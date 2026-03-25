Το For All Mankind ολοκληρώνει το ταξίδι του στην 6η σεζόν: Όλες οι λεπτομέρειες

Σύνοψη

Το Apple TV ανακοίνωσε επίσημα ότι το For All Mankind ανανεώνεται για 6η σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία της σειράς.

ανακοίνωσε επίσημα ότι το ανανεώνεται για 6η σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία της σειράς. Η πρεμιέρα της 5ης σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου 2026 , μεταφέροντας τη δράση στη δεκαετία του 2010 και την αποικία του Άρη.

, μεταφέροντας τη δράση στη δεκαετία του 2010 και την αποικία του Άρη. Οι δημιουργοί εγκατέλειψαν το αρχικό πλάνο των επτά σεζόν, προτιμώντας να ολοκληρώσουν την αφήγηση συγκλίνοντας με το «σήμερα» (δεκαετία του 2020).

Παράλληλα με το φινάλε της 5ης σεζόν (29 Μαΐου 2026), κάνει πρεμιέρα η νέα spinoff σειρά του franchise, με τίτλο Star City.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 5ης σεζόν, το Apple TV ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με το μέλλον του For All Mankind. Η εναλλακτική ιστορία της κούρσας του Διαστήματος, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του καταλόγου της υπηρεσίας από το 2019, οδεύει προς το προγραμματισμένο της τέλος.

Το For All Mankind ανανεώθηκε επίσημα για 6η και τελευταία σεζόν, η οποία θα ολοκληρώσει την τηλεοπτική πορεία της σειράς στο Apple TV. Η τρέχουσα 5η σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου 2026, ενώ το σύμπαν της σειράς θα επεκταθεί περαιτέρω με το spinoff Star City, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου 2026.

Η απόφαση για προγραμματισμένο φινάλε

Η είδηση της ολοκλήρωσης της σειράς διαφοροποιείται σημαντικά από τις συνήθεις αιφνίδιες ακυρώσεις που μαστίζουν τις streaming πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια. Οι δημιουργοί Matt Wolpert και Ben Nedivi τόνισαν πως η εξέλιξη αυτή τους δίνει την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την ιστορία ακριβώς όπως είχαν οραματιστεί.

Αρχικά, ο Ronald D. Moore είχε αναφέρει πως το γενικό πλάνο περιελάμβανε επτά σεζόν. Η συρρίκνωση σε έξι κύκλους δεν υποδηλώνει βιασύνη, αλλά μάλλον μια πιο σφιχτή αφηγηματική δομή. Κάθε σεζόν του For All Mankind κάνει ένα χρονικό άλμα περίπου δέκα ετών. Με την 5η σεζόν να εστιάζει στη δεκαετία του 2010, η 6η σεζόν θα φέρει τους χαρακτήρες —ή όσους έχουν επιβιώσει και τους απογόνους τους— στη δεκαετία του 2020. Ο στόχος ήταν πάντα η αφήγηση να προλάβει το δικό μας «παρόν», παρουσιάζοντας το πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία και η τεχνολογία αν η ανθρωπότητα δεν σταματούσε ποτέ να επενδύει μαζικά στην εξερεύνηση του Διαστήματος μετά το 1969.

Το πλαίσιο της 5ης σεζόν και ο Άρης

Μέχρι να φτάσουμε στην 6η σεζόν, η προσοχή στρέφεται στα γεγονότα της 5ης. Η ιστορία μεταφέρεται στο 2012. Αρκετά χρόνια μετά την κλοπή του αστεροειδούς Goldilocks, η βάση Happy Valley στον Άρη έχει εξελιχθεί σε μια ακμάζουσα αποικία χιλιάδων κατοίκων. Πλέον λειτουργεί ως σταθμός εκκίνησης για αποστολές που στοχεύουν βαθύτερα στο Ηλιακό Σύστημα.

Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού φέρνει και γεωπολιτικές προκλήσεις. Τα κράτη της Γης απαιτούν αυστηρότερο έλεγχο και επιβολή του νόμου στον Κόκκινο Πλανήτη, προκαλώντας έντονες τριβές μεταξύ των κατοίκων του Άρη και των κυβερνήσεων της Γης. Το διακύβευμα δεν είναι πλέον η απλή επιβίωση σε ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά η διαχείριση των πόρων, η πολιτική αυτονομία και ο έλεγχος των διαστημικών υποδομών. Το cast της 5ης σεζόν περιλαμβάνει τους Joel Kinnaman (τον μακροβιότερο χαρακτήρα, Ed Baldwin, πλέον στα 80 του χρόνια), Wrenn Schmidt, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu και Coral Peña.

Η στρατηγική της Apple και το Star City

Το γεγονός ότι το For All Mankind ολοκληρώνεται, δεν σημαίνει ότι η Apple εγκαταλείπει το franchise. Αντιθέτως, η πλατφόρμα υιοθετεί ένα μοντέλο ελεγχόμενης μετάβασης. Στις 29 Μαΐου 2026, την ίδια ημέρα δηλαδή που θα προβληθεί το φινάλε της 5ης σεζόν, κάνει πρεμιέρα η σειρά Star City.

Πρόκειται για ένα companion series που εστιάζει στο Σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα. Αντί να επιμηκύνει την κεντρική ιστορία του For All Mankind με κίνδυνο να κουράσει το κοινό, η παραγωγή επιλέγει να διατηρήσει το IP ζωντανό μέσω παράλληλων αφηγήσεων. Το Star City (με πρωταγωνίστρια την Agnes O'Casey) αναμένεται να καλύψει χρονολογικά και αφηγηματικά κενά, διατηρώντας το ενδιαφέρον των συνδρομητών για το ευρύτερο σύμπαν της σειράς.

Με το For All Mankind και το Slow Horses, το Apple TV αποδεικνύει ότι προτιμά τις στοχευμένες, μακροχρόνιες επενδύσεις που χτίζουν σταθερό κοινό, παρά τον τεράστιο όγκο παραγωγών με αβέβαιη διάρκεια ζωής.