This Is Not Hollywood: Διαθέσιμη η πρωτότυπη σειρά στο Disney+

Αφού κέρδισε την αποδοχή των κριτικών και του κοινού στην Ιταλία, η πρωτότυπη σειρά, This Is Not Hollywood, είναι τώρα διαθέσιμη στην Ελλάδα, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Η πρωτότυπη σειρά τεσσάρων επεισοδίων, έκανε πρεμιέρα στο 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης τον Οκτώβριο. Το This Is Not Hollywood, είναι η πιο επιτυχημένη πρεμιέρα σειράς γενικής ψυχαγωγίας στο Disney+ στην Ιταλία, βάσει των θεάσεων των πρώτων 7 ημερών.

Η σειρά εξιστορεί ένα αληθινό έγκλημα, για τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που ονομάζεται Sarah Scazzi και τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε στα μέσα ενημέρωσης. Η σειρά αποτελείται από τέσσερα ωριαία επεισόδια, καθένα από τα οποία παρουσιάζει την οπτική ενός από τους κύριους πρωταγωνιστές της ιστορίας (της Sarah, της ξαδέλφης της Sabrina, του θείου της Michele και της θείας της, Cosima) και προσφέρει μια πολυφωνική καταγραφή σε μια από τις πιο περιβόητες εγκληματικές υποθέσεις στην Ιταλία.

Είναι 26 Αυγούστου 2010 και η Sarah, ένα 15χρονο κορίτσι εξαφανίζεται στην Αβετράνα, μια μικρή πόλη στις καυτές παρυφές της Απουλίας, κοντά στη θάλασσα. Όλη η πόλη αναστατώνεται, με την ξαδέρφη της, τη Σαμπρίνα, να ανησυχεί περισσότερο από όλους. Η Σαμπρίνα περίμενε τη Σάρα στο σπίτι της, στην οδό Ντελέντα, για να πάνε μαζί στην παραλία εκείνο το απόγευμα. Αρχικά, η εξαφάνιση μοιάζει με μια αθώα απόδραση από το σπίτι, αλλά δεν είναι έτσι. Ενώ όλοι την αναζητούν, η Σάρα έχει ήδη βυθιστεί στο σκοτάδι και το σώμα της ανακαλύπτεται στον πάτο ενός πηγαδιού.

Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Pippo Mezzapesa, ο οποίος έγραψε και το σενάριο μαζί με τους Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni και Flavia Piccinni. Παραγωγός της σειράς είναι ο Matteo Rovere. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Groenlandia.

Στο This Is Not Hollywood πρωταγωνιστούν οι Vanessa Scalera ως Cosima Misseri, Paolo De Vita ως Michele Misseri, Giulia Perulli ως Sabrina Misseri, Imma Villa ως Concetta Serrano, Federica Pala ως Sarah Scazzi, Anna Ferzetti στο ρόλο της δημοσιογράφου Daniela, με τον Giancarlo Commare ως Ivano, Geno Diana ως Giove και Antonio Gerardi ως Maresciallo Persichella.

Η σειρά είναι βασισμένη στο βιβλίο «Sarah la ragazza di Avetrana», των Carmine Gazzanni και Flavia Piccinni και εκδόθηκε από την Fandango Libri.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, StarWars, NationalGeographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από σειρές όπως «Tell Me Lies», , «Μην Πεις Λέξη», «Κάτω από τη Γέφυρα», «The Dropout», «Criminal Minds», μέχρι τις ταινίες «Μην Πάρεις Ανάσα» και «O Στραγγαλιστής της Βοστώνης».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.