της προστασίας τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 το Roblox κατέγραψε και ανέφερε 65.381 περιστατικά πιθανής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το 2024.

κατέγραψε και ανέφερε 65.381 περιστατικά πιθανής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το 2024. Η διοίκηση του Roblox καλείται να παραδώσει εξαιρετικά λεπτομερή οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία που αφορούν τις ηλικιακές ομάδες των χρηστών μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Η εταιρεία, μέσω του Chief Safety Officer Matt Kaufman, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα έχει δομηθεί με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των παικτών.

Η εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας ψηφιακών παιχνιδιών Roblox βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας αυστηρής νομοθετικής εξέτασης, καθώς η υποεπιτροπή Εγκληματικότητας και Αντιτρομοκρατίας της Γερουσίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη μιας επίσημης δικομματικής έρευνας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ρίξει φως στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας αναφορικά με την προστασία των ανήλικων χρηστών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητες της διοίκησης και την ενδεχόμενη παράλειψη κρίσιμων δικλείδων ασφαλείας προς χάριν της οικονομικής ανάπτυξης.

Μέσα από μια επιστολή σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, η οποία απευθύνεται προσωπικά στον CEO της εταιρείας, David Baszucki, οι νομοθέτες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης που λαμβάνουν χώρα εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος του παιχνιδιού.

Τι ακριβώς ερευνά η Γερουσία των ΗΠΑ στο Roblox;

Η Γερουσία των ΗΠΑ ξεκίνησε δικομματική έρευνα εξετάζοντας εάν το Roblox παραμελεί την ασφάλεια των παιδιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών του. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από την εταιρεία να προσκομίσει μέχρι τις 31 Αυγούστου εξαντλητικά δεδομένα σχετικά με τα έσοδα ανά ηλικιακή ομάδα, τον χρόνο παραμονής στην πλατφόρμα και τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας, καθώς η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική.

Οι γερουσιαστές Josh Hawley από την πολιτεία του Μιζούρι και Dick Durbin από το Ιλινόις περιγράφουν στην επιστολή τους ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τους νεαρούς παίκτες, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία διαφημίζει το Roblox ως μια απόλυτα ασφαλή ψηφιακή παιδική χαρά για παιδιά ηλικίας μόλις πέντε ετών, ενώ τα πραγματικά δεδομένα καταδεικνύουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Οικονομικά δεδομένα βάσει ηλικίας: Η επιτροπή ζητά τον ακριβή διαχωρισμό των εσόδων που προέρχονται από ανήλικους σε σύγκριση με τους ενήλικους χρήστες.

Η επιτροπή ζητά τον ακριβή διαχωρισμό των εσόδων που προέρχονται από ανήλικους σε σύγκριση με τους ενήλικους χρήστες. Μετρικές χρόνου οθόνης (Screen Time): Απαιτούνται αναλυτικές αναφορές για τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες ανά ηλικιακό γκρουπ μέσα στα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα (experiences) του Roblox.

Απαιτούνται αναλυτικές αναφορές για τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες ανά ηλικιακό γκρουπ μέσα στα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα (experiences) του Roblox. Καταγραφή αναφορών (Reporting Data): Η εταιρεία οφείλει να καταθέσει τον ακριβή αριθμό των λογαριασμών που έχουν αναφερθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά τα έτη 2024 και 2025.

Η εταιρεία οφείλει να καταθέσει τον ακριβή αριθμό των λογαριασμών που έχουν αναφερθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά τα έτη 2024 και 2025. Πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων: Πρέπει να διευκρινιστούν οι διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου και οι μηχανισμοί παρέμβασης της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο όταν εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες.

Τα ανησυχητικά δεδομένα και το ιστορικό των καταγγελιών

Κατά τη διάρκεια του 2025, η διοίκηση του Roblox αναγκάστηκε να καταθέσει 65.381 ξεχωριστές αναφορές για υποψίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ, αριθμός που αποτελεί αύξηση άνω του 100% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του προβλήματος.

Η επιστολή της Γερουσίας επικαλείται μια μακρά σειρά καταγεγραμμένων περιστατικών από την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία οι διωκτικές αρχές έχουν συλλάβει πολυάριθμα άτομα για σοβαρά εγκλήματα εναντίον ανηλίκων που γνώρισαν μέσω του Roblox. Τα αδικήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ και σκοτεινό φάσμα, από την ψηφιακή προσέγγιση με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και τη διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, μέχρι τον εξαναγκασμό παραγωγής ακατάλληλου περιεχομένου, τις απαγωγές, τους βιασμούς, ακόμα και τις δολοφονίες.

