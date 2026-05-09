Η ΕΕ αποφάσισε (επιτέλους) να απλοποιήσει τους κανόνες ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνοψη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για το Digital Omnibus, απλοποιώντας την εφαρμογή του ευρωπαϊκού AI Act για τις επιχειρήσεις.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2027 ξεκινά η πλήρης εφαρμογή για συστήματα AI υψηλού κινδύνου (βιομετρικά, κρίσιμες υποδομές). Για την τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται σε καταναλωτικά προϊόντα, η ημερομηνία ορίζεται στις 2 Αυγούστου 2028.

Επιβάλλεται καθολική και ρητή απαγόρευση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς συναίνεση (π.χ. nudification apps) και υλικό κακοποίησης ανηλίκων.

Επεκτείνονται τα προνόμια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αποφεύγοντας νομικές επικαλύψεις με την Οδηγία για τα Μηχανήματα (Machinery Regulation).

Ενισχύεται η πρόσβαση των προγραμματιστών και των startups σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα δοκιμών πριν τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για την καθιέρωση απλούστερων και πιο φιλικών προς την καινοτομία κανόνων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία έρχεται ως συνέχεια της πρότασης του Digital Omnibus on AI που κατατέθηκε μόλις πέντε μήνες πριν (τον Νοέμβριο του 2025), στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η βασική επιδίωξη του νέου ψηφιακού πακέτου είναι να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή του AI Act για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει πρακτικά ζητήματα που είχαν εγείρει οι εταιρείες τεχνολογίας, καθορίζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος, το οποίο αποτελούσε το βασικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη εγχώριων λύσεων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του AI Act;

Οι κανόνες για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού κινδύνου (high-risk) θα τεθούν σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου 2027. Αντίστοιχα, για τα συστήματα AI που ενσωματώνονται ως δομικά στοιχεία σε φυσικά προϊόντα, όπως παιχνίδια ή ανελκυστήρες, οι κανονισμοί θα εφαρμοστούν από τις 2 Αυγούστου 2028.

Η απόφαση για κλιμακωτή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου δεν είναι τυχαία. Η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών για το 2027 και το 2028 παρέχει στις εταιρείες και στους ρυθμιστικούς φορείς τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν τα τεχνικά πρότυπα εναρμόνισης. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου υπάγονται συστήματα που επεξεργάζονται βιομετρικά δεδομένα, αλγόριθμοι που διαχειρίζονται κρίσιμες εθνικές υποδομές, καθώς και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης (HR algorithms), της μετανάστευσης, του ασύλου και του ελέγχου των συνόρων. Η εξασφάλιση λειτουργικών εργαλείων συμμόρφωσης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή τεχνικών αδιεξόδων.

Οριστικό τέλος στα Nudification Apps και παραγωγή CSAM

Η νέα συμφωνία αντιμετωπίζει άμεσα τους κινδύνους που προκύπτουν από την κακόβουλη χρήση των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Το αναθεωρημένο πλαίσιο επιβάλλει αυστηρή απαγόρευση σε συστήματα AI που σχεδιάζονται για να παράγουν σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο χωρίς τη συναίνεση των απεικονιζόμενων προσώπων. Οι εφαρμογές τύπου "nudification" (αλγόριθμοι που αφαιρούν ψηφιακά τα ρούχα από φωτογραφίες ανυποψίαστων ατόμων) τίθενται εκτός νόμου εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Η απαγόρευση επεκτείνεται ρητά και σε συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM). Με την επιβολή αυτών των ξεκάθαρων κόκκινων γραμμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θωρακίζει νομικά τους πολίτες από τα deepfakes που στοχεύουν στην εκβίαση, τον διασυρμό και την παραβίαση της ιδιωτικότητας, μεταφέροντας την ευθύνη συμμόρφωσης απευθείας στους δημιουργούς και τους παρόχους των μοντέλων.

Πώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις;

Η εφαρμογή του Digital Omnibus φέρνει σημαντικές διευκολύνσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η συμφωνία επεκτείνει τα ειδικά προνόμια και τις νομικές ελαφρύνσεις που προβλέπονταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) και στις εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις startups που βρίσκονται σε φάση κλιμάκωσης να συνεχίσουν την ανάπτυξη λύσεων AI χωρίς να επωμίζονται το δυσβάσταχτο κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης των πολυεθνικών κολοσσών.

Επιπλέον, το νομικό κείμενο ξεκαθαρίζει την αλληλεπίδραση του AI Act με την υφιστάμενη νομοθεσία ασφάλειας προϊόντων, με ειδική μνεία στον Κανονισμό για τα Μηχανήματα (Machinery Regulation). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ, drones ή έξυπνων συσκευών δεν θα χρειάζεται να περνούν από διπλές διαδικασίες πιστοποίησης, γλιτώνοντας χρόνο και σημαντικούς πόρους.

Παράλληλα, περισσότεροι προγραμματιστές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε "ρυθμιστικά sandboxes" (ελεγχόμενα περιβάλλοντα δοκιμών). Σε αυτά τα sandbox επιπέδου ΕΕ, οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τους αλγορίθμους τους σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά δεδομένα, χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμων σε περίπτωση που το μοντέλο εμφανίσει απρόβλεπτη συμπεριφορά στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσής του.

Στο μικροσκόπιο του EU AI Office τα μεγάλα μοντέλα

Η επιτυχία του νομικού πλαισίου βασίζεται στον σωστό έλεγχο και γι' αυτόν τον λόγο, ενισχύονται σημαντικά οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του νεοσύστατου EU AI Office (Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ). Η εποπτεία πλέον θα επικεντρωθεί στενότερα στα συστήματα που βασίζονται σε μοντέλα γενικού σκοπού, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά λειτουργίας των περισσότερων εμπορικών εφαρμογών.

Αυστηρότερος θα είναι ο έλεγχος και για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται ήδη ενσωματωμένα σε Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες (Very Large Online Platforms - VLOPs) και σε Πολύ Μεγάλες Μηχανές Αναζήτησης (Very Large Search Engines - VLSEs). Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες που ελέγχουν την κύρια ροή πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν θα χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτους αλγορίθμους που ευνοούν την παραπληροφόρηση ή αλλοιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Το επόμενο βήμα, προκειμένου οι αλλαγές να αποκτήσουν επίσημη νομική ισχύ, είναι η τυπική υιοθέτηση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

