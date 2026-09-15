Το 47% της Gen Z χρησιμοποιεί την AI καθημερινά και την έχει μετατρέψει σε «φίλο»

Σύνοψη

Η γενιά Z ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά της με ταχύτερους ρυθμούς από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα, καταγράφοντας ρεκόρ χρήσης.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες απευθύνονται στα συστήματα AI καθημερινά, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αλληλεπιδρά μαζί τους αναζητώντας συναισθηματική υποστήριξη.

Τα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας έρχονται σε δεύτερη μοίρα, καθώς η πλειοψηφία των νέων δεν προστατεύει επαρκώς τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Λύσεις κυβερνοασφάλειας και προγράμματα όπως το διαδικτυακό παιχνίδι «Case 404» της Kaspersky κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη προηγμένης ψηφιακής παιδείας.

Η γενιά Z αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο ενεργά από τις υπόλοιπες γενιές, καθώς σχεδόν οι μισοί από τους νέους εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές της κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα. Παράλληλα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις έχουν ήδη αρχίσει να αλληλεπιδρούν με τα πολύπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα έκαναν με έναν πραγματικό φίλο, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της νέας έρευνας που διεξήγαγε το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026 σε 7.200 συμμετέχοντες παγκοσμίως.

Για ένα τεράστιο τμήμα των αποκαλούμενων Zoomers, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας τους, με το 47% των ερωτηθέντων της εν λόγω ηλικιακής ομάδας να δηλώνει ότι καταφεύγει στα συστήματα αυτά σε καθημερινή βάση. Μέσα σε αυτή την πολυπληθή ομάδα εντατικής χρήσης, παρατηρούμε πως το 56% τη χρησιμοποιεί πρωτίστως για την αναζήτηση πληροφοριών, το 49% για τις αυξημένες ανάγκες του διαβάσματος, το 47% για την άντληση καλλιτεχνικής έμπνευσης και το 39% για ζητήματα που αφορούν άμεσα τον εργασιακό του χώρο.

Η προσέγγιση των νεότερων χρηστών δεν περιορίζεται απλώς στην αξιοποίηση των ψηφιακών μοντέλων ως ενός στείρου πρακτικού εργαλείου διεκπεραίωσης επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ένα ποσοστό που αγγίζει το 27% των ερωτηθέντων επιβεβαιώνει ευθέως ότι αλληλεπιδρά με την τεχνητή νοημοσύνη αναζητώντας χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν σε φιλική ανθρώπινη σχέση, γεγονός που καταδεικνύει μια αναδυόμενη και ταχύτατη αλλαγή αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στην ανθρώπινη ψυχολογία.

Αυτά τα στατιστικά σηματοδοτούν τη μετάβαση από μια αυστηρά τεχνολογική λύση παραγωγικότητας σε ένα μέσο το οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν ελεύθερα για συζήτηση, ουσιαστική συναισθηματική υποστήριξη ή ακόμα και συντροφιά. Η χρήση των γλωσσικών μοντέλων για άκρως προσωπικά ζητήματα αναδεικνύει το πόσο φυσικά και αβίαστα έχουν ενταχθεί τα εργαλεία συνομιλίας στις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο που θέλει το 28% των ερωτηθέντων της Gen Z να παραδέχεται πως χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να συζητήσει προσωπικά ζητήματα τα οποία θα προτιμούσε να κρατήσει κρυφά από τους ανθρώπους στο άμεσο περιβάλλον του.

Παρόλο που αυτή η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μπορεί να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός προσωπικού και άκρως υποστηρικτικού συνομιλητή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την ουσία μιας πραγματικής ανθρώπινης σχέσης, ενώ εγκυμονεί κινδύνους επειδή οι απαντήσεις που παρέχονται μπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς ή ακατάλληλες. Οι ανυποψίαστοι χρήστες τείνουν να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία απ’ ό,τι θα έπρατταν εάν χρησιμοποιούσαν μια απλή διαδικτυακή υπηρεσία.

