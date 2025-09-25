TikTok: Περισσότεροι από 4,5 εκατ. χρήστες σε όλη την Ελλάδα και 200 εκατ. σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το TikTok πέτυχε ένα νέο ορόσημο: περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη* χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε μήνα. Οι χρήστες επιλέγουν το TikTok όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν δεξιότητες και να συνδέονται με brands, προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την πλατφόρμα με στόχο να ενισχύουν την οργανική τους παρουσία και να προωθήσουν τις καμπάνιες τους.

Ιστορίες από την ελληνική κοινότητα του TikTok

Η κοινότητα του TikTok συνεχίζει να ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και την ικανότητά της να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπνέει και εμπλέκει το κοινό, πειραματιζόμενη συνεχώς με νέες μορφές ψυχαγωγίας σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης. Μεταξύ των δημιουργών που παράγουν μοναδικό περιεχόμενο για την πλατφόρμα είναι η Χαρά Κοντοχρήστου, η οποία μέσα από τα καθημερινά POV βίντεό της μοιράζεται την καθημερινότητά της, με τις εύκολες και δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά. Έχει λανσάρει με επιτυχία τη σειρά «Αρχιτεκτονική για το παγωτό σου», στην οποία απολαμβάνει το παγωτό της μπροστά από εμβληματικά κτίρια, εξηγώντας μαζί με τον σύντροφό της, τον Θάνο, τον σχεδιασμό και την ιστορία τους.

Η Αριάνα Παπαλεξόπουλος, είναι ηθοποιός ελληνοαμερικανικής καταγωγής, συγγραφέας, παραγωγός και δημιουργός περιεχομένου, που ξεχωρίζει στο TikTok για τον αστείο και ταυτόχρονα ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει την ελληνική κουλτούρα στην Αμερική.

Το μυστικό της επιτυχίας του Kamil, γνωστού στην πλατφόρμα ως Marketing Parakalo, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει μικρές και απλές συμβουλές για το πώς ένας επαγγελματίας ή marketer μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία του marketing. Το Ο εξωστρεφής χαρακτήρας του, το χιούμορ και η αυθεντικότητά του έχουν κερδίσει το κοινό, καθιστώντας τον ιδιαίτερα αγαπητό δημιουργό στην πλατφόρμα.

Ένα ακόμη προφίλ που ξεχωρίζει και έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα στο TikTok είναι αυτό των Μάρω και Γιώργος, γνωστών ως travelwithme, που επικεντρώνονται στα ταξίδια, τη γαστρονομία και πρακτικές συμβουλές. Δημιουργούν ταξιδιωτικά βίντεο, παρουσιάζοντας λιγότερο γνωστούς προορισμούς,, δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις και μοιράζοντας χρήσιμες συμβουλές μετά από κάθε τους εμπειρία.

TikTok: Η πλατφόρμα που «γεννάει» τις τάσεις

Τα τελευταία χρόνια, το TikTok έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στους χρήστες και δημιουργεί τάσεις που «ξεφεύγουν» από την πλατφόρμα. Εδώ «γεννιούνται» οι τάσεις: το 76% των χρηστών δηλώνει ότι το TikTok τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές**, ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσω του TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της τηλεόρασης και του streaming (28%)***. Πρωτοβουλίες όπως το #BookTok, αναζωπύρωσαν το πάθος για το διάβασμα και έδωσαν σε πολλούς δημιουργούς την ευκαιρία να αναδειχθούν μέσα από διαφορετικά στυλ αφήγησης και θεματολογίας. Η Δανάη σε πολλά βίντεό της αναπαριστά σκηνές εμπνευσμένες από βιβλία που έχει διαβάσει, ενώ άλλες φορές προτείνει τίτλους ή μιλά για νέες κυκλοφορίες. Στη Σοφία αρέσει να προτείνει στους χρήστες, βιβλία που έχει διαβάσει αλλά και τα αγαπημένα της. Επιπλέον, φτιάχνει βίντεο με αστείες σκηνές από διάφορα βιβλία και πλέον συνεργάζεται με ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, προτείνοντας ορισμένους από τους τίτλους τους.

Οι χρήστες στο προσκήνιο: από διαφημιστικοί στόχοι, στρατηγικοί συνεργάτες

Η επιτυχία του TikTok βασίζεται στην κοινότητά του. Το περιεχόμενο «γεννά» νέο περιεχόμενο, ενισχύοντας τον διάλογο και δημιουργώντας τάσεις που εξελίσσονται σε πολιτιστικά και εμπορικά φαινόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χρήστες αναλαμβάνουν έναν νέο ρόλο: από παθητικοί αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων, μετατρέπονται σε ενεργούς συνεργάτες των brands. Δεν περιορίζονται στην κατανάλωση διαφήμισης, αλλά γίνονται οι ίδιοι οι πρεσβευτές ενός προϊόντος, συχνά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις ίδιες τις εταιρείες.

Αυτό οφείλεται στη δημιουργική και συμμετοχική φύση της πλατφόρμας, την οποία ολοένα και περισσότερα brands αξιοποιούν τις καμπάνιες τους. Για παράδειγμα, η Avène εφάρμοσε μια στρατηγική με υψηλό αντίκτυπο στο TikTok, βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές της πλατφόρμας και με προσέγγιση που εστιάζει στους δημιουργούς. Η εταιρεία συνεργάστηκε με δημιουργούς που ασχολούνται με τη φαρμακευτική και την κοσμετολογία, παράλληλα με θεσμικό περιεχόμενο, για να δημιουργήσει αυθεντικές και ελκυστικές αφηγήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της. Ο συνδυασμός αυθεντικής αφήγησης και συμμετοχής δημιουργών οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενθαρρύνοντας τόσο την αναγνωρισιμότητα όσο και τη σύνδεση του κοινού με το brand. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του TikTok ως ισχυρού παράγοντα επιρροής στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη διαφήμιση.

Το 64% των χρηστών ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok

Σήμερα, εκατομμύρια επιχειρήσεις, από μικρούς επιχειρηματίες έως παγκόσμια brands, αξιοποιούν το TikTok για να προσεγγίσουν νέο κοινό, επενδύοντας στη δυναμική τού “For You” η οποία προβάλλει περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη, και στη δύναμη της κοινότητας να κινητοποιεί το κοινό. Η πλατφόρμα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος επιχειρηματικός μηχανισμός, με το 64% των χρηστών να δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του TikTok - ποσοστό υψηλότερο από εκείνο άλλων πλατφορμών (56%) - ενώ το 65% δηλώνει πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή στο μέλλον****.

Αλλά το TikTok δεν σταματά εκεί: τα δεδομένα δείχνουν ότι ενισχύει τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των brands και των καταναλωτών. Το 88% των πιστών χρηστών δοκιμάζει νέα προϊόντα από την ίδια εταιρεία, το 84% πραγματοποιεί αγορές με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το ίδιο ποσοστό μετατρέπεται σε ενεργούς υποστηρικτές του brand στο προσωπικό του δίκτυο*****.

Το TikTok επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας χώρος όπου οι χρήστες δεν περιορίζονται στην κατανάλωση περιεχομένου, αλλά το δημιουργούν, το επαναπροσδιορίζουν και το μετατρέπουν σε τάσεις, διαλόγους και ευκαιρίες ανάπτυξης. Για τους χρήστες, τους δημιουργούς και τις επιχειρήσεις, το TikTok δεν αποτελεί πλέον μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας - είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό και οικονομικό οικοσύστημα, που εξελίσσεται συνεχώς.

