Σύνοψη

Το Gemini Notebook της Google (πρώην NotebookLM) ενσωματώνει πλέον την ικανότητα να μετατρέπει τις αποθηκευμένες πηγές και τις σημειώσεις των χρηστών σε πλήρως λειτουργικά και διαδραστικά websites.

Η δημιουργία πραγματοποιείται μέσω μιας απλής εντολής «make me a site» στο περιβάλλον συνομιλίας, συνοδευόμενη από μια σύντομη περιγραφή των αναγκών του χρήστη, όπως για παράδειγμα την κατασκευή ενός πίνακα ελέγχου πωλήσεων.

Τα παραγόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα φιλοξενούνται σε ξεχωριστή καρτέλα, αποθηκεύουν τις αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιεί ο χρήστης κατά τη διάρκεια της πλοήγησης και επιτρέπουν τον εύκολο διαμοιρασμό μέσω ενός απλού link.

Η λειτουργία διατίθεται ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της web έκδοσης για ενήλικους χρήστες άνω των 18 ετών, περιλαμβάνοντας κανονικά και τους συνδρομητές των επαγγελματικών πακέτων του Google Workspace.

Η Google επιβεβαίωσε επίσημα ότι η αντίστοιχη υποστήριξη για την εφαρμογή των κινητών τηλεφώνων βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και αναμένεται να κυκλοφορήσει στο προσεχές διάστημα.

Η Google προχωρά στην επόμενη φάση εξέλιξης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια και εξαιρετικά προηγμένη λειτουργία για το Gemini Notebook, το οποίο μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε ως NotebookLM.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί πρωτίστως ως ένας ψηφιακός συνεργάτης έρευνας και οργάνωσης της πληροφορίας, ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια της απλής δημιουργίας περιλήψεων ή της παραγωγής γραπτού κειμένου. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το σύνολο των πηγών, των εγγράφων και των σημειώσεων που έχουν μεταφορτώσει στο σύστημα, προκειμένου να ζητήσουν από την τεχνητή νοημοσύνη την αυτόματη παραγωγή πλήρως διαδραστικών ιστοσελίδων.

Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας αποσκοπεί στην οπτικοποίηση πολύπλοκων συνόλων δεδομένων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες και τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών με τρόπο πολύ πιο διαισθητικό και αποδοτικό, συγκριτικά με την απλή ανάγνωση ενός γραμμικού κειμένου.

Πώς λειτουργεί η δημιουργία διαδραστικών ιστοσελίδων

Ο μηχανισμός πίσω από τη δημιουργία αυτών των ψηφιακών περιβαλλόντων έχει σχεδιαστεί ώστε να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή τεχνική γνώση από την πλευρά του τελικού χρήστη. Η διαδικασία ξεκινά μέσα από το γνώριμο περιβάλλον συνομιλίας (chat) του Gemini Notebook, όπου ο χρήστης χρειάζεται απλώς να πληκτρολογήσει την εντολή «make me a site», συνοδεύοντας την προτροπή με μια σαφή περιγραφή του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει στη συνέχεια να αναλύσει τις λέξεις-κλειδιά της περιγραφής και να τις συνδυάσει με το πραγματολογικό υλικό που βρίσκεται ήδη αποθηκευμένο στο αντίστοιχο σημειωματάριο. Όταν η διαδικασία παραγωγής ολοκληρωθεί, η νέα διαδραστική ιστοσελίδα εμφανίζεται στην ειδική πλαϊνή στήλη «Studio», δίνοντας στον χρήστη την επιλογή να την ανοίξει σε πλήρη οθόνη μέσω μιας νέας καρτέλας του προγράμματος περιήγησης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά την ικανότητα του παραγόμενου ιστότοπου να λειτουργεί ως μια πραγματική εφαρμογή ιστού (web app), καθώς αποθηκεύει τις επιλογές του χρήστη, όπως την επιλογή πλαισίων ελέγχου (checkboxes), την καταχώρηση νέων δεδομένων στα πεδία κειμένου και την εφαρμογή φίλτρων στα δεδομένα, επιτρέποντας τη συνέχιση της εργασίας ακριβώς από το σημείο που είχε σταματήσει κατά την προηγούμενη συνεδρία.

Πρακτικές εφαρμογές για επαγγελματίες και φοιτητές

Η ποικιλομορφία των πιθανών χρήσεων αποδεικνύει την ευελιξία του νέου εργαλείου, καθώς προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές ανάγκες του εκάστοτε κοινού. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι μαθητές και οι φοιτητές μπορούν να μετατρέψουν τις σημειώσεις ενός εξαμήνου σε διαδραστικούς περιοδικούς πίνακες για το μάθημα της χημείας ή σε λεπτομερή ιστορικά χρονοδιαγράμματα που διευκολύνουν την απομνημόνευση γεγονότων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις.

Αντίστοιχα, στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον, ένας οικονομικός αναλυτής έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει το σύστημα με τα ακατέργαστα δεδομένα πωλήσεων του τριμήνου και να ζητήσει τη δημιουργία ενός δυναμικού πίνακα ελέγχου (dashboard). Αυτός ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει τη γρήγορη πλοήγηση στα στατιστικά στοιχεία, την οπτικοποίηση των τάσεων της αγοράς και την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων για την πορεία της επιχείρησης.

Ακόμη, ομάδες που ασχολούνται με το project management μπορούν να παράγουν εξειδικευμένους trackers, οι οποίοι αναλαμβάνουν την οργάνωση των καθημερινών εργασιών, την παρακολούθηση των προθεσμιών και την κατανομή των πόρων, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε ένα κεντρικό, οπτικά ελκυστικό σημείο.

Διαθεσιμότητα, κοινή χρήση και τεχνικές προδιαγραφές

Η παγκόσμια διάθεση της νέας λειτουργίας έχει ήδη ξεκινήσει, καλύπτοντας την έκδοση του Gemini Notebook για τους υπολογιστές, ενώ η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η δυνατότητα παραγωγής ιστοσελίδων δεν περιορίζεται στους απλούς λογαριασμούς, αλλά περιλαμβάνει και τους επαγγελματικούς λογαριασμούς των χρηστών του Google Workspace, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρησιμότητα του εργαλείου για τις επιχειρήσεις.

Σχετικά με τον διαμοιρασμό των παραγόμενων ιστοσελίδων, η Google έχει ενσωματώσει ένα σύστημα δημιουργίας συνδέσμων, το οποίο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των σημειωματάριων να μοιράζονται το τελικό αποτέλεσμα με τους συνεργάτες τους, εφόσον φυσικά οι τελευταίοι διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στο κεντρικό αρχείο. Μια κρίσιμη παράμετρος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας κατά την κοινή χρήση αφορά τη λειτουργία της αλληλεπίδρασης. Όταν πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο διαδραστικό site, το σύστημα φροντίζει ώστε κάθε άτομο να βλέπει αποκλειστικά τις δικές του εισαγωγές δεδομένων και επιλογές, διασφαλίζοντας ότι ο πειραματισμός ενός χρήστη δεν θα αλλοιώσει την εμπειρία ή τα δεδομένα κάποιου άλλου.

Όσον αφορά τους χρήστες φορητών συσκευών, η εταιρεία έχει δεσμευτεί πως η αντίστοιχη ενημέρωση για την εφαρμογή βρίσκεται υπό ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.