The X-Files Reboot: Ο Chris Carter επιβεβαιώνει την επιστροφή των Mulder και Scully!

Σύνοψη

Ο δημιουργός του X-Files, Chris Carter, επιβεβαίωσε δημόσια πως η Gillian Anderson και ο David Duchovny αναμένεται να επιστρέψουν στους θρυλικούς ρόλους της Dana Scully και του Fox Mulder στο επερχόμενο reboot του franchise.

Η νέα τηλεοπτική εκδοχή αναπτύσσεται υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ryan Coogler, ο οποίος φιλοδοξεί να προσδώσει μια εντελώς διαφορετική και σύγχρονη οπτική στο καθιερωμένο σύμπαν επιστημονικής φαντασίας.

Τους κεντρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους της νέας σειράς αναλαμβάνουν οι ηθοποιοί Danielle Deadwyler (γνωστή από την ταινία Till) και Himesh Patel (γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Odyssey), αναλαμβάνοντας να γεφυρώσουν το παρελθόν με το μέλλον της ιστορίας.

Η Gillian Anderson δήλωσε πρόσφατα τον απόλυτο ενθουσιασμό της για το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά προσεγμένο και διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες προσπάθειες αναβίωσης του τίτλου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της νέας σειράς, οι λάτρεις του σύμπαντος στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ανανεωμένο R-Rated Director's Cut της ταινίας The X-Files: I Want to Believe μέσω της πλατφόρμας του Disney+.

Η παραγωγή του επερχόμενου reboot του X-Files φαίνεται πως αποκτά σταθερές βάσεις, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τόσο των παραδοσιακών θεατών όσο και της νεότερης γενιάς, εξαιτίας της απρόσμενης ανάμειξης του Ryan Coogler. Ο δημιουργός της αυθεντικής σειράς, Chris Carter, αποφάσισε να προσφέρει στο κοινό μια ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τη δομή του νέου έργου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις επίμονες φήμες που αφορούσαν την παρουσία του αρχικού πρωταγωνιστικού διδύμου. Μιλώντας πρόσφατα στο Polygon, ο Carter αποκάλυψε πως διατηρεί άμεση επαφή με την παραγωγή, δεδομένου ότι ο ίδιος κατέχει τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού, και παρακολουθεί στενά την πορεία του σεναρίου.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η επιστροφή της θρυλικής Dana Scully (Gillian Anderson) θεωρείται πρακτικά δεδομένη για τη νέα εκδοχή του Coogler, ενώ η παρουσία του Fox Mulder (David Duchovny) αποτελεί τη λογική και άμεσα συνυφασμένη συνέχεια. Τα λόγια του δημιουργού δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες σχετικά με τη διάθεση των ιθυνόντων να τιμήσουν την ιστορία του franchise, επιτρέποντας στους νέους πρωταγωνιστές να αναλάβουν τα ηνία χωρίς ωστόσο να αγνοείται το πλούσιο παρελθόν της μυθολογίας του X-Files. Η ανάθεση της δημιουργικής διεύθυνσης στον Ryan Coogler, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά κινηματογραφικά σύμπαντα μέσα από τη δουλειά του στο Black Panther και το Creed, υποδηλώνει μια διάθεση για ουσιαστική ανανέωση της τηλεοπτικής μορφής της σειράς.

Η τοποθέτηση της Gillian Anderson και οι νέοι πρωταγωνιστές

Η επιβεβαίωση εκ μέρους του Chris Carter αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν αναλογιστούμε τις δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει η ίδια η Gillian Anderson λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Awesome Con στην Washington DC τον περασμένο Μάρτιο. Η καταξιωμένη ηθοποιός αποκάλυψε στο κοινό ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Ryan Coogler και είχε διαβάσει το πρώτο προσχέδιο του πιλοτικού επεισοδίου. Περιγράφοντας τον σκηνοθέτη ως ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και δημιουργικό άτομο, προέτρεψε τους θεατές να προσεγγίσουν το νέο εγχείρημα με απόλυτα ανοιχτό μυαλό, τονίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα διακρίνεται για τη μοναδικότητά του και τη φρέσκια προσέγγιση σε μια καθιερωμένη τηλεοπτική φόρμουλα.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη κατοχυρώσει τους δύο βασικούς ηθοποιούς που θα κληθούν να επωμιστούν το βάρος της νέας έρευνας στα παραφυσικά φαινόμενα, σηματοδοτώντας μια συνειδητή απομάκρυνση από τα παραδοσιακά πρότυπα των προηγούμενων δεκαετιών. Η Danielle Deadwyler, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τη συγκλονιστική της ερμηνεία στην κινηματογραφική ταινία Till, αναλαμβάνει τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστικών ρόλων, φέρνοντας μαζί της το βαρύ της υποκριτικό υπόβαθρο. Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Himesh Patel, ευρέως γνωστός από την παρουσία του στο The Odyssey αλλά και στο Yesterday, συνθέτοντας ένα νέο δίδυμο ερευνητών που καλείται να επαναπροσδιορίσει τη δυναμική των ομοσπονδιακών πρακτόρων στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο της Αμερικής.

Διαθεσιμότητα και ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά

Καθώς το τηλεοπτικό κοινό προετοιμάζεται για τη νέα εποχή του franchise, το παλαιότερο υλικό εξακολουθεί να βρίσκει τη θέση του στις σύγχρονες πλατφόρμες περιεχομένου, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την επαφή των νεότερων γενεών με το πρωτογενές υλικό. Ειδικότερα για την ελληνική αγορά, όπου η συνδρομητική πλατφόρμα του Disney+ διατηρεί ένα τεράστιο μερίδιο χρηστών, παρατηρείται μια στοχευμένη προσπάθεια εμπλουτισμού του καταλόγου με τις αυθεντικές παραγωγές του δικτύου Fox.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη προσθήκη της ταινίας «The X-Files: I Want to Believe», η οποία έγινε διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό μέσω του Disney+ (καθώς και του Hulu για την αμερικανική αγορά) περιλαμβάνοντας μάλιστα το Director's Cut του ίδιου του Chris Carter. Αυτή η έκδοση της ταινίας του 2008 προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης, καθώς επαναφέρει στον πυρήνα της πλοκής αρκετά από τα έντονα στοιχεία ψυχολογικού τρόμου που είχαν μετριαστεί ή αφαιρεθεί εντελώς κατά τη διαδικασία του τελικού κινηματογραφικού μοντάζ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των σκληροπυρηνικών οπαδών για μια πιο σκοτεινή αφηγηματική προσέγγιση.