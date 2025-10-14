Το Apple TV+ μετονομάζεται σε... Apple TV

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα την πιο... ηχηρή αλλαγή στην υπηρεσία streaming της από την πρώτη μέρα λειτουργίας της: το Apple TV+ αποχαιρετά το «+» και επαναλανσάρεται απλώς ως Apple TV. Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το brand που έγινε συνώνυμο με σειρές υψηλής αισθητικής και παραγωγές που διεκδίκησαν βραβεία, αποκτά πλέον μια νέα ταυτότητα, όπως λέει η εταιρεία, «ζωντανή και δυναμική».

Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα με την αποκάλυψη της ημερομηνίας κυκλοφορίας της ταινίας F1, μιας Apple Original παραγωγής που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη φετινή σεζόν. Η μετονομασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την υπηρεσία, η οποία πλέον μοιράζεται το ίδιο όνομα με το app και τη συσκευή smart TV της Apple — μια ενοποίηση που, όπως φαίνεται, εντάσσεται στη στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού για μεγαλύτερη συνοχή σε όλα τα προϊόντα του.

Από το 2019, όταν το Apple TV+ έκανε την πρώτη του εμφάνιση, η υπηρεσία έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ποιοτικούς «παίκτες» της αγοράς, επενδύοντας σε πρωτότυπο περιεχόμενο που έχει αποσπάσει βραβεία και θετικές κριτικές. Τίτλοι όπως The Morning Show, Ted Lasso, Shrinking, Severance, Silo, Foundation, Killers of the Flower Moon και The Studio έχουν συμβάλει στη φήμη της Apple ως παραγωγού τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών.

Παρότι η αλλαγή ονόματος δεν επηρεάζει άμεσα τους χρήστες – οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ταινίες και σειρές μέσω της πλατφόρμας – μένει να φανεί πώς θα αποτυπωθεί στην αγορά. Η Apple δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες για το αν η νέα ταυτότητα θα συνοδευτεί από νέα τιμολογιακή πολιτική, πακέτα ή πιθανές συνεργασίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι το rebranding ανακοινώθηκε λίγο πριν από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας F1 δείχνει πως η εταιρεία θέλει να συνδέσει τη νέα της εποχή με φρέσκο, θεαματικό περιεχόμενο.

Η ταινία F1, μια παραγωγή που έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό, θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην πλατφόρμα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025. Αναμένεται να λειτουργήσει ως «σημαία» της νέας εποχής του Apple TV, παρουσιάζοντας το νέο brand στο ευρύ κοινό μέσα από ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός.

