Το God of War φαίνεται ότι επιστρέφει στην Ελλάδα!

Ένα νέο παιχνίδι God of War θα κυκλοφορήσει φέτος, και όπως φαίνεται πρόκειται για μια παράπλευρη ιστορία που αφορά την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Jeff Grubb του Giant Bomb, το παιχνίδι είναι ένας ολοκαίνουργιος τίτλος και όχι μια συλλογή remaster. Θα εστιάζει στην ελληνική μυθολογία και όχι στη σκανδιναβική μυθολογία που συναντάμε στο God of War (2018) και στο Ragnarok.

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει «side-story», αλλά είναι πιθανό να αναφέρεται σε ένα μικρότερο είδος παιχνιδιού που είναι πολύ μεγάλο για να είναι αυτόνομο DLC. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Marvel's Spider-Man: Miles Morales και το Uncharted: The Lost Legacy. Το God of War είχε στο παρελθόν πολλά prequels με ελληνική εστίαση, συμπεριλαμβανομένων δύο παιχνιδιών για το PSP και του God of War: Ascension για το PS3.

Τα τρία πρώτα παιχνίδια God of War επικεντρώθηκαν στην ελληνική μυθολογία. Υπήρχαν φήμες ότι επρόκειτο να ανακοινωθεί μια remastered συλλογή God of War για την 20ή επέτειο του franchise, αλλά η Sony τις διέψευσε πρόσφατα ανακοινώνοντας απλά το cosmetic DLC Dark Odyssey για την επέτειο.

Εξάλλου, βρίσκεται στα σκαριά μια τηλεοπτική μεταφορά του God of War, με δύο σεζόν να έχουν ήδη παραγγελθεί για το Amazon TV. Προς το παρόν, είναι άγνωστο ποιο θα είναι το επόμενο project της Sony Santa Monica, καθότι το στούντιο φέρεται να εργάζεται πάνω στο πρώτο του νέο IP από το ντεμπούτο του God of War το 2005.

