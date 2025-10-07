The Witcher: Δείτε το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για την 4η σεζόν!

Το Netflix παρουσίασε επιτέλους το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για την τέταρτη σεζόν του The Witcher, σηματοδοτώντας τη μεγάλη επιστροφή της σειράς – αλλά και την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Liam Hemsworth στον ρόλο του Geralt of Rivia. Το video, γεμάτο μάχες, μαγεία και σκοτεινά μυστικά, υπόσχεται μια νέα εποχή για τον ήρωα που αγαπήθηκε μέσα από τα βιβλία του Andrzej Sapkowski και τις προηγούμενες σεζόν με πρωταγωνιστή τον Henry Cavill.

Η φωνή του Laurence Fishburne, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του στη σειρά ως ο μυστηριώδης Regis, συνοδεύει τις πρώτες σκηνές. «Geralt, έχεις περάσει μια ζωή πολεμώντας τέρατα και ανθρώπους», ακούγεται να λέει, ενώ ο Witcher ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κτήνος. Η αφήγηση συνεχίζεται με μια φράση που αποκαλύπτει τον πυρήνα της νέας σεζόν: «Όλη σου η ύπαρξη είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση κάποιου που φοβάσαι πως απέτυχες να προστατεύσεις». Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη Ciri, το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας – και για άλλη μια φορά, ο Geralt είναι αποφασισμένος να τη βρει, όποιο κι αν είναι το κόστος.

Παρότι προειδοποιείται ότι «δεν είναι αυτή που νομίζει πως είναι», ο Geralt συγκροτεί μια ανομοιογενή ομάδα συμμάχων για να την εντοπίσει, ταξιδεύοντας μαζί τους σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ανάμεσά τους, ο Regis, ο οποίος φαίνεται να έχει βαθύτερη επίγνωση των αλλαγών που βιώνει ο πρωταγωνιστής. «Ο Witcher βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Γίνεσαι κάτι νέο», του λέει – μια φράση που αποκτά διπλή σημασία, καθώς ο Hemsworth αναλαμβάνει τον ρόλο του Geralt μετά την αποχώρηση του Cavill.

Στο trailer, η Yennefer αποκαλύπτει ότι ο ισχυρός μάγος Vilgefortz ετοιμάζει έναν στρατό, με τη Ciri να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο των σχεδίων του. Ο μόνος τρόπος για να τον αντιμετωπίσει είναι να δημιουργήσει κι ο Geralt μια δική του ομάδα, έναν κύκλο συμμάχων πρόθυμων να ρισκάρουν τα πάντα. Οι εικόνες που εναλλάσσονται με ταχύτητα προμηνύουν επικές μάχες, ταξίδια μέσα σε μαγεμένα τοπία και τη σύγκρουση ανάμεσα σε παλιούς φίλους και νέους εχθρούς.

Σύμφωνα με τη σύνοψη που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, η τέταρτη σεζόν ξεκινά μετά τα δραματικά γεγονότα του τρίτου κύκλου, τα οποία άλλαξαν για πάντα την ισορροπία δυνάμεων στην Ήπειρο. Ο Geralt, η Yennefer και η Ciri βρίσκονται πλέον χωρισμένοι, παγιδευμένοι σε έναν κόσμο που έχει βυθιστεί στον πόλεμο και την προδοσία. Καθώς ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια, ανακαλύπτουν απρόσμενους συμμάχους που ενδέχεται να τους οδηγήσουν πίσω ο ένας στον άλλο – αν καταφέρουν να εμπιστευτούν αυτούς τους νέους «δεμένους» συντρόφους.

Η τέταρτη σεζόν θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και φέρνει μαζί της αρκετά νέα πρόσωπα. Πέρα από τον Fishburne, που ενσαρκώνει τον Regis – έναν βρικόλακα με περίπλοκη σχέση με τον Geralt – στο καστ προστίθενται ο Sharlto Copley, γνωστός από το District 9, στον ρόλο του αδίστακτου κυνηγού Leo Bonhart, και ο James Purefoy από τη σειρά Rome, που υποδύεται τον στρατηγό Stefan Skellen.

Το The Witcher επιστρέφει με την 4η σεζόν του στις 30 Οκτωβρίου στο Netflix.