Tien Kung: Το κινέζικο ρομπότ που δοκιμάζει... παπούτσια και τρέχει ημιμαραθώνιο

Η εποχή όπου οι ρομπότ μιμούνται με ακρίβεια τις ανθρώπινες κινήσεις έχει φέρει νέες δυνατότητες στην επιστήμη και τη βιομηχανία. Στην Κίνα, το ανθρωποειδές ρομπότ Tien Kung ανέλαβε έναν νέο ρόλο: τη δοκιμή και αξιολόγηση αθλητικών παπουτσιών. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν αρχικά σε διάδρομο και στη συνέχεια σε πραγματική εσωτερική πίστα 200 μέτρων, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως η απορρόφηση κραδασμών, η ανάκρουση και άλλες επιδόσεις που συνήθως απαιτούν εβδομάδες συλλογής δεδομένων με ανθρώπινη συμμετοχή.

Το ρομπότ διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες στους γοφούς, τα γόνατα και τους αστραγάλους, οι οποίοι καταγράφουν λεπτομερείς βιομηχανικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου, Li-Ning, τόνισε ότι τέτοια δεδομένα είναι σχεδόν αδύνατο να συλλεχθούν σε παραδοσιακές δοκιμές με ανθρώπους, ενώ η αξιοπιστία του ρομπότ εξασφαλίζει επαναληψιμότητα χωρίς κόπωση ή μεταβολές στην απόδοση.

Παραδοσιακά, οι δοκιμές παπουτσιών απαιτούν πολλαπλές συνεδρίες αθλητών που διαρκούν εβδομάδες, ώστε να παραχθεί ένα χρήσιμο και αξιόπιστο σύνολο δεδομένων. Το Tien Kung, αντίθετα, μπορεί να ολοκληρώσει τις ίδιες μετρήσεις μέσα σε λίγες ώρες, επιτρέποντας όχι μόνο την ταχύτερη αξιολόγηση αλλά και τη μείωση του κόστους σχεδιασμού των παπουτσιών.

Η χρήση του ρομπότ δεν ωφελεί μόνο τις εταιρείες υποδημάτων. Οι πλατφόρμες ανθρωποειδών ρομπότ επωφελούνται επίσης από τα δεδομένα που συλλέγονται, καθώς κάθε δοκιμή συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αντοχής των ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες. Το Tien Kung Ultra έχει ήδη σημειώσει αρκετές αξιοσημείωτες επιδόσεις που έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματά του σημειώθηκε τον Απρίλιο, όταν έγινε το πρώτο ρομπότ που ολοκλήρωσε ημιμαραθώνιο. Κάλυψε τη διαδρομή των 21 χιλιομέτρων στο Πεκίνο σε 2 ώρες και 40 λεπτά, τερματίζοντας χωρίς πρόβλημα και προφανώς χωρίς σημάδια κόπωσης. Οι χειριστές του Tien Kung τον οδήγησαν στην περιοχή των βραβείων, και τα νέα για την αντοχή και τις δυνατότητές του εξαπλώθηκαν γρήγορα, προκαλώντας συζητήσεις για μελλοντικές εφαρμογές τόσο στον αθλητισμό όσο και σε άλλους τομείς.

Η αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ σε τέτοιες πρακτικές δοκιμές ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής. Οι αθλητικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από γρήγορα και αξιόπιστα δεδομένα, ενώ οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να τελειοποιούν την κινητικότητα και την αντοχή των ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς τους περιορισμούς της ανθρώπινης κόπωσης.

