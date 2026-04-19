Σύνοψη

Η Meta αναβαθμίζει την web έκδοση του Threads, ενσωματώνοντας εγγενή υποστήριξη για Direct Messages (DMs).

Ο νέος σχεδιασμός φέρνει διεπαφή πολλαπλών στηλών, στοχεύοντας άμεσα στους power users και ανταγωνιζόμενο το X Pro.

Η λειτουργία των προσωπικών μηνυμάτων βασίζεται στην υποδομή του Instagram, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των δύο πλατφορμών.

Η αλλαγή αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο κενό λειτουργικότητας της πλατφόρμας, διευκολύνοντας τη διαχείριση λογαριασμών από δημιουργούς περιεχομένου και brands.

Η Meta προχωρά σε μια σημαντική λειτουργική αναβάθμιση της web έκδοσης του Threads, προσθέτοντας το πλέον πολυαναμενόμενο χαρακτηριστικό από την ημέρα κυκλοφορίας της πλατφόρμας: τα Direct Messages (DMs). Η νέα ενημέρωση συνοδεύεται από έναν ριζικό ανασχεδιασμό της διεπαφής χρήστη (UI), η οποία πλέον υποστηρίζει προβολή πολλαπλών στηλών. Η λειτουργικότητα των DMs στο Threads αξιοποιεί την υπάρχουσα υποδομή του Instagram, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα απρόσκοπτα, συγχρονίζοντας τα εισερχόμενά τους στις δύο πλατφόρμες.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μέσα από δημοσιεύσεις στελεχών και προγραμματιστών της Meta, όπως ο Connor Hayes, ο οποίος παρουσίασε screenshots από τη νέα εμφάνιση. Μέχρι πρότινος, η απουσία προσωπικών μηνυμάτων αποτελούσε το βασικότερο μειονέκτημα του Threads απέναντι στον άμεσο ανταγωνιστή του, το X (πρώην Twitter). Οι χρήστες έπρεπε να μεταβούν στο Instagram για να ανταλλάξουν ιδιωτικά μηνύματα, μια διαδικασία που δημιουργούσε τριβή στην εμπειρία χρήσης, ειδικά για επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο αλληλεπιδράσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η απόφαση της Meta να υιοθετήσει σχεδιασμό πολλαπλών στηλών στην web έκδοση δεν είναι τυχαία. Στοχεύει ευθέως στους power users —δημοσιογράφους, social media managers και δημιουργούς— οι οποίοι απαιτούν εργαλεία για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών ροών πληροφορίας. Η νέα διεπαφή θυμίζει έντονα τη λογική του X Pro, επιτρέποντας στον χρήστη να καρφιτσώνει διαφορετικές στήλες, όπως το βασικό timeline, ειδοποιήσεις, mentions, αποτελέσματα αναζήτησης και πλέον, τα Direct Messages.

Από τεχνικής άποψης, η διαχείριση της μνήμης (RAM) και της απόδοσης του browser κατά την ταυτόχρονη ανανέωση πολλαπλών ροών δεδομένων αποτελεί μια πρόκληση για τις web εφαρμογές (PWA). Η Meta φαίνεται να έχει βελτιστοποιήσει τον κώδικα ώστε το multi-column view να λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους πόρους του συστήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα το API polling σε επίπεδα που επιτρέπουν την άμεση (real-time) ενημέρωση των ροών. Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται επιτρέπει το ομαλό scaling της πλατφόρμας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ενσωμάτωση μελλοντικών λειτουργιών, όπως τα Trending Topics, σε ξεχωριστά tabs.

Η υλοποίηση των DMs στο Threads παρουσιάζει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον. Αντί να δημιουργήσει μια νέα, απομονωμένη βάση δεδομένων για τα μηνύματα του Threads, η Meta επέλεξε την ενοποίηση με το σύστημα μηνυμάτων του Instagram. Αυτό σημαίνει ότι το Threads λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα διαφορετικό front-end για το ίδιο inbox.

Αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί δύο κρίσιμους στόχους. Πρώτον, μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης και εξασφαλίζει άμεσα υποδομές end-to-end κρυπτογράφησης (E2EE), οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά σε όλο το οικοσύστημα της Meta. Δεύτερον, διατηρεί τον χρήστη εγκλωβισμένο στο ευρύτερο δίκτυο της εταιρείας. Όταν ένας χρήστης του Threads στέλνει ένα DM σε κάποιον που δεν έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή, ο παραλήπτης μπορεί να το διαβάσει κανονικά μέσα από το Instagram. Αυτή η διαλειτουργικότητα καθιστά τα DMs του Threads λειτουργικά από την πρώτη μέρα, λύνοντας το πρόβλημα του «άδειου δωματίου» που αντιμετωπίζουν συνήθως οι νέες πλατφόρμες.

Για τα brands και τους επαγγελματίες, η web έκδοση αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης. Η έλλειψη DMs καθιστούσε αδύνατη την εξυπηρέτηση πελατών ή τις ιδιωτικές συνεργασίες απευθείας μέσα από την πλατφόρμα. Με την αναβάθμιση αυτή, οι social media managers αποκτούν τον πλήρη έλεγχο από το desktop τους.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός σε στήλες επιτρέπει στα brands να παρακολουθούν στενά λέξεις-κλειδιά ή συγκεκριμένα hashtags, διευκολύνοντας το social listening. Καθώς το Threads συνεχίζει να αυξάνει τη βάση χρηστών του —ξεπερνώντας πρόσφατα τους 150 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως— η παροχή επαγγελματικών εργαλείων κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των δημιουργών, οι οποίοι με τη σειρά τους προσελκύουν το ευρύ κοινό.