Το Google Messages αλλάζει πρόσωπο με νέα previews για τα links και το YouTube

Η Google συνεχίζει να τροποποιεί την υπηρεσία Google Messages για τις συσκευές Android, και αυτή τη φορά επικεντρώνεται σε μία από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά: τις προεπισκοπήσεις συνδέσμων και YouTube μέσα στις συνομιλίες. Η αλλαγή μεταμορφώνει τον τρόπο που εμφανίζονται τα previews, κάνοντας το περιβάλλον πιο καθαρό, αλλά μερικές φορές εις βάρος της λειτουργικότητας.

Μέχρι σήμερα, όταν κάποιος έστελνε έναν σύνδεσμο, το Messages εμφάνιζε πρώτα το URL, έπειτα μια εικόνα προεπισκόπησης και στο κάτω μέρος τον τίτλο, την περιγραφή και τον domain του site. Ήταν μια τυπική, «δημοσιογραφικού» τύπου παρουσίαση που πρόσφερε αρκετές πληροφορίες πριν πατήσεις το link. Η νέα σχεδίαση, όμως, όπως αποκαλύπτει το 9to5google, επιλέγει μια πιο μινιμαλιστική προσέγγιση: το αρχικό URL κρύβεται πλήρως όταν αποτελεί το μοναδικό περιεχόμενο του μηνύματος.

Στην κορυφή της νέας κάρτας εμφανίζεται πλέον μια πιο ψηλή cover image, με ελάχιστο ή καθόλου cropping, δίνοντας έμφαση στο οπτικό περιεχόμενο. Κάτω από αυτήν, η κάρτα έρχεται με πιο έντονο background, μεγαλύτερο τίτλο για καλύτερη αναγνωσιμότητα και τον domain συνοδευόμενο από favicon. Αυτό που εξαφανίζεται εντελώς είναι το page snippet, δηλαδή η μικρή περιγραφή του άρθρου ή της σελίδας. Η Google φαίνεται να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση που έχει ήδη υιοθετήσει στο Google Discover: λιγότερο κείμενο, περισσότερο visual.

Όταν ο σύνδεσμος συνοδεύεται από επιπλέον κείμενο στο μήνυμα, το preview προσαρμόζεται: γίνεται πιο στενό, ώστε να χωράει παράλληλα με το κείμενο. