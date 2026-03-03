Το Claude AI αποκτά δωρεάν μνήμη και εργαλείο μεταφοράς δεδομένων από το ChatGPT

Σύνοψη

Η λειτουργία "Memory", η οποία επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να θυμάται τον χρήστη, ενσωματώνεται στο δωρεάν πακέτο του Claude.

Το chatbot διατηρεί πλέον το πλαίσιο, τις προτιμήσεις και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε όλες τις ανεξάρτητες συνομιλίες.

Κυκλοφορεί νέο ενσωματωμένο εργαλείο που επιτρέπει την άμεση εισαγωγή προτιμήσεων από το ChatGPT, το Google Gemini και το Microsoft Copilot.

Η διαδικασία μεταφοράς βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο prompt της Anthropic, χωρίς να απαιτείται πολύπλοκη εξαγωγή κώδικα ή αρχείων API.

Η στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, εκμεταλλευόμενη τις πρόσφατες αντιδράσεις για την ενσωμάτωση διαφημίσεων από την OpenAI.

Η αγορά της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, και η Anthropic κλιμακώνει τον ανταγωνισμό προσφέροντας λειτουργίες επιπέδου "Pro" στους δωρεάν χρήστες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση της λειτουργίας "Memory" στο βασικό, δωρεάν πλάνο του Claude, καταργώντας έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς που διαφοροποιούσαν την πλατφόρμα της από τις ανταγωνιστικές προτάσεις της OpenAI και της Google.

Παράλληλα με την ενεργοποίηση της μνήμης, η Anthropic λανσάρει ένα στοχευμένο εργαλείο "εισαγωγής δεδομένων", το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να διευκολύνει τη μετάβαση χρηστών από το ChatGPT, το Gemini και το Copilot στο δικό της οικοσύστημα. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: η εταιρεία επιθυμεί να μηδενίσει το λεγόμενο "κόστος αλλαγής" που αποτρέπει τους χρήστες από το να δοκιμάσουν ένα νέο AI chatbot.

Πώς λειτουργεί η δωρεάν μνήμη στο Claude;

Η λειτουργία μνήμης στο Claude επιτρέπει στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να συγκρατεί, να αναλύει και να ανακαλεί αυτόματα πληροφορίες, προτιμήσεις και οδηγίες από προηγούμενες συνομιλίες του χρήστη, εφαρμόζοντάς τες σταθερά σε κάθε νέο chat χωρίς να απαιτείται διαρκής επανάληψη των ίδιων εντολών (prompting).

Βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας Memory:

Αυτόματη Συλλογή Πλαισίου: Το σύστημα εντοπίζει επαγγελματικούς ρόλους, προτιμώμενο ύφος γραφής, γλώσσες προγραμματισμού και προσωπικά ενδιαφέροντα.

Κεντρική Διαχείριση: Ο χρήστης έχει πλήρη οπτική πρόσβαση στα δεδομένα που έχει απομνημονεύσει το Claude μέσω της καρτέλας "Memory preferences" στις ρυθμίσεις.

Απόλυτος Έλεγχος Διαγραφής: Κάθε αποθηκευμένη μνήμη μπορεί να διαγραφεί χειροκίνητα (μέσω του εικονιδίου κάδου απορριμμάτων), ενώ η λειτουργία "Generate memory from chat history" μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Απουσία Γεωγραφικών Περιορισμών: Σε αντίθεση με παλαιότερα χαρακτηριστικά, η μνήμη είναι άμεσα διαθέσιμη και στην ευρωπαϊκή (και ελληνική) αγορά, χωρίς την ανάγκη χρήσης VPN.

Η απουσία μνήμης αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τους χρήστες του δωρεάν Claude. Μέχρι σήμερα, εάν ένας προγραμματιστής επιθυμούσε οι απαντήσεις να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. «γράφε πάντα σε Python 3»), έπρεπε να επικολλά τις οδηγίες αυτές στην αρχή κάθε νέας συνεδρίας. Με τη νέα αναβάθμιση, η αλληλεπίδραση αποκτά γραμμική συνέχεια.

Το εργαλείο εισαγωγής δεδομένων: Γέφυρα από το ChatGPT

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η μεθοδολογία που επέλεξε η Anthropic για την εισαγωγή δεδομένων από ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Η εταιρεία δεν απαιτεί από τον χρήστη να κατεβάσει ογκώδη αρχεία JSON από το ChatGPT ή να συνδέσει API keys. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί τη λογική του "Prompt Engineering".

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

Ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα εισαγωγής μνήμης του Claude.