Η πρόσφατη εξέλιξη δεν προκαλεί έκπληξη στους αναλυτές της βιομηχανίας του gaming, καθώς η πλατφόρμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την κοινή γνώμη. Έρευνες από οργανισμούς δημοσιογραφίας όπως το Bloomberg το 2024, ανέδειξαν εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο επιτήδειοι χρησιμοποιούν τα πολύπλοκα, ανεξέλεγκτα δωμάτια συνομιλίας του Roblox για να παγιδεύσουν ευάλωτους νεαρούς χρήστες. Παράλληλα, έχουν υπάρξει αναλυτικές αναφορές που συνδέουν την πλατφόρμα με τη διάδοση ακροδεξιού εξτρεμισμού και την οικονομική εκμετάλλευση των ίδιων των δημιουργών των παιχνιδιών.

Η απάντηση της πλατφόρμας και τα επόμενα βήματα

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Roblox, Matt Kaufman, απάντησε επισήμως ότι η πλατφόρμα έχει οικοδομηθεί με βασικό πυλώνα την ασφάλεια και πως η διοίκηση δεν προβαίνει σε κανέναν συμβιβασμό ως προς αυτό το ζήτημα, τονίζοντας ότι η εταιρεία ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις αρχές παραθέτοντας τα πραγματικά δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει προσπαθήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις εισάγοντας διαρκώς νέα εργαλεία γονικού ελέγχου, αυστηρότερους ηλικιακούς περιορισμούς και συστήματα φιλτραρίσματος λέξεων στα ενσωματωμένα chat των παιχνιδιών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων αμφισβητείται ευθέως από τα αριθμητικά δεδομένα των αναφορών. Με περισσότερους από 80 εκατομμύρια καθημερινούς ενεργούς χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το 2024, εκ των οποίων περίπου το 40% είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, η διαχείριση της ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο φαντάζει ένα ανυπέρβλητο τεχνολογικό και οργανωτικό εμπόδιο, ειδικά όταν το οικονομικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται άμεσα στην υψηλή διαδραστικότητα.

Η επιτροπή της Γερουσίας έχει εκδώσει ρητή εντολή προς την εταιρεία να διατηρήσει στο ακέραιο όλα τα εσωτερικά αρχεία, τις επικοινωνίες και τα ψηφιακά ίχνη που σχετίζονται με την εκμετάλλευση παιδιών, ώστε να αξιολογηθούν ενδελεχώς από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που συμμετέχουν στην έρευνα.

Τι σημαίνει η έρευνα για το ελληνικό κοινό

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Roblox δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ, καθώς η πλατφόρμα έχει διεισδύσει καθολικά στις ηλικίες 7-14 ετών και στη χώρα μας. Η πώληση των προπληρωμένων καρτών με το ψηφιακό νόμισμα (Robux) στα περίπτερα, στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και στα μεγάλα πολυκαταστήματα παιχνιδιών της χώρας μας είναι σταθερά σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παιδιά στην Ελλάδα συμμετέχουν καθημερινά στο ίδιο τεράστιο, παγκόσμιο οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας ακριβώς τους ίδιους κινδύνους που περιγράφονται στο κατηγορητήριο της Γερουσίας.

Η βασική αδυναμία δεν έγκειται μόνο στην πρόθεση της εταιρείας να προστατεύσει τους χρήστες, αλλά στον τεράστιο όγκο δεδομένων. Σε μικρότερες αγορές όπως η ελληνική, το φιλτράρισμα των συνομιλιών που πραγματοποιείται στη μητρική μας γλώσσα με χρήση «Greeklish» ή ιδιωματισμών είναι ελλιπές έως και ανύπαρκτο. Ένας επιτήδειος μπορεί πολύ εύκολα να παρακάμψει τον αυτοματοποιημένο έλεγχο λέξεων επικοινωνώντας στα ελληνικά.

Οι Έλληνες γονείς πρέπει να αντιληφθούν ότι η εγκατάσταση του παιχνιδιού σε ένα tablet δεν είναι το τέλος της ευθύνης τους. Η πλατφόρμα προσφέρει μενού Parental Controls το οποίο απαιτεί τη ρύθμιση ενός κωδικού PIN (Parent PIN) που αποτρέπει το παιδί από την αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου, καθώς και τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης της in-game συνομιλίας.

Όσο η έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, η προστασία των νεαρών χρηστών εξαρτάται αποκλειστικά από την ενεργή και αυστηρή εποπτεία των ίδιων των κηδεμόνων μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.