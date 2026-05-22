Μετά από σχεδόν μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας στην αγορά, το Destiny 2 προετοιμάζεται για τον επίσημο επίλογο του. Η Bungie ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με το μέλλον του franchise, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν έντονα στην gaming βιομηχανία. Το παιχνίδι που καθόρισε την κατηγορία των live-service πρώτου προσώπου ολοκληρώνει τον κύκλο της ανάπτυξής του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά αλλά και αναπάντητα ερωτήματα για την επόμενη μέρα των παικτών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η τρέχουσα δομή υποστήριξης θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων φάσεων. Το περιεχόμενο που έχει ανακοινωθεί υπό την κωδική ονομασία Codename: Frontiers θα αποτελέσει την τελευταία μεγάλη προσθήκη στο σύμπαν του Destiny 2. Από εκεί και πέρα, η Bungie δεν σκοπεύει να διαθέσει άλλα μεγάλα expansions (επεκτάσεις) ή να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές του sandbox.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου αναδιαρθρώσεων εντός του studio. Οι ανάγκες για τη διατήρηση ενός τόσο μεγάλου MMO τίτλου απαιτούν πόρους που αυτή τη στιγμή κρίνονται απαραίτητοι για άλλα projects της εταιρείας. Παρά την πτώση του αριθμού των ταυτόχρονων παικτών στις πλατφόρμες του Steam και των κονσολών, η βάση των χρηστών παραμένει υπολογίσιμη, γεγονός που οδήγησε την Bungie σε μια συμβιβαστική λύση όσον αφορά τη λειτουργία του τίτλου.

Η πιο κρίσιμη ερώτηση για την κοινότητα αφορά τη βιωσιμότητα των servers. Η Bungie ήταν σαφής: οι servers του Destiny 2 δεν θα κλείσουν άμεσα. Οι παίκτες θα μπορούν να συνδέονται κανονικά, να συμμετέχουν στα core playlists (Crucible, Vanguard, Gambit) και να ολοκληρώνουν τα raids και τα dungeons που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι. Τα in-game καταστήματα (Eververse) θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ωστόσο η ανακύκλωση του περιεχομένου θα βασίζεται σε παλαιότερα events και αισθητικές προσθήκες.

Η ολοκλήρωση του Destiny 2 συνδέεται άμεσα με την ανάγκη της Bungie να επικεντρωθεί στο Marathon, το extraction shooter που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της εταιρείας υπό την ιδιοκτησία της Sony Interactive Entertainment. Οι πιέσεις για την κυκλοφορία ενός νέου, κερδοφόρου IP ανάγκασαν τη διοίκηση να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού και δημιουργικού προσωπικού στο νέο project.

Παράλληλα, οι αναφορές δείχνουν ότι η Bungie εργάζεται πάνω σε αρχικά στάδια νέων πρωτοτύπων, τα οποία όμως βρίσκονται μακριά από την επίσημη παρουσίαση. Η αποδέσμευση της ομάδας από την υποχρέωση παροχής τριμηνιαίων updates για το Destiny 2 απελευθερώνει σημαντικό κεφάλαιο εργασίας, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στα νέα παιχνίδια του studio.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!