Το Gemini αναλαμβάνει χρέη οικονομικού συμβούλου με δεδομένα από το Google Wallet

Σύνοψη

Το Gemini αποκτά επίσημα πρόσβαση στο Google Wallet για την παρακολούθηση και ανάλυση προσωπικών οικονομικών, με τη λειτουργία να είναι διαθέσιμη αρχικά μόνο για χρήστες στις ΗΠΑ.

Επιτρέπεται η σύνδεση με εξωτερικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω της πλατφόρμας Plaid για την παροχή δεδομένων εσόδων-εξόδων σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει δυναμικά γραφήματα, εντοπισμό ξεχασμένων συνδρομών που ανατίμησαν τις υπηρεσίες τους και προτάσεις προϋπολογισμού βασισμένες στο ιστορικό συναλλαγών.

Η πρόσβαση του AI είναι αυστηρά "read-only", πράγμα που σημαίνει ότι το Gemini αδυνατεί τεχνικά να μεταφέρει χρήματα, να κάνει αγορές ή να διαχειριστεί επενδύσεις.

Το λανσάρισμα συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου, ταχύτερου γλωσσικού μοντέλου Gemini 4 Hydrogen.

Η εκπαίδευση του αλγορίθμου δεν γίνεται απευθείας στα τραπεζικά δεδομένα, ωστόσο η Google χρησιμοποιεί περιλήψεις και συμπεράσματα των συναλλαγών εάν ο χρήστης δεν απενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση αποθήκευσης δραστηριότητας.

Η ενσωμάτωση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στα εργαλεία της καθημερινότητας αποκτά πλέον άμεση πρόσβαση στο πιο ευαίσθητο ίσως κομμάτι των ψηφιακών μας δεδομένων, καθώς η Google ανακοίνωσε επίσημα τη διασύνδεση του Gemini με το Google Wallet και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χρηστών.

Η αναβάθμιση της πλατφόρμας, η οποία βασίζεται στη λειτουργία Personal Intelligence, επιτρέπει στον ψηφιακό βοηθό να αναλύει τις αγοραστικές συνήθειες, να παράγει γραφήματα για την κατανομή των εξόδων και να προτείνει βελτιώσεις στον μηνιαίο προϋπολογισμό, αφήνοντας πίσω τις γενικές συμβουλές και περνώντας στην προσωποποιημένη οικονομική ανάλυση.

Πώς λειτουργεί η ανάλυση οικονομικών δεδομένων από το Gemini

Το Gemini μέσω του Google Wallet αποκτά πρόσβαση στο ιστορικό συναλλαγών και μέσω της ενσωμάτωσης του Plaid συνδέεται με εξωτερικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η λειτουργία επιτρέπει στην AI να απαντά σε ερωτήματα χρηματοοικονομικής φύσεως με πραγματικά δεδομένα, εντοπίζοντας αυξήσεις σε πάγιες συνδρομές, υπολογίζοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και δημιουργώντας δυναμικά διαγράμματα ταμειακών ροών απευθείας στο περιβάλλον του chat.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την τεχνητή νοημοσύνη διαφοροποιείται σημαντικά από τη μέχρι τώρα εμπειρία της απλής αναζήτησης πληροφοριών. Με τη χρήση της εντολής @Google Wallet μέσα στην εφαρμογή του Gemini, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει αναλυτική αναφορά για το τρίμηνο που πέρασε, θέτοντας ταυτόχρονα στόχους αποταμίευσης. Για παράδειγμα, μια ερώτηση της μορφής «ανάλυσε τα έξοδά μου από το προηγούμενο τρίμηνο για να εξοικονομήσω 1.000 ευρώ τους επόμενους μήνες» δρομολογεί τον αλγόριθμο στο να αντλήσει το σύνολο των συναλλαγών, να κατηγοριοποιήσει τις σπατάλες και να οπτικοποιήσει τα αποτελέσματα με διαγράμματα. Παράλληλα,το σύστημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικό στον εντοπισμό των «αόρατων» εξόδων, ελέγχοντας τις πάγιες εντολές και τις ετήσιες χρεώσεις προκειμένου να ειδοποιήσει τον χρήστη για υπηρεσίες που πιθανώς έχει ξεχάσει να ακυρώσει ή για συνδρομές που προχώρησαν σε αθόρυβες αυξήσεις τιμών μέσα στο έτος.

