Thunderbolts*: Πρώτο teaser trailer για τους «κακούς» της Marvel

Οι κακοί βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώτου teaser trailer για το Thunderbolts* της Marvel Studios. «Όλοι εδώ έχουν κάνει κακά πράγματα», λέει η Yelena Belova/Black Widow που υποδύεται η Florence Pugh, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με αρκετούς από τους αντιήρωες της Marvel. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell), η Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen), η Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko) και ένας μυστηριώδης χαρακτήρας με το όνομα Bob (Lewis Pullman), ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο Sentry.

Αυτοί οι πέντε, μαζί με τον Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour) και τον Bucky Barnes (Sebastian Stan), αναγκάζονται να συνεργαστούν από την αμερικανική κυβέρνηση και να εργαστούν σε μια επικίνδυνη αποστολή. Ο εγκέφαλος πίσω από αυτό είναι η Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), η διευθύντρια της CIA. «Υπάρχουν κακοί τύποι και υπάρχουν χειρότεροι τύποι. Και τίποτα άλλο», λέει η de Fontaine στην ομάδα όταν συγκεντρώνονται μπροστά της.



Βασισμένη στη σειρά κόμικς των Kurt Busiek και Mark Bagley, η ταινία Thunderbolts* είναι σκηνοθετημένη από τον Jake Schreier και γραμμένη από τους Eric Pearson, Lee Sung Jin και Joanna Calo. Το Thunderbolts* θα είναι η πρώτη ταινία του MCU μετά το Deadpool & Wolverine, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και άνοιξε με ρεκόρ R-rated ταινίας 211 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office.

Το Thunderbolts* είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες ταινίες του MCU για το 2025. Η πρώτη, Captain America: Brave New World, θα προβληθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Η τρίτη ταινία, The Fantastic Four: First Steps, βγαίνει αργότερα το καλοκαίρι, στις 25 Ιουλίου 2025. Τέλος, το Blade, η πολυαναμενόμενη σόλο ταινία με τον Mahershala Ali στον ομώνυμο ρόλο, κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Το Thunderbolts* έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους στις 2 Μαΐου 2025.