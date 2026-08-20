Η Κίνα «ξηλώνει» το Windows 10: Εσπευσμένη απόσυρση για λόγους εθνικής ασφάλειας

Σύνοψη

Το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας εξέδωσε οδηγία προς τις κρατικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς για την άμεση απεγκατάσταση της ειδικά διαμορφωμένης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος Windows 10.

Η συγκεκριμένη απόφαση επισπεύδει το αρχικό χρονοδιάγραμμα απόσυρσης του λογισμικού, το οποίο είχε προγραμματιστεί επίσημα να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Το λογισμικό (Government Edition) δημιουργήθηκε το 2016 από την κοινοπραξία CMIT, η οποία συστάθηκε από τη Microsoft και την κρατική China Electronics Technology Group Corporation, ενσωματώνοντας αυστηρά κινεζικά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.

Η είδηση προκάλεσε άμεση άνοδο στις μετοχές των κινεζικών εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, καθώς η κυβέρνηση στρέφεται πλέον αποκλειστικά σε εγχώριες, Linux-based εναλλακτικές λύσεις, εστιάζοντας στην πλήρη απεξάρτηση από αμερικανικές τεχνολογίες.

Η κινεζική κυβέρνηση εντείνει τις εντατικές προσπάθειές της για πλήρη απεξάρτηση από τις αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές, προχωρώντας στην πρόωρη κατάργηση μιας ειδικά προσαρμοσμένης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος της Microsoft που είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις κρατικές της υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας απαίτησε πρόσφατα από συγκεκριμένους οργανισμούς που συνδέονται στενά με το κράτος να προχωρήσουν στην άμεση απεγκατάσταση του προσαρμοσμένου λογισμικού Windows 10 από όλους τους υπολογιστές και τα τερματικά τους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επισπεύδει δραστικά το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί αρχικά και προέβλεπε τη σταδιακή απόσυρση του λειτουργικού συστήματος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, καταδεικνύοντας τη διάχυτη δυσπιστία και τη στρατηγική επιθυμία της Κίνας να θωρακίσει τα συστήματα της απέναντι σε ενδεχόμενες ξένες παρεμβάσεις ή κυβερνοεπιθέσεις.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου λογισμικού δεν αποτέλεσε μια απλή εμπορική συμφωνία αδειοδότησης, καθώς αναπτύχθηκε μέσω της C&M Information Technologies (CMIT), μιας ιδιαίτερα σημαντικής κοινοπραξίας που ιδρύθηκε το 2016 ανάμεσα στη Microsoft και τον κινεζικό κρατικό όμιλο China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της τεχνολογικής συνεργασίας, στην οποία η κινεζική πλευρά διατηρούσε το πλειοψηφικό πακέτο, ήταν η δημιουργία μιας εξειδικευμένης έκδοσης του Windows 10 (γνωστής ως Government Edition), η οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί με απόλυτη ακρίβεια στις εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας που είχε θέσει το Πεκίνο για την προστασία των κρατικών μυστικών και των ευαίσθητων κυβερνητικών δεδομένων.

Προκειμένου να λάβει την απαραίτητη έγκριση εγκατάστασης στα κρατικά συστήματα, η Microsoft είχε προχωρήσει σε εντυπωσιακές παραχωρήσεις, επιτρέποντας την πλήρη απενεργοποίηση πολλών καταναλωτικών λειτουργιών (όπως η συγκέντρωση τηλεμετρίας, το OneDrive και η ψηφιακή βοηθός) ενσωματώνοντας παράλληλα κινεζικής προέλευσης συστήματα κρυπτογράφησης που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Παρά τις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας και το γεγονός ότι η Microsoft διατήρησε την ευθύνη για τον βασικό πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, οι τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες και ο ολοένα και πιο έντονος τεχνολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις καθιστούν την παρουσία αμερικανικού κώδικα στα κινεζικά κυβερνητικά συστήματα μη αποδεκτή. Η απόφαση για τη βίαιη διακοπή της χρήσης του λογισμικού προκάλεσε έκπληξη σε αρκετά στελέχη των κρατικών υπηρεσιών, τα οποία δεν περίμεναν μια τόσο άμεση και κάθετη εντολή απεγκατάστασης, ειδικά από τη στιγμή που δεν είχαν αναφερθεί πρόσφατα κάποια συγκεκριμένα περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας.

Παρότι οι ακριβείς λεπτομέρειες των πιθανών ψηφιακών ευπαθειών που επικαλείται το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας παραμένουν μυστικές και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία, είναι ξεκάθαρο ότι η κινεζική ηγεσία εκτιμά πως η συνεχής ψηφιακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ εγκυμονεί ανυπολόγιστους κινδύνους συλλογής πληροφοριών και προσθήκης κρυφών διεπαφών ελέγχου (backdoors).

