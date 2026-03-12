Το Claude AI της Anthropic δημιουργεί πλέον διαδραστικά γραφήματα

Σύνοψη

Νέα Λειτουργικότητα: Το Claude AI αποκτά ενσωματωμένο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας οπτικών αναπαραστάσεων.

Το νέο εργαλείο οπτικής ανάλυσης του Claude

Η Anthropic προχώρησε στην προσθήκη μιας νέας, κρίσιμης λειτουργικότητας στο Claude, επιτρέποντας στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει δεδομένα και να παράγει διαδραστικά γραφήματα. Συγκεκριμένα, το Claude αποκτά την ικανότητα να γράφει και να εκτελεί κώδικα JavaScript σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας ακατέργαστα σύνολα δεδομένων —όπως spreadsheets και αρχεία CSV— σε δυναμικά, οπτικά dashboards τα οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί.

Κύρια σημεία λειτουργίας

Επεξεργασία πολλαπλών τύπων αρχείων (CSV, JSON, txt).

Δημιουργία δυναμικών dashboards (πίτες, ραβδογράμματα, γραφήματα γραμμής).

Εκτέλεση κώδικα σε απομονωμένο περιβάλλον (sandbox) για ασφάλεια.

Πώς λειτουργεί η οπτικοποίηση δεδομένων στην πράξη

Η διαδικασία παραγωγής γραφημάτων βασίζεται στις εξαιρετικές προγραμματιστικές ικανότητες του μοντέλου Claude 3.5 Sonnet. Όταν ο χρήστης ανεβάζει ένα αρχείο δεδομένων και ζητά μια ανάλυση, το Claude δεν περιορίζεται πλέον στην εξαγωγή συμπερασμάτων σε μορφή κειμένου. Αντιθέτως, λειτουργεί ως εξής:

Ανάγνωση Δεδομένων: Το σύστημα διαβάζει τα δεδομένα και αναγνωρίζει τη δομή τους (στήλες, μεταβλητές, τιμές). Παραγωγή Κώδικα: Το μοντέλο συγγράφει αυτόματα τον απαιτούμενο κώδικα (κυρίως JavaScript χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες όπως το Recharts ή το React). Εκτέλεση και Οπτικοποίηση: Ο κώδικας εκτελείται στο παρασκήνιο και το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη ως ένα πλήρως διαδραστικό γράφημα.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περάσει το ποντίκι πάνω από τα σημεία δεδομένων (hover) για να δει ακριβείς αριθμούς, να απομονώσει συγκεκριμένες μεταβλητές ή να ζητήσει άμεσα αλλαγή στο στυλ του γραφήματος (π.χ. από ραβδόγραμμα σε γράφημα διασποράς).

Σύγκριση με το Advanced Data Analysis του ChatGPT

Η κίνηση της Anthropic αποτελεί άμεση απάντηση στο εργαλείο Advanced Data Analysis (πρώην Code Interpreter) της OpenAI. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αρχιτεκτονική διαφορά που αλλάζει την εμπειρία χρήσης:

Το ChatGPT χρησιμοποιεί κυρίως Python στο παρασκήνιο (μέσω βιβλιοθηκών όπως το Matplotlib και το Pandas) για να δημιουργήσει στατικές εικόνες (PNG) των γραφημάτων.

χρησιμοποιεί κυρίως Python στο παρασκήνιο (μέσω βιβλιοθηκών όπως το Matplotlib και το Pandas) για να δημιουργήσει στατικές εικόνες (PNG) των γραφημάτων. Το Claude χρησιμοποιεί JavaScript, παρέχοντας διαδραστικά στοιχεία διεπαφής (UI components).

Αυτή η προσέγγιση καθιστά το αποτέλεσμα του Claude πιο κατάλληλο για άμεση παρουσίαση σε εταιρικά meetings ή για ενσωμάτωση σε αναφορές που απαιτούν αλληλεπίδραση από τον τελικό αναγνώστη.

Πρακτικές εφαρμογές για τους Έλληνες επαγγελματίες

Η ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων εκδημοκρατίζει την ανάλυση δεδομένων. Για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα —από μικρομεσαίες εταιρείες μέχρι μεγαλύτερους οργανισμούς— η λειτουργία του Claude μπορεί να μειώσει δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία μηνιαίων αναφορών.

Ενδεικτικά σενάρια χρήσης:

Οικονομικοί Αναλυτές: Φόρτωση δεδομένων πωλήσεων και άμεση οπτικοποίηση των εσόδων ανά τρίμηνο (YoY growth).

Φόρτωση δεδομένων πωλήσεων και άμεση οπτικοποίηση των εσόδων ανά τρίμηνο (YoY growth). Τμήματα Marketing: Ανάλυση δεδομένων απόδοσης καμπανιών (Google Ads, Meta) και δημιουργία dashboards κατανομής κόστους/απόκτησης πελατών.

Ανάλυση δεδομένων απόδοσης καμπανιών (Google Ads, Meta) και δημιουργία dashboards κατανομής κόστους/απόκτησης πελατών. Ομάδες HR: Επισκόπηση της δομής του προσωπικού ή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μέσω εύχρηστων διαγραμμάτων.

Οι συνδρομές για το Claude παραμένουν στα 20 δολάρια τον μήνα για το πακέτο Pro (περίπου 18-19 ευρώ ανάλογα με την ισοτιμία), προσφέροντας πλήρη πρόσβαση στα νέα εργαλεία αναλύσεων, ενώ μια βασική έκδοση είναι διαθέσιμη και στους δωρεάν χρήστες, υπόκειται όμως σε αυστηρότερα όρια χρήσης. Για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία, οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στο μενού του προφίλ τους και να την επιλέξουν από την ενότητα "Feature Preview".

Με τη ματιά του Techgear

Η προσθήκη της διαδραστικής ανάλυσης δεδομένων αποδεικνύει την ταχεία εξέλιξη του Claude από ένα "απλό" chatbot κειμένου σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργασίας.

Η επιλογή της JavaScript έναντι της Python για το frontend κομμάτι είναι ευφυής: ο σύγχρονος χρήστης δεν θέλει ένα απλό JPEG, θέλει να αλληλεπιδρά με τα δεδομένα του.

Αν και η λειτουργία βρίσκεται σε στάδιο preview και ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες σε τεράστια, πολύπλοκα αρχεία εκατοντάδων megabytes, θέτει ήδη ένα νέο στάνταρ στον ανταγωνισμό με την OpenAI.