Threads: Ξεκίνησαν δοκιμές για αναρτήσεις με μακροσκελή κείμενα

Η Meta φαίνεται να πειραματίζεται με μια σημαντική αναβάθμιση στο Threads, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται εκτενέστερα κείμενα μέσα σε μία και μόνο ανάρτηση. Σύμφωνα με αναφορές από αρκετούς χρήστες, έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια νέα επιλογή με τίτλο «attach text», που επιτρέπει την επισύναψη μεγάλων αποσπασμάτων κειμένου σε ένα post.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το νέο χαρακτηριστικό, ωστόσο η λειτουργία θυμίζει έντονα τα «articles» του X, διαθέσιμα στους Premium+ συνδρομητές. Στόχος είναι να προσφέρει στους χρήστες περισσότερη ελευθερία έκφρασης, με τη δυνατότητα όχι μόνο να ξεπερνούν το όριο των 500 χαρακτήρων, αλλά και να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία μορφοποίησης. Όπως περιγράφεται σε screenshot που μοιράστηκε ο χρήστης Justin Mixon, το Threads ενθαρρύνει τους χρήστες να «επισυνάπτουν μεγαλύτερα κείμενα και να γίνονται δημιουργικοί με τα εργαλεία στυλ, για να μοιράζονται βαθύτερες σκέψεις, αποσπάσματα ειδήσεων, κομμάτια βιβλίων και πολλά άλλα».

Παρότι η δυνατότητα δεν έχει διατεθεί σε όλους, τα εκτενή κείμενα που ήδη έχουν αναρτηθεί είναι ορατά σε οποιονδήποτε. Στις mobile συσκευές, το κείμενο ανοίγει σε πλήρη οθόνη για ευκολότερη ανάγνωση, ενώ στην desktop έκδοση του threads.com εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

Το ερώτημα που παραμένει είναι ποια ακριβώς στρατηγική θα ακολουθήσει η Meta. Η εταιρεία βρίσκεται στη φάση δοκιμών, χωρίς να έχει διευκρινίσει πότε η λειτουργία θα επεκταθεί σε ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, η δυνατότητα για δημιουργούς περιεχομένου και εκδότες να ανεβάζουν απευθείας μακροσκελή κείμενα στο Threads ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η πλατφόρμα, που ξεκίνησε ως ελαφριά και άμεση μορφή κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να μετατρέπεται σταδιακά σε έναν χώρο με περισσότερη ανάλυση και βάθος.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η πλειονότητα των χρηστών του Threads δεν κλικάρει σε εξωτερικά links που μοιράζονται στις αναρτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η παραμονή του χρήστη στο ίδιο το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι συχνά πιο ελκυστική από την παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες. Η δυνατότητα επισύναψης μεγάλων κειμένων θα μπορούσε να ενισχύσει αυτήν την τάση, προσφέροντας στους δημιουργούς περισσότερα εργαλεία χωρίς να «διώχνουν» το κοινό εκτός πλατφόρμας.

Από την άλλη, η ίδια λειτουργία εμπεριέχει και έναν κίνδυνο: μπορεί να κάνει την κοινότητα του Threads ακόμα πιο «κλειστή», περιορίζοντας τις διασυνδέσεις με άλλες πλατφόρμες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής screenshots, οι αναρτήσεις με επισυναπτόμενο κείμενο δεν μπορούν να κοινοποιηθούν στο fediverse, δηλαδή στο αποκεντρωμένο οικοσύστημα που περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Mastodon. Αυτό θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη διακηρυγμένη πρόθεση της Meta να κάνει το Threads πλήρως διαλειτουργικό με το πρωτόκολλο ActivityPub.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το δίλημμα που αντιμετωπίζει η Meta: από τη μια πλευρά θέλει να ενισχύσει τη χρηστικότητα του Threads και να το καταστήσει πιο ελκυστικό για δημιουργούς που αναζητούν χώρο για πιο εκτενές περιεχόμενο, από την άλλη, κινδυνεύει να το απομονώσει από το ευρύτερο αποκεντρωμένο περιβάλλον στο οποίο έχει δεσμευθεί να ενταχθεί.

