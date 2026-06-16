Το Facebook μετατρέπεται σε μηχανή αναζήτησης με το νέο AI Mode

Σύνοψη

Μια νέα καρτέλα αναζήτησης στο Facebook που παρέχει άμεσες απαντήσεις αντί για λίστες συνδέσμων, αξιοποιώντας δημόσιες συζητήσεις από Groups και Reels.

Η νέα λειτουργία τροφοδοτείται από το Muse Spark, το πιο πρόσφατο παραγωγικό μοντέλο της Meta, σχεδιασμένο να κατανοεί την ανθρώπινη διάδραση και την κουλτούρα των κοινωνικών δικτύων.

Προσθήκη δυνατοτήτων όπως το «Wear It», που επιτρέπει στους χρηστές να αλλάζουν ρούχα στις φωτογραφίες τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. προσθήκη φανέλας αγαπημένης ομάδας).

Νέα templates και transition effects αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τις φωτογραφίες του camera roll σε έτοιμα για κοινοποίηση βίντεο, με αυστηρή πολιτική opt-in.

Η Meta επιχειρεί να μετατρέψει το Facebook σε αυτόνομη μηχανή αναζήτησης καθημερινών πληροφοριών, εγκλωβίζοντας τους χρήστες στο οικοσύστημά της.

Η συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο μεταβάλλεται ραγδαία, με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης να δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πλατφόρμες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta, αναγνωρίζοντας αυτή την αλλαγή, προχωρά στην ενσωμάτωση του AI Mode στο Facebook, μιας ριζικά αναβαθμισμένης καρτέλας αναζήτησης. Ο στόχος είναι η διατήρηση των χρηστών εντός της εφαρμογής για την εύρεση πρακτικών πληροφοριών, απαντήσεων και προτάσεων, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν αποχώρηση προς την αναζήτηση της Google. Η υλοποίηση βασίζεται στα τεράστια αποθέματα δεδομένων που διαθέτει η πλατφόρμα από δημόσιες αναρτήσεις, Reels και, κυρίως, από τις εξαιρετικά ενεργές κοινότητες των Facebook Groups.

Τι είναι ακριβώς το AI Mode του Facebook;

Το AI Mode είναι η νέα κεντρική λειτουργία αναζήτησης του Facebook, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Meta για να παρέχει άμεσες, συνθετικές απαντήσεις. Αντί να επιστρέφει μια τυπική λίστα με URLs ή απλές αναρτήσεις, η μηχανή διαβάζει, αναλύει και συνοψίζει πραγματικές απόψεις και εμπειρίες χρηστών που έχουν δημοσιευτεί δημόσια στην πλατφόρμα, προσφέροντας πληροφορίες με απόλυτα οικείο και ανθρώπινο τόνο.

Η μετάβαση από το παραδοσιακό "Search" στο "AI Mode" αλλάζει εντελώς την αρχιτεκτονική της πληροφορίας. Όταν ένας χρήστης αναζητά για παράδειγμα «τι προτείνετε για ενοικίαση αυτοκινήτου στη Νάξο», το Facebook δεν θα αναζητήσει σελίδες εταιρειών ενοικίασης. Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώσει πρόσφατες συζητήσεις σε τοπικά ελληνικά Groups διακοπών, θα συνθέσει τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες των ταξιδιωτών και θα παρουσιάσει μια δομημένη απάντηση. Η διαδικασία αυτή προσφέρει ένα επίπεδο αυθεντικότητας που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιγραφεί από τον γενικό ιστό, καθώς βασίζεται σε πραγματικά προφίλ και καταγεγραμμένες συζητήσεις.

Πώς λειτουργεί το γλωσσικό μοντέλο Muse Spark;

Το Muse Spark είναι το νεότερο, εξειδικευμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) της Meta, κατασκευασμένο αποκλειστικά για να κατανοεί τον κοινωνικό ιστό. Εκπαιδευμένο επάνω σε δισεκατομμύρια δημόσιες αναρτήσεις, σχόλια και αντιδράσεις, το Muse Spark υπερτερεί στον εντοπισμό της φυσικής ομιλίας, των τοπικών ιδιωματισμών και του ανθρώπινου συναισθήματος, φιλτράροντας ταυτόχρονα το ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Η διαφορά του Muse Spark από την οικογένεια μοντέλων Llama εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική της στόχευσής του. Το Llama είναι ένα γενικού σκοπού εργαλείο, ενώ το Muse Spark έχει «εκπαιδευτεί» να απομονώνει την ουσία από άτυπες συζητήσεις. Γνωρίζει πώς να ερμηνεύει τη χρήση των emojis, τον σαρκασμό στα σχόλια των Groups και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται κριτικές στα κοινωνικά δίκτυα. Αποτελεί τον βασικό κινητήρα πίσω από το AI Mode, εξασφαλίζοντας ότι η απάντηση που θα λάβει ο χρήστης δεν θα μοιάζει με απόσπασμα από τη Wikipedia, αλλά με την απάντηση ενός καλά πληροφορημένου φίλου. Η ικανότητα αυτή θέτει νέα πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα AI εργαλεία δημιουργικότητας: Wear It και αυτόματα κολάζ

Η Meta παρουσιάζει επίσης νέα, πανίσχυρα εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας περιεχομένου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες όπως το "Wear It", το οποίο αναδιαμορφώνει ρούχα και αξεσουάρ σε φωτογραφίες προφίλ και ιστορίες, καθώς και εντελώς αυτοματοποιημένα συστήματα δημιουργίας βίντεο από το camera roll, με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη (opt-in).

Τα νέα δημιουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Λειτουργία "Wear It": Άμεση αλλαγή ενδυμασίας (π.χ. προσθήκη φανέλας ομάδας) μέσω generative fill χωρίς την ανάγκη γνώσεων Photoshop.

Άμεση αλλαγή ενδυμασίας (π.χ. προσθήκη φανέλας ομάδας) μέσω generative fill χωρίς την ανάγκη γνώσεων Photoshop. Smart Cutouts: Αυτόματη αφαίρεση φόντου και δημιουργία κολάζ από πρόσφατες φωτογραφίες.

Αυτόματη αφαίρεση φόντου και δημιουργία κολάζ από πρόσφατες φωτογραφίες. AI Video Montages: Συρραφή στατικών εικόνων με δυναμικά transition effects για τη δημιουργία επαγγελματικών Reels με ένα κλικ.

Συρραφή στατικών εικόνων με δυναμικά transition effects για τη δημιουργία επαγγελματικών Reels με ένα κλικ. Stylized Presets: Προσαρμογή του φωτισμού, του χτενίσματος και των αξεσουάρ απευθείας από την καρτέλα "Restyle profile picture".

Η λογική πίσω από αυτά τα εργαλεία είναι η μείωση της τριβής στη διαδικασία της κοινοποίησης. Οι χρήστες συχνά διαθέτουν εκατοντάδες φωτογραφίες στα κινητά τους, όμως δεν βρίσκουν τον χρόνο να τις επεξεργαστούν. Εφαρμόζοντας generative AI απευθείας στο camera roll (μετά από opt-in του χρήστη), το Facebook αναλαμβάνει τον ρόλο του σκηνοθέτη. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προτείνει ένα πλήρως μονταρισμένο βίντεο με τις "καλύτερες στιγμές του μήνα", έτοιμο για δημοσίευση. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό "Wear It" ανοίγει τεράστιους δρόμους για το ψηφιακό εμπόριο και την εξατομίκευση, επιτρέποντας στους χρήστες να συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ή trends, αλλάζοντας κυριολεκτικά την ψηφιακή τους γκαρνταρόμπα.

Ιδιωτικότητα και διαχείριση δεδομένων

Η ανάλυση φωτογραφιών από τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής εγείρει άμεσα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Meta έχει καταστήσει σαφές ότι η πρόσβαση στις προτάσεις του camera roll είναι αυστηρά "opt-in". Αυτό σημαίνει ότι το Facebook δεν σαρώνει αυτόματα το περιεχόμενο της συσκευής μέχρι ο χρήστης να ενεργοποιήσει ο ίδιος τη λειτουργία, ενώ διατηρείται το δικαίωμα απενεργοποίησης (opt-out) ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, όσον αφορά το AI Mode, η χρήση δεδομένων από δημόσια Groups και προφίλ είναι πλέον δεδομένη. Οτιδήποτε δημοσιεύεται με τη ρύθμιση απορρήτου στο «Δημόσιο» αποτελεί νόμιμη πρώτη ύλη για το Muse Spark. Αυτό υπενθυμίζει έντονα την ανάγκη διαχείρισης των ρυθμίσεων απορρήτου από τους χρήστες.