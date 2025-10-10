Το Gemini AI ενσωματώνεται στη δημοφιλή πλατφόρμα σχεδιασμού Figma

Η Figma ανακοίνωσε μια σημαντική συνεργασία με τη Google, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εξέλιξης για τα εργαλεία σχεδιασμού της μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Η συνεργασία αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια νέα εποχή για τους επαγγελματίες του design, καθώς υπόσχεται να βελτιώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες δημιουργούν, επεξεργάζονται και αναπτύσσουν ψηφιακά προϊόντα.

Η Figma, που ήδη είχε παρουσιάσει ορισμένα δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη εφαρμογών, αποφάσισε να ενώσει δυνάμεις με τη Google ώστε να ανταποκριθεί, όπως δήλωσε, «στις εξελισσόμενες ανάγκες των product designers και των ομάδων τους». Η συμφωνία περιλαμβάνει την προσθήκη των μοντέλων Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.0 και Imagen 4 στο οικοσύστημα εργαλείων της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα η Figma συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Google Cloud.

Η πιο άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτής της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση του Gemini 2.5 Flash στις λειτουργίες επεξεργασίας και δημιουργίας εικόνων της Figma. Οι περισσότεροι από 13 εκατομμύρια ενεργοί μηνιαίοι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν πλέον να δημιουργούν εικόνες μέσω απλών προτροπών (prompts), αλλά και να ζητούν άμεσες αλλαγές πάνω στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτή η νέα προσθήκη θα επιταχύνει σημαντικά τις ροές εργασίας, αναφέροντας πως οι εσωτερικές δοκιμές του Gemini 2.5 Flash έδειξαν μείωση της καθυστέρησης κατά 50% στη λειτουργία “Make Image”.

Η συνεργασία Figma–Google δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που κυριαρχεί στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης: οι μεγάλοι παίκτες του χώρου επιδιώκουν να ενσωματώσουν τα μοντέλα τους σε ήδη δημοφιλείς εφαρμογές με εκατομμύρια χρήστες, προκειμένου να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά και να εδραιώσουν την παρουσία τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι την ίδια εβδομάδα η OpenAI ανακοίνωσε πως οι χρήστες του ChatGPT θα μπορούν να «συνομιλούν» με εφαρμογές μέσα από την πλατφόρμα, όπως το Spotify, το Booking.com, το Canva, το Coursera και άλλα. Ανάμεσα στις εφαρμογές αυτές βρίσκεται και η Figma, κάτι που δείχνει ότι η συνεργασία της με τη Google δεν είναι αποκλειστική, αλλά μάλλον στρατηγική — με στόχο να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη από πολλαπλές πηγές.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται σε μια στιγμή που η Google προωθεί και τη δική της νέα υπηρεσία, το Gemini Enterprise — μια πλατφόρμα που στοχεύει στις επιχειρήσεις και επιτρέπει στους εργαζομένους να αλληλεπιδρούν με τα εταιρικά τους δεδομένα, έγγραφα και εφαρμογές μέσα από ένα περιβάλλον που λειτουργεί με AI. Η ιδέα είναι να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν «έξυπνους» agents που θα αυτοματοποιούν εργασίες και θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα.

Η Google παρουσίασε το Gemini Enterprise ως ένα εργαλείο που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τον χρόνο εκτέλεσης καθημερινών εργασιών. Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές φαίνεται να οδηγούν τα κέρδη της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία επιχειρεί να επαναπροσανατολίσει το ενδιαφέρον προς τις επιχειρηματικές λύσεις. Για να το υποστηρίξει, αποκάλυψε ότι το 65% των πελατών του Google Cloud χρησιμοποιεί ήδη προϊόντα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η στρατηγική αυτή δείχνει πως η Google επιχειρεί να «δέσει» το οικοσύστημά της με μεγάλους εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα λύσεων — από το cloud μέχρι την παραγωγή περιεχομένου. Η συνεργασία με τη Figma εντάσσεται σε αυτή τη λογική, καθώς η πλατφόρμα design αποτελεί βασικό εργαλείο για χιλιάδες εταιρείες τεχνολογίας, startups και δημιουργικά γραφεία παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε νέες συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά σημαντικών οργανισμών, όπως οι GAP, Gordon Foods, Klarna, Macquarie Bank, Melexis, Mercedes, Signal Iduna, Valiuz και Virgin Voyages. Οι συνεργασίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε έναν ήδη εντυπωσιακό κατάλογο πελατών που χρησιμοποιούν τα μοντέλα Gemini, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Banco BV, Behr, Box, DBS Bank, Deloitte, Deutsche Telekom, Fairprice Group και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η Figma, γνωστή για τον συνεργατικό χαρακτήρα και την ευκολία χρήσης της, φαίνεται να κάνει το επόμενο βήμα στην εξέλιξή της, μετατρέποντας την τεχνητή νοημοσύνη σε αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση των μοντέλων Gemini υπόσχεται να προσφέρει στους designers νέα εργαλεία πειραματισμού, ταχύτερη παραγωγή ιδεών και πιο ευέλικτη προσαρμογή στις ανάγκες των έργων τους.

