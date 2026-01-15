Το Civilization VII κάνει πρεμιέρα στο Apple Arcade για iPhone, iPad, Mac και Apple TV

Η Firaxis Games και η 2K προχωρούν σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τον χάρτη του mobile gaming, φέρνοντας το πολυαναμενόμενο Sid Meier’s Civilization VII στην πλατφόρμα του Apple Arcade.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς, ένα πλήρες κεφάλαιο του Civilization θα είναι διαθέσιμο μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας από την πρώτη ημέρα, προσφέροντας στους χρήστες iPhone, iPad, Mac και Apple TV τη δυνατότητα να χτίσουν τη δική τους αυτοκρατορία χωρίς πρόσθετες αγορές εντός της εφαρμογής (in-app purchases) ή διαφημίσεις.

Η στρατηγική της Apple και η «Deluxe Edition»

Η έκδοση που θα φιλοξενηθεί στο Apple Arcade δεν είναι μια απλή μεταφορά. Πρόκειται για την Civilization VII: Deluxe Content Edition, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον περιεχόμενο, όπως τους ηγέτες Tecumseh και Elizabeth I, καθώς και τα πακέτα «Crossroads of the World» και «Right to Rule». Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση της Apple να προσφέρει premium εμπειρίες στους συνδρομητές της, ενισχύοντας τον κατάλογο του Arcade με τίτλους «βαριάς βιομηχανίας» που παραδοσιακά ανήκαν αποκλειστικά στο PC gaming.

Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στο οικοσύστημα της Apple επιτρέπει τη λειτουργία cross-save. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης μπορεί να ξεκινήσει την εκστρατεία του στο Mac στο γραφείο, να συνεχίσει στο iPad κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης και να ολοκληρώσει τις κινήσεις του στον καναπέ μέσω Apple TV.

Τι αλλάζει στο gameplay του Civilization VII

Το έβδομο μέρος της θρυλικής σειράς δεν περιορίζεται σε βελτιώσεις γραφικών. Εισάγει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που εξελίσσεται μια ιστορική διαδρομή. Το κεντρικό στοιχείο είναι η διαίρεση του παιχνιδιού σε τρεις διακριτές «Εποχές» (Ages): την Αρχαιότητα, την Εποχή της Εξερεύνησης και τη Σύγχρονη Εποχή.

Κάθε εποχή λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με τις δικές του προκλήσεις, πόρους και τεχνολογικό δέντρο. Το πιο ρηξικέλευθο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αλλαγής πολιτισμού κατά τη μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. Για παράδειγμα, μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε ως Ρωμαϊκή στην αρχαιότητα, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα διαφορετικό έθνος που ταιριάζει καλύτερα στις γεωπολιτικές συνθήκες της επόμενης περιόδου, διατηρώντας όμως την κληρονομιά και τα μπόνους των προηγούμενων αιώνων.

Επιπλέον, ο διαχωρισμός των Ηγετών από τους Πολιτισμούς προσφέρει αμέτρητους συνδυασμούς. Οι παίκτες μπορούν πλέον να επιλέξουν έναν ηγέτη με συγκεκριμένες ικανότητες και να τον αντιστοιχίσουν με οποιονδήποτε λαό, δημιουργώντας εξατομικευμένες στρατηγικές που δεν δεσμεύονται από την ιστορική ακρίβεια, αλλά εστιάζουν στο βάθος της τακτικής.

Τεχνικές προκλήσεις και βελτιστοποίηση

Η μεταφορά ενός παιχνιδιού τέτοιας κλίμακας σε mobile συσκευές αποτελούσε πάντα πρόκληση. Ωστόσο, η ισχύς των νέων chip της Apple (σειρά M για Mac/iPad και A-series για iPhone) επιτρέπει στο Civilization VII να τρέχει με υψηλές επιδόσεις. Η Firaxis έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον χειρισμό μέσω αφής, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία θα είναι εξίσου λειτουργική με το παραδοσιακό ποντίκι και πληκτρολόγιο.

Η απόφαση να κυκλοφορήσει ο τίτλος ταυτόχρονα σε όλες τις πλατφόρμες (PC, PlayStation, Xbox, Switch και iOS) στις 11 Φεβρουαρίου 2025, σηματοδοτεί μια νέα τακτική για την 2K. Στόχος είναι η ενοποίηση της βάσης των παικτών, κάτι που ενισχύεται από τη λειτουργία multiplayer που θα υποστηρίζει cross-play, επιτρέποντας σε φίλους να παίζουν μαζί ανεξάρτητα από τη συσκευή που διαθέτουν.