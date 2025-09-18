Το Google Maps αλλάζει όψη: Μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις για πιο άνετη χρήση

Η εφαρμογή Google Maps δέχεται ένα νέο αισθητικό φρεσκάρισμα αλλά και μερικές χρήσιμες προσαρμογές στη λειτουργικότητά της. Αν και οι αλλαγές μπορεί να φανούν διακριτικές στην πρώτη ματιά, υπόσχονται να κάνουν την εμπειρία πιο ομοιόμορφη και πιο εύχρηστη, ιδιαίτερα για όσους χειρίζονται την εφαρμογή με το ένα χέρι.

Οι ενημερώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η Google συνεχίζει σταδιακά την ενσωμάτωση του σχεδιαστικού προτύπου Material 3 Expressive στις εφαρμογές της. Μετά την παρουσίαση των Pixel 10 και του Android 16, το rollout των νέων σχεδιαστικών γραμμών είχε επιβραδυνθεί, ωστόσο σύμφωνα με το 9to5Google, το Maps πλέον αρχίζει να συμβαδίζει με το υπόλοιπο οικοσύστημα του Android.

Μία από τις πιο εμφανείς αλλαγές αφορά τη μπάρα ενεργειών, δηλαδή τις βασικές επιλογές όπως Directions, Start, Ask (Gemini), Call, Save και Share. Μέχρι πρότινος, αυτές οι επιλογές εμφανίζονταν στο επάνω μέρος της καρτέλας Overview, με αποτέλεσμα να «χάνονται» από το οπτικό πεδίο όταν ο χρήστης έκανε scroll για να δει φωτογραφίες ή κριτικές. Πλέον, η μπάρα έχει μετακινηθεί μόνιμα στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτι που κάνει την πλοήγηση πιο πρακτική και φιλική για χρήση με το ένα χέρι. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος εξερευνά λεπτομερείς πληροφορίες για ένα σημείο και θέλει γρήγορη πρόσβαση στην πλοήγηση χωρίς να χρειάζεται να ξαναγυρίσει στην αρχή της σελίδας.

Παράλληλα, έχει γίνει μια αναδιάταξη στις καρτέλες Overview, Reviews, Photos, Updates και About, οι οποίες τώρα βρίσκονται ακριβώς πάνω από τις εικόνες, προσφέροντας ένα πιο καθαρό και οργανωμένο layout. Οι πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση ενός σημείου, την απόσταση και άλλα σχετικά δεδομένα εμφανίζονται με πιο «αεράτη» παρουσίαση κάτω από το όνομα του χώρου, δίνοντας στο σύνολο μια αίσθηση καλύτερης ισορροπίας και ευκολότερης ανάγνωσης.

Στο κομμάτι του σχεδιασμού, η εφαρμογή εγκαταλείπει τις λεπτές διαχωριστικές γραμμές που χαρακτήριζαν παλαιότερες εκδόσεις και υιοθετεί τα νέα containers του Material 3 Expressive. Πεδία όπως η διεύθυνση, το website και το τηλέφωνο εμφανίζονται πλέον σε στρογγυλεμένα κουμπιά με απαλή σκίαση στο φόντο. Αν και πρόκειται για μικρές αλλαγές, η αισθητική τους συμβολή είναι σημαντική, καθώς δίνουν μια πιο σύγχρονη και ταυτόχρονα πιο ευανάγνωστη εικόνα στην παρουσίαση των στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός χάρτης παραμένει αναλλοίωτος. Η Google δεν έχει ενσωματώσει ακόμα τη λειτουργία Dynamic Color, επομένως το Maps δεν προσαρμόζεται αυτόματα στο θέμα χρώματος της ταπετσαρίας του κινητού, όπως συμβαίνει σε άλλες εφαρμογές της εταιρείας. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της εφαρμογής εναρμονίζεται περισσότερο με το γενικότερο στυλ του Android 16 και των υπόλοιπων υπηρεσιών της Google, κάνοντας το οικοσύστημα να δείχνει πιο συνεκτικό.

Οι αλλαγές αυτές έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στην έκδοση beta 25.37.x του Google Maps, αν και η διάθεση φαίνεται να γίνεται κυρίως μέσω server-side ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει τη beta ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν λίγο καιρό προτού δουν το νέο σχεδιασμό στη δική τους συσκευή.