Η αρχιτεκτονική Read-Only και τα ζητήματα ιδιωτικότητας

Η Google επιλέγει μια συντηρητική και εστιασμένη στην ασφάλεια προσέγγιση απέναντι στον ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση του Gemini στα τραπεζικά δεδομένα περιορίζεται αυστηρά στην ανάγνωση των πληροφοριών. Σε αντίθεση με πρόσφατες κινήσεις της OpenAI, η οποία παρουσίασε AI agents ικανούς να πραγματοποιούν αγορές εκ μέρους του χρήστη,το οικοσύστημα της Google δεν επιτρέπει στο AI να μετακινήσει κεφάλαια, να εκτελέσει πληρωμές ή να διαχειριστεί επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Στο πεδίο της ιδιωτικότητας, η διαχείριση του τεράστιου όγκου των οικονομικών δεδομένων απαιτεί την ενεργή συγκατάθεση (opt-in) μέσω των ρυθμίσεων «Connected Apps». Μολονότι τα πρωτογενή δεδομένα του Google Wallet δεν χρησιμοποιούνται απευθείας για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η εταιρεία αναφέρει ξεκάθαρα πως τα συμπεράσματα, οι περιλήψεις των συναλλαγών και οι ίδιες οι προτροπές των χρηστών τροφοδοτούν τον αλγόριθμο, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού απενεργοποιήσει τη λειτουργία αποθήκευσης δραστηριότητας (Keep Activity). Είναι χαρακτηριστικό πως ένα μέρος αυτών των ανωνυμοποιημένων περιλήψεων ενδέχεται να αξιολογηθεί από ανθρώπους ελεγκτές για την αποσφαλμάτωση και τη βελτίωση των υπηρεσιών, αναδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η έλευση του Gemini 4 Hydrogen

Το συγκεκριμένο τεχνολογικό άλμα υποστηρίζεται στο παρασκήνιο από το νέο μοντέλο Gemini 4 Hydrogen, το οποίο ανακοινώθηκε ταυτόχρονα και υπόσχεται δραματική αύξηση στην ταχύτητα επεξεργασίας και την αντίληψη πολύπλοκων εντολών. Ο νέος πυρήνας εκτελεί διεργασίες περίπου 2.5 φορές ταχύτερα από τον προκάτοχό του, διατηρώντας παράλληλα ένα τεράστιο παράθυρο συμφραζομένων (context window) που του επιτρέπει να «θυμάται» και να συνδυάζει χιλιάδες εγγραφές από διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το Hydrogen αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό πίσω από το ανανεωμένο AI Mode της μηχανής αναζήτησης και δικαιολογεί την ευχέρεια με την οποία το Gemini μπορεί πλέον να διαβάζει ταυτόχρονα το Gmail, τα Google Photos, το YouTube και πλέον το ψηφιακό πορτοφόλι,δημιουργώντας ένα κεντρικό οικοσύστημα απόλυτης προσωποποίησης.

Με τη ματιά του Techgear

Η επέκταση του Gemini στον πυρήνα των προσωπικών μας οικονομικών αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αφήνει οριστικά πίσω της τον ρόλο του απλού κειμενογράφου για να μετατραπεί σε πραγματικό ψηφιακό εαυτό. Για την ελληνική αγορά, η είδηση έρχεται με τον αναμενόμενο αστερίσκο της τοπικής διαθεσιμότητας, καθώς η υπηρεσία λανσάρεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 (Open Banking) δημιουργεί ήδη το νομικό και τεχνικό υπόβαθρο ώστε η συγκεκριμένη τεχνολογία να εφαρμοστεί άμεσα μόλις η Google ξεπεράσει τους σκοπέλους του GDPR.

Όταν το σύστημα φτάσει στην Ελλάδα, η επιτυχία του θα κριθεί από τον βαθμό συνεργασίας με τις συστημικές τράπεζες και πλατφόρμες όπως η Revolut, ώστε να αντλεί δεδομένα με ακρίβεια.