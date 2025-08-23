Το Facebook ίσως «σκανάρει» τις φωτογραφίες σου: Πως να το ελέγξεις

Η Meta βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από την ιδιωτικότητα, καθώς αρκετοί χρήστες του Facebook ανακάλυψαν νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στην εταιρεία να ανεβάζει και να αναλύει φωτογραφίες και βίντεο από το camera roll των συσκευών τους, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ανησυχία, αφού για πολλούς χρήστες η ιδέα ότι προσωπικό, μη δημοσιευμένο υλικό μπορεί να περνά από τους servers της Meta μοιάζει με υπέρβαση ορίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό να παραχθούν νέες, «έξυπνες» προτάσεις για τους χρήστες: από αυτόματα κολάζ και θεματικά άλμπουμ μέχρι μηνιαίες ανασκοπήσεις και φωτογραφίες που έχουν αναστυλωθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta εξηγεί ότι το πείραμα αυτό έχει στόχο να κάνει πιο εύκολο τον διαμοιρασμό περιεχομένου στο Facebook, προτείνοντας έτοιμο και επιμελημένο υλικό απευθείας από το προσωπικό αρχείο εικόνων του κάθε χρήστη.

Το χαρακτηριστικό βρίσκεται σε φάση δοκιμών σε ΗΠΑ και Καναδά, αν και δεν είναι διαθέσιμο σε πολιτείες όπως το Illinois και το Texas, όπου η αυστηρή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων εμποδίζει την εφαρμογή του. Αυτό δείχνει πως η ίδια η Meta αναγνωρίζει ότι το ζήτημα έχει λεπτές νομικές και ηθικές πτυχές, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.

Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς είναι εάν η εταιρεία ζήτησε πραγματικά τη συναίνεση των χρηστών. Η Meta υποστηρίζει ότι εμφανίζει αναδυόμενα μηνύματα (pop-ups) τα οποία ενημερώνουν τον χρήστη και του ζητούν να επιλέξει εάν θέλει να ενεργοποιήσει την επεξεργασία φωτογραφιών μέσω cloud. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες ισχυρίζονται ότι δεν είδαν ποτέ τέτοια ειδοποίηση. Αντίθετα, διαπίστωσαν ότι οι σχετικές ρυθμίσεις ήταν ήδη ενεργοποιημένες από προεπιλογή, χωρίς σαφή συναίνεση εκ μέρους τους.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ερώτημα τι συμβαίνει με τις φωτογραφίες που ήδη έχουν ανέβει. Σύμφωνα με το CNET, η Meta φαίνεται να συλλέγει τις πιο πρόσφατες εικόνες του χρήστη, συνήθως του τελευταίου μήνα. Αν κάποιος απενεργοποιήσει το χαρακτηριστικό, οι εικόνες αυτές διαγράφονται μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Ο μόνος τρόπος, ωστόσο, για να επιβεβαιώσει κανείς εάν η διαγραφή έγινε πράγματι, είναι να κατεβάσει το πλήρες αρχείο δεδομένων του λογαριασμού του στο Facebook.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα όρια που θέτουμε μεταξύ προσωπικού και δημόσιου ψηφιακού χώρου. Μέχρι σήμερα, η Meta είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο που οι ίδιοι οι χρήστες επέλεγαν να δημοσιεύσουν. Με αυτή την αλλαγή, όμως, η εταιρεία αγγίζει φωτογραφίες και βίντεο που ο χρήστης δεν είχε καμία πρόθεση να μοιραστεί. Για πολλούς, αυτό συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση ιδιωτικότητας.

Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τον τρόπο που η Meta διατυπώνει την «άδεια» πρόσβασης. Αν και υπάρχει τεχνικά κάποιο αίτημα συναίνεσης, η διατύπωση θεωρείται ασαφής και όχι αρκετά διαφωτιστική για τον μέσο χρήστη. Έτσι, είναι πιθανό πολλοί να πάτησαν «αποδοχή» χωρίς να κατανοήσουν σε βάθος τι ακριβώς συνεπάγεται η επιλογή τους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Meta θα μπορούσε να είχε παρουσιάσει το χαρακτηριστικό με πολύ πιο ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο. Ειδικά όταν πρόκειται για τόσο προσωπικό υλικό, η ανάγκη για καθαρή ενημέρωση και σαφή όρια είναι επιτακτική. Αντ’ αυτού, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η εταιρεία «δοκιμάζει τα νερά», επιδιώκοντας να επεκτείνει σταδιακά την πρόσβασή της στα δεδομένα των χρηστών.

Για όσους θέλουν να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία αυτή δεν είναι ενεργή στο δικό τους λογαριασμό, οι ειδικοί προτείνουν να μπουν στις ρυθμίσεις του Facebook και να ελέγξουν την ενότητα που αφορά την αποθήκευση φωτογραφιών στο cloud. Εκεί μπορούν να απενεργοποιήσουν το σχετικό διακόπτη και, εφόσον το επιθυμούν, να κατεβάσουν το αρχείο δεδομένων του λογαριασμού τους για να επιβεβαιώσουν ότι οι φωτογραφίες έχουν διαγραφεί.