Η αυξημένη χρήση αυτών των εργαλείων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την ασφαλή αξιοποίησή τους, πράγμα που εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για το μέλλον της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Παρά την έντονη και συνεχή παρουσία της Gen Z στο διαδίκτυο και την αδιαμφισβήτητη τεχνολογική της εξοικείωση, ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να υποτιμά συστηματικά τους πραγματικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις το 42% των νέων φροντίζει να λαμβάνει συστηματικά μέτρα προστασίας όταν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες με άλλες αξιόπιστες πηγές και αποφεύγοντας αυστηρά την κοινοποίηση εμπιστευτικών δεδομένων στο περιβάλλον της συνομιλίας. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είτε εφαρμόζουν παρόμοια μέτρα μόνο σε περιστασιακή βάση αγγίζοντας το 52%, είτε δεν προβαίνουν στη λήψη κανενός απολύτως μέτρου για την προστασία τους, ποσοστό που ανέρχεται στο 6%.

Αυτό το χάσμα ψηφιακής ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, στα μέσα επικοινωνίας και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι ανακριβείς πληροφορίες που ενδέχεται να παραγάγει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ακαδημαϊκές εργασίες, τη στιγμή που τα δεδομένα τα οποία κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορεί να περιέχουν προσωπικά έγγραφα, κωδικούς πρόσβασης, ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία, ιατρικές πληροφορίες ή ιδιωτικά μηνύματα. Καθώς η ψηφιακή αλληλεπίδραση λαμβάνει έναν ολοένα και πιο προσωπικό χαρακτήρα, οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν απόλυτα ότι κάθε είδους πληροφορία που εισάγεται εθελοντικά σε μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να αντιμετωπίζεται εξαρχής ως μη εμπιστευτική.

Για να διασφαλιστεί η ασφαλέστερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι αναλυτές προτείνουν στους χρήστες να προβαίνουν πάντα σε ανεξάρτητη επαλήθευση των σημαντικών πληροφοριών και να μην βασίζονται ποτέ αποκλειστικά σε μία και μόνο απάντηση η οποία έχει παραχθεί αυτοματοποιημένα. Αυτή η πρακτική διασταύρωσης είναι ύψιστης σημασίας κυρίως σε νομικά, οικονομικά και ιατρικά ζητήματα, όπου η τυφλή αποδοχή μιας ανακριβούς πληροφορίας μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες για το άτομο.

Ταυτόχρονα, απαιτείται η κατηγορηματική αποφυγή οποιασδήποτε κοινοποίησης κωδικών πρόσβασης, ευαίσθητων στοιχείων πληρωμών και εγγράφων ταυτοποίησης μέσα στο περιβάλλον λειτουργίας αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών. Προτού επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μια νέα υπηρεσία, οι καταναλωτές οφείλουν να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως ποια ακριβώς δεδομένα συλλέγει η πλατφόρμα και με ποιους ακριβώς τρόπους τα δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας όπως το Kaspersky Premium δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική προστασία των συσκευών από πολλαπλές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων επιθέσεων phishing, του κακόβουλου λογισμικού και των απατηλών ιστότοπων που επιχειρούν να μιμηθούν νόμιμες υπηρεσίες AI. Εξίσου θεμελιώδους σημασίας κρίνεται η συστηματική ανάπτυξη μιας ευρύτερης και πιο ουσιαστικής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Cyberhygiene» της Kaspersky Academy, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής για να βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν σε βάθος τους πιο συνηθισμένους ψηφιακούς κινδύνους. Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, το κοινό διδάσκεται πώς να υιοθετεί πρακτικές συνήθειες με απώτερο σκοπό την προστασία των λογαριασμών και των κρίσιμων πληροφοριών που διακινεί καθημερινά. Αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες αποκτούν πλέον τεράστια βαρύτητα, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται με ταχείς ρυθμούς στον τρόπο με τον οποίο μελετάμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της Gen Z, η Kaspersky προχώρησε στο λανσάρισμα ενός καινοτόμου διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού που φέρει την ονομασία «Case 404», όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο κυβερνο-ντετέκτιβ για να εξιχνιάσουν φανταστικές υποθέσεις οι οποίες αντλούν την έμπνευσή τους από πραγματικές ψηφιακές απειλές. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι χρήστες μαθαίνουν μέσα από βιωματικές διαδικασίες να εντοπίζουν έγκαιρα τις διαδικτυακές απάτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν την αναγκαία κριτική σκέψη που χρειάζονται ώστε να παραμένουν απολύτως ασφαλείς.