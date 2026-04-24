Tim Cook: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου στην Apple

Σύνοψη

Σε πρόσφατη εσωτερική συνάντηση με στελέχη της Apple, ο Tim Cook χαρακτήρισε την κυκλοφορία του Apple Maps το 2012 ως το «πρώτο του πραγματικά μεγάλο λάθος».

Η εφαρμογή αντικατέστησε πρόωρα τους Χάρτες της Google στο iOS 6, εμφανίζοντας σημαντικά προβλήματα στα δεδομένα πλοήγησης, γεγονός που οδήγησε σε δημόσια συγγνώμη.

Το συγκεκριμένο συμβάν προκάλεσε την απομάκρυνση του επικεφαλής λογισμικού, Scott Forstall, και άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Apple δοκιμάζει τα προϊόντα της.

Ως την πιο περήφανη στιγμή της καριέρας του, ο Cook ανέδειξε το Apple Watch και την ενσωμάτωση κρίσιμων λειτουργιών παρακολούθησης υγείας.

Η εταιρεία προετοιμάζεται για την αλλαγή ηγεσίας την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με τον John Ternus να αναλαμβάνει τη θέση του CEO.

Ο Tim Cook παραδέχτηκε επισήμως πως η κυκλοφορία του Apple Maps το 2012 αποτέλεσε το πρώτο του μεγάλο λάθος ως CEO της Apple. Η υπηρεσία αντικατέστησε βεβιασμένα το Google Maps στο iOS 6, παρουσιάζοντας σοβαρά σφάλματα πλοήγησης και λανθασμένες τοποθεσίες, γεγονός που ανάγκασε την εταιρεία να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση του τμήματος λογισμικού.

Η πρόσφατη εσωτερική συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Apple, ενόψει της επίσημης παράδοσης της ηγεσίας στον John Ternus, έφερε στο φως ενδιαφέρουσες πτυχές από τη δεκαπενταετή πορεία του Tim Cook στο τιμόνι της εταιρείας. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, ο απερχόμενος CEO δεν δίστασε να κάνει την αυτοκριτική του, υποδεικνύοντας το αποτυχημένο ντεμπούτο του Apple Maps ως την πλέον χαρακτηριστική αστοχία της θητείας του.

«Το προϊόν δεν ήταν έτοιμο, και νομίζαμε ότι αυτό συνέβαινε επειδή δοκιμάζαμε περισσότερο τοπικά δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Cook στο προσωπικό της εταιρείας. Η απόφαση να αφαιρεθεί η προεγκατεστημένη εφαρμογή της Google και να αντικατασταθεί από μια in-house λύση, η οποία βασιζόταν σε δεδομένα της TomTom και άλλων παρόχων, αποδείχθηκε εξαιρετικά πρόωρη. Οι χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με παραμορφωμένα 3D γραφικά, ανύπαρκτες τοποθεσίες και επικίνδυνες οδηγίες πλοήγησης, όπως η περιβόητη περίπτωση στην Αυστραλία, όπου η τοπική αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση επειδή η εφαρμογή οδηγούσε τους οδηγούς σε ερημικές τοποθεσίες, χιλιόμετρα μακριά από τον πραγματικό τους προορισμό.

Οι διοικητικές αλλαγές και η έξοδος του Scott Forstall

Το τεχνολογικό φιάσκο του Apple Maps δεν περιορίστηκε μόνο σε επίπεδο δημόσιων σχέσεων, αλλά προκάλεσε άμεσες ανακατατάξεις στην ιεραρχία της Apple. Ο Scott Forstall, επικεφαλής του τμήματος iOS και στενός συνεργάτης του Steve Jobs, αρνήθηκε να υπογράψει τη δημόσια επιστολή συγγνώμης της εταιρείας. Η άρνησή του αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση του από την Apple, με τον Tim Cook να αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη και να δημοσιεύει τη συγγνώμη υπό το δικό του όνομα.

Ο Cook συμβούλευσε τότε τους χρήστες των iPhone να στραφούν προσωρινά σε ανταγωνιστικές εφαρμογές, όπως το Waze και το Google Maps, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα. Όπως παραδέχτηκε στην πρόσφατη συνάντηση, αυτή η κίνηση αποτέλεσε ένα μάθημα ταπεινότητας:

Ζητήσαμε συγγνώμη και είπαμε: «Πηγαίνετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις άλλες εφαρμογές. Είναι καλύτερες από τις δικές μας». Ήταν μια σκληρή παραδοχή, αλλά ταυτόχρονα το σωστό για τους χρήστες μας.

AirPower, Project Titan και τα μαθήματα αποτυχίας

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, υπήρξαν και άλλα αμφιλεγόμενα εγχειρήματα, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Η ακύρωση του φορτιστή AirPower, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα υπερθέρμανσης, καθώς και ο τερματισμός του πολυετούς προγράμματος κατασκευής αυτόνομου οχήματος (Project Titan), αποτελούν παραδείγματα της αλλαγής νοοτροπίας. Η Apple επέλεξε να απορροφήσει το οικονομικό κόστος της ανάπτυξης και να ακυρώσει τα προϊόντα προτού φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών, αποφεύγοντας την επανάληψη του λάθους που έγινε με τους Χάρτες.

Το Apple Watch ως κορυφαίο επίτευγμα

Στον αντίποδα των αστοχιών, ο Tim Cook στάθηκε στο Apple Watch ως την πιο περήφανη στιγμή του. Παρουσιάστηκε το 2014 και αποτελεί το πρώτο εντελώς νέο προϊόν που σχεδιάστηκε και κυκλοφόρησε υπό τη δική του ηγεσία. Ο Cook τόνισε ιδιαίτερα τις λειτουργίες παρακολούθησης υγείας, οι οποίες έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, μετατρέποντας το έξυπνο ρολόι από ένα απλό τεχνολογικό αξεσουάρ σε ένα απαραίτητο ιατρικό εργαλείο καθημερινής χρήσης. Οι αισθητήρες καρδιακού ρυθμού, το ECG, η ανίχνευση πτώσης και η μέτρηση οξυγόνου, εδραίωσαν την κυριαρχία της Apple στην κατηγορία των wearables.

Η επόμενη μέρα με τον John Ternus

Η εσωτερική αυτή συνάντηση λειτούργησε και ως πλατφόρμα μετάβασης. Την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο John Ternus αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της Apple ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο Tim Cook θα παραμείνει στη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου. Ο Ternus εμφανίστηκε αισιόδοξος, αφήνοντας υποσχέσεις για τον μελλοντικό προϊοντικό χάρτη της εταιρείας, αναφέροντας πως ο στόχος παραμένει να δημιουργούν προϊόντα με γνώμονα την απόλυτη αρτιότητα και την εξαιρετική εμπειρία χρήσης.

Με τη ματιά του Techgear

Η αυτοκριτική του Tim Cook υπογραμμίζει τη στρατηγική εξέλιξη μιας εταιρείας που έμαθε να θωρακίζει το brand της. Για την ελληνική αγορά, το Apple Maps του 2012 ήταν πρακτικά μη λειτουργικό, με τεράστιες ελλείψεις στη χαρτογράφηση και απουσία ενημερωμένων σημείων ενδιαφέροντος (POIs). Ωστόσο, η συστηματική επένδυση της Apple απέδωσε καρπούς. Σήμερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί θεαματικά. Η ενσωμάτωση του Look Around στην Αθήνα, οι αναλυτικές οδηγίες για μέσα μαζικής μεταφοράς και τα εξαιρετικά ακριβή δεδομένα κίνησης έχουν καταστήσει το Apple Maps μια απόλυτα αξιόπιστη λύση για το ελληνικό κοινό του οικοσυστήματος iOS.

Παρόλα αυτά, το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα εξακολουθεί να γέρνει σημαντικά υπέρ του Google Maps, κυρίως λόγω της ευρείας διείσδυσης των Android συσκευών και της πολυετούς συλλογής τοπικών δεδομένων. Η ειλικρίνεια του απερχόμενου CEO, καθώς παραδίδει τη σκυτάλη στον John Ternus, δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της επόμενης δεκαετίας: τα τεχνολογικά προϊόντα απαιτούν ωριμότητα. Η απόφαση να τερματιστούν αθόρυβα projects δισεκατομμυρίων όπως το Apple Car, αποδεικνύει πως η ηγεσία της Apple προτιμά πλέον την εσωτερική ακύρωση παρά να ρισκάρει ένα νέο, επώδυνο φιάσκο αντίστοιχο του 2012.