Από την πλευρά της, η Microsoft ξεκαθάρισε μέσω επίσημων τοποθετήσεων ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της κανένα απολύτως περιστατικό ασφαλείας που να σχετίζεται με το εν λόγω κυβερνητικό προϊόν, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε πως το λογισμικό συνέχιζε να λαμβάνει κανονικά όλες τις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως η υποστήριξη για τις τυπικές καταναλωτικές εκδόσεις του Windows 10 έχει προγραμματιστεί να τερματιστεί στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, ωθώντας τους παγκόσμιους χρήστες προς το Windows 11, αν και τα έγγραφα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας δεν διευκρινίζουν τον ακριβή κύκλο ζωής της ειδικής κινεζικής έκδοσης.

Οι άμεσες συνέπειες αυτής της κρατικής οδηγίας αποτυπώθηκαν αστραπιαία στις τοπικές χρηματιστηριακές αγορές, με τις μετοχές των κινεζικών εταιρειών που αναπτύσσουν λογισμικό να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια τεράστια αύξηση της ζήτησης για εγχώρια λειτουργικά συστήματα. Εταιρείες όπως η Hunan Kylinsec Technology και η Archermind Technology είδαν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται αγγίζοντας το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο διαπραγμάτευσης του 20%, ενώ η China National Software & Service κατέγραψε άμεσα κέρδη της τάξης του 10%.

Το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κίνας διαθέτει ήδη υπολογίσιμες εναλλακτικές λύσεις, με λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στον πυρήνα του Linux, όπως αυτά που αναπτύσσουν η Kylin Software και η Tongxin Software Technology (UOS), τα οποία ετοιμάζονται πυρετωδώς να καλύψουν το τεράστιο κενό που αφήνει η αναγκαστική αποχώρηση της Microsoft από τον κρατικό μηχανισμό. Η αντικατάσταση εκατομμυρίων τερματικών αποτελεί ένα μνημειώδες εγχείρημα που απαιτεί τεράστιους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού και την προσαρμογή του εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιούν τα υπουργεία στις νέες, εγχώριες πλατφόρμες.

Αυτή η μεγάλης κλίμακας μετάβαση παρέχει ένα κολοσσιαίο πλεονέκτημα στους τοπικούς κατασκευαστές, οι οποίοι λαμβάνουν ουσιαστικά το μονοπώλιο της τροφοδοσίας μιας αχανούς κρατικής μηχανής με λογισμικό που ελέγχεται αποκλειστικά εντός των εθνικών συνόρων.

Η απομάκρυνση του Windows 10 αποτελεί απλώς ένα ακόμα κομμάτι στο περίπλοκο παζλ μιας ευρύτερης και εξαιρετικά μεθοδικής στρατηγικής της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία έχει δώσει σαφείς εντολές στις κεντρικές υπηρεσίες να αντικαταστήσουν σταδιακά όλους τους προσωπικούς υπολογιστές ξένης κατασκευής με αντίστοιχους εγχώριους εξοπλισμούς. Η μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική συμπεριλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς που έχουν ήδη επιβληθεί σε συσκευές ευρείας κατανάλωσης, όπως τα iPhone της Apple, η χρήση των οποίων έχει απαγορευτεί αυστηρά στους υπαλλήλους αρκετών ευαίσθητων κρατικών φορέων και υπηρεσιών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Παράλληλα, η Κίνα επενδύει σταθερά αμύθητα ποσά στην ανάπτυξη δικών της ημιαγωγών, servers και επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να εξαλείψει πλήρως την ανάγκη χρήσης αμερικανικού hardware που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιέχει κρυφές προσβάσεις ή να υποστεί ξαφνικούς περιορισμούς λόγω μελλοντικών αμερικανικών κυρώσεων. Οι διαρκείς γεωπολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των περιορισμών εξαγωγών τεχνολογίας αιχμής από την Ουάσιγκτον, επιταχύνουν τον ψηφιακό διαχωρισμό του πλανήτη σε δύο εντελώς ξεχωριστά και τεχνικά ασύμβατα οικοσυστήματα.

Μέσα σε αυτή τη ρευστή συνθήκη, οι θεμελιώδεις αρχές της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας και των κοινών τεχνολογικών προτύπων υποχωρούν συστηματικά, παραχωρώντας τη θέση τους στις προτεραιότητες της εθνικής κυριαρχίας, της κυβερνοασφάλειας και του απόλυτου ελέγχου των κρίσιμων ψηφιακών πληροφοριών σε κρατικό επίπεδο.