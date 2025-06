The Witcher 4: Το πρώτο tech demo εντυπωσιάζει [Video]

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης The State of Unreal 2025 της Epic Games, η οποία επικεντρώθηκε στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις της Unreal Engine, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια πολυαναμενόμενη έκπληξη: το πρώτο live tech demo του The Witcher 4. Το νέο κεφάλαιο της εμβληματικής σειράς RPG παρουσιάστηκε επί σκηνής από την ίδια την CD Projekt RED, αφήνοντας εντυπώσεις όχι μόνο για το οπτικό του αποτέλεσμα, αλλά και για την τεχνολογική πρόοδο που αντιπροσωπεύει.

Στο demo, που προβλήθηκε ζωντανά, πρωταγωνιστεί η Ciri, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η κεντρική φιγούρα της νέας τριλογίας, καθώς περιηγείται στο Kovir, μια νέα περιοχή του κόσμου του Witcher που θα είναι διαθέσιμη στους παίκτες για εξερεύνηση. Το demo ακολουθεί την Ciri και το άλογο της, Kelpie, σε ένα ταξίδι μέσα από ορεινά περάσματα και δάση, καταλήγοντας στην πόλη Valdrest. Το σκηνικό χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά γραφικά, λεπτομερή τοπία και δυναμικό φωτισμό που αποδεικνύουν τη δύναμη της νέας Unreal Engine.

Το στοιχείο που εξέπληξε περισσότερο είναι ότι η παρουσίαση έτρεχε σε μια απλή κονσόλα PlayStation 5, και μάλιστα σταθερά στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η CD Projekt RED δήλωσε πως οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη του τίτλου θα επωφελήσουν εξίσου όλες τις προγραμματισμένες πλατφόρμες κυκλοφορίας, δηλαδή PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5. Παρόλο που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, η επίδειξη αυτή δείχνει ότι η ανάπτυξη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Michał Nowakowski, συν-CEO της CD Projekt RED, χαρακτήρισε την παρουσίαση ως ένα σημαντικό ορόσημο για το στούντιο:

Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με την Epic Games με σκοπό να εξελίξουμε την τεχνολογία ανοιχτού κόσμου. Το ότι καταφέραμε να δείξουμε αυτή την πρώτη εικόνα του The Witcher 4, να τρέχει σε PlayStation 5 στα 60 FPS με την Unreal Engine, αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας μας. Ωστόσο, είμαστε ακόμη μακριά από το τελικό αποτέλεσμα και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πρόοδο με ακόμα περισσότερες τεχνολογικές καινοτομίες.

Το demo παρουσιάζει μια σειρά από νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στην Unreal Engine 5.6, όπως το Unreal Animation Framework για ρεαλιστικές κινήσεις χαρακτήρων, το Nanite Foliage για λεπτομερή απόδοση βλάστησης, καθώς και τη χρήση της τεχνολογίας MetaHuman σε συνδυασμό με μαζικά AI πλήθη (Mass AI crowd scaling), που προσθέτουν ζωντάνια και δυναμισμό στον κόσμο του παιχνιδιού. Όλες αυτές οι δυνατότητες έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε developer επιθυμεί να τις ενσωματώσει στα δικά του έργα.

Η Epic Games τόνισε ότι η Unreal Engine 5.6 θα περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και τις βελτιστοποιήσεις που παρουσιάστηκαν, ενισχύοντας τις δυνατότητες δημιουργίας οπτικά εντυπωσιακών και τεχνικά προηγμένων τίτλων. Η συνεργασία της CD Projekt RED με την Epic αποδεικνύεται καθοριστική για τη νέα εποχή του The Witcher, που φαίνεται να συνδυάζει τη φαντασία του αρχικού σύμπαντος με την αιχμή της τεχνολογίας παιχνιδιών.

Η πρώτη επίσημη ματιά στο The Witcher 4 αφήνει υποσχέσεις για έναν κόσμο μεγαλύτερο, πιο ζωντανό και πιο δυναμικό από ποτέ, αναβαθμίζοντας το σύνολο της εμπειρίας για τους παίκτες που έχουν αγαπήσει την εμβληματική σειρά.