Το εμβόλιο κατά του COVID φαίνεται να «ξυπνά» το ανοσοποιητικό των καρκινοπαθών

Μια απρόσμενη ανακάλυψη από το University of Florida και το MD Anderson Cancer Center φέρνει νέο φως στη μάχη κατά του καρκίνου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος που έλαβαν εμβόλιο mRNA για την COVID-19 μέσα σε 100 ημέρες από την έναρξη της ανοσοθεραπείας τους, έζησαν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με όσους δεν εμβολιάστηκαν. Και αυτό όχι επειδή το εμβόλιο καταπολεμά άμεσα τον καρκίνο, αλλά γιατί φαίνεται να «ενεργοποιεί» το ανοσοποιητικό σύστημα με έναν εντελώς νέο τρόπο.

Οι ερευνητές περιγράφουν το εύρημα ως πιθανή αρχή μιας νέας εποχής για τα λεγόμενα καθολικά εμβόλια κατά του καρκίνου, θεραπείες που δεν στοχεύουν σε έναν συγκεκριμένο όγκο, αλλά «ξυπνούν» συνολικά την άμυνα του οργανισμού. Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Society for Medical Oncology στο Βερολίνο, αναλύει ιατρικά δεδομένα από περισσότερους από 1000 ασθενείς του MD Anderson Cancer Center και έρχεται να επιβεβαιώσει οκτώ χρόνια έρευνας γύρω από τον συνδυασμό mRNA και ανοσοθεραπείας.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Elias Sayour του University of Florida, τονίζει ότι η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά τη θεραπευτική προσέγγιση για πολλούς καρκίνους.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό μη-ειδικό εμβόλιο που επαναπρογραμματίζει το ανοσοποιητικό, ουσιαστικά ένα καθολικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, διαθέσιμο για όλους τους ασθενείς.

Η ανάλυση έδειξε πως όσοι ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έκαναν το εμβόλιο μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο, διπλασίασαν σχεδόν το προσδόκιμο επιβίωσής τους – από 20,6 μήνες σε 37,3 μήνες. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα, όπου η μέση επιβίωση αυξήθηκε από περίπου 27 μήνες σε πάνω από 30, με κάποιους ασθενείς να εξακολουθούν να ζουν την ώρα που καταγράφονταν τα δεδομένα.

Η ομάδα τόνισε ότι άλλα εμβόλια, όπως αυτά για τη γρίπη ή την πνευμονία, δεν έδειξαν καμία ανάλογη επίδραση. Αυτό υποδηλώνει ότι το φαινόμενο συνδέεται συγκεκριμένα με τον τρόπο που τα mRNA εμβόλια διεγείρουν το ανοσοποιητικό.

Το mRNA, ή αγγελιοφόρο RNA, είναι το μόριο που μεταφέρει στις κυτταρικές μηχανές τις οδηγίες για τη δημιουργία πρωτεϊνών. Στα εμβόλια COVID-19, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αυτή την τεχνολογία για να διδάξουν στο σώμα πώς να αναγνωρίζει και να αντιδρά στον ιό. Όμως ο Sayour και οι συνεργάτες του είχαν παρατηρήσει ότι η ίδια τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύτερο, μη-ειδικό «σήμα συναγερμού» στο ανοσοποιητικό, ικανό να το επαναδραστηριοποιήσει απέναντι και σε καρκινικά κύτταρα.

Σε προηγούμενα πειράματα, η ομάδα του Sayour είχε συνδυάσει ένα πειραματικό mRNA εμβόλιο με φάρμακα ανοσοθεραπείας γνωστά ως αναστολείς των ανοσολογικών σημείων ελέγχου, δηλαδή ουσίες που βοηθούν το ανοσοποιητικό να «δει» και να επιτεθεί στους όγκους. Το αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική αντικαρκινική απόκριση σε πειραματόζωα. Αυτή η επιτυχία ενέπνευσε τον Adam Grippin, τότε ερευνητή στο University of Florida και σήμερα στο MD Anderson, να αναρωτηθεί: θα μπορούσε το υπάρχον εμβόλιο COVID-19 να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο στους ανθρώπους;

Για να το ελέγξουν, οι ερευνητές εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία ασθενών με στάδιο 3 ή 4 καρκίνου του πνεύμονα και μελάνωμα μεταξύ 2019 και 2023. Οι στατιστικές ήταν σαφείς: όσοι έλαβαν το mRNA εμβόλιο κοντά στην έναρξη της ανοσοθεραπείας είχαν εντυπωσιακά καλύτερη επιβίωση. Μάλιστα, η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε σε ασθενείς που, με βάση τη βιολογία του όγκου τους, δεν αναμένονταν να ανταποκριθούν καλά στη θεραπεία.

Ο Sayour εξηγεί τον πιθανό μηχανισμό πίσω από το φαινόμενο: «Όταν χορηγείς ένα mRNA εμβόλιο, αυτό λειτουργεί σαν φωτοβολίδα που κινητοποιεί τα ανοσοκύτταρα, οδηγώντας τα μακριά από τον όγκο προς τα λεμφαγγεία, όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να αντεπιτεθούν». Με απλά λόγια, το εμβόλιο μπορεί να «ανακατευθύνει» την ανοσολογική απόκριση, μετατρέποντας καρκίνους που ως τώρα έμεναν αδρανείς σε θεραπείες, σε όγκους που αρχίζουν να συρρικνώνονται.

Οι ερευνητές ετοιμάζονται ήδη για το επόμενο βήμα: μια μεγάλη κλινική δοκιμή μέσω του OneFlorida+ Clinical Research Network, ενός δικτύου νοσοκομείων και κλινικών που καλύπτει έξι πολιτείες των ΗΠΑ. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η ίδια ανοσοενισχυτική δράση μπορεί να αναπαραχθεί σε ευρύτερο πληθυσμό ασθενών και σε διαφορετικά είδη καρκίνου.

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, η προοπτική ενός καθολικού εμβολίου κατά του καρκίνου που δεν στοχεύει συγκεκριμένες μεταλλάξεις αλλά ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό συνολικά, δεν θα μοιάζει πια με επιστημονική φαντασία.