Το σύστημα του παρέχει ένα συγκεκριμένο, προδιαγεγραμμένο prompt.

Ο χρήστης αντιγράφει αυτό το prompt και το επικλλά στο ChatGPT (ή στο Gemini). Το prompt δίνει εντολή στο AI να κάνει εξαγωγή όλων των γνώσεων που έχει συλλέξει για τον χρήστη (τόνος, προσωπικές λεπτομέρειες, στόχοι) και να τα παραδώσει σε μορφή καθαρού κώδικα (code block).

Στη συνέχεια, ο χρήστης αντιγράφει το αποτέλεσμα και το επικλλά στο ειδικό πεδίο του Claude.

Το Claude αφομοιώνει άμεσα αυτά τα δεδομένα. Η Anthropic με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι ένας χρήστης που έχει εκπαιδεύσει το ChatGPT επί μήνες πάνω στο δικό του workflow, μπορεί να μεταφέρει αυτή τη "σχέση" στο Claude μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Διαχείριση δεδομένων και ασφάλεια

Η διαχείριση της ιδιωτικότητας παραμένει κρίσιμος παράγοντας, ειδικά για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Η Anthropic τονίζει ότι η λειτουργία μνήμης σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διαφάνεια. Οι χρήστες δεν αναρωτιούνται πλέον "τι γνωρίζει η μηχανή για αυτούς", καθώς μπορούν να μεταβούν στις ρυθμίσεις απορρήτου (Privacy > Memory preferences) και να δουν μια αναλυτική, καθαρή λίστα των "αναμνήσεων".

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (GDPR). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να διαγράψει συγκεκριμένες καταχωρήσεις ή να απενεργοποιήσει εντελώς τη διαδικασία παραγωγής μνήμης από το ιστορικό συνομιλιών, επιστρέφοντας το Claude στην πρότερη κατάσταση "αμνησίας".

Ο ανταγωνισμός στο τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η απόφαση της Anthropic να προσφέρει δωρεάν ισχυρά εργαλεία εντάσσεται σε μια ευρύτερη, επιθετική στρατηγική απόκτησης χρηστών. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν το Claude να κατακτά την κορυφή των δωρεάν εφαρμογών στο iOS App Store των ΗΠΑ. Η άνοδος αυτή συμπίπτει με τη δυσφορία μερίδας χρηστών απέναντι στην OpenAI, η οποία έχει αρχίσει να δοκιμάζει την προβολή διαφημίσεων στους δωρεάν χρήστες του ChatGPT.

Επιπλέον, η Anthropic προσφέρει σταθερά πρόσβαση σε ισχυρά μοντέλα (όπως το Sonnet 3.5) στους δωρεάν χρήστες, έστω και με αυστηρότερα όρια χρήσης. Η προσθήκη της μνήμης καθιστά το δωρεάν πακέτο εξαιρετικά λειτουργικό για καθημερινές, πολύπλοκες εργασίες, μειώνοντας την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση στο Pro πακέτο.

Με τη ματιά του Techgear

Η ενεργοποίηση της μνήμης στο δωρεάν πλάνο του Claude αποτελεί εξαιρετική είδηση για το ελληνικό κοινό. Με το κόστος των συνδρομητικών πακέτων AI να κυμαίνεται πλέον γύρω στα 20€ μηνιαίως (περίπου 240€ ετησίως), οι Έλληνες επαγγελματίες, φοιτητές και δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν πρόσβαση σε ένα εργαλείο επιπέδου Pro χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Η δυνατότητα του Claude να θυμάται το πλαίσιο, μεταφράζεται στην πράξη σε τεράστια εξοικονόμηση χρόνου. Δεν χρειάζεται πλέον να υπενθυμίζετε στο σύστημα να σας μιλάει στον πληθυντικό, να γνωρίζει ότι το target group της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ελλάδα, ή ότι προτιμάτε τη γραφή κώδικα σε συγκεκριμένα frameworks.

Το εργαλείο μεταφοράς προτιμήσεων από το ChatGPT αποδεικνύει την τεχνική ευφυΐα της Anthropic: αντί να δημιουργήσει πολύπλοκα APIs, εκμεταλλεύτηκε την ίδια τη φύση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) για να υποκλέψει νόμιμα τις προτιμήσεις των χρηστών των ανταγωνιστών της.

Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν ήδη να δοκιμάσουν το αναβαθμισμένο Claude στο web και στις mobile εφαρμογές του, αξιοποιώντας άμεσα το νέο σύστημα μνήμης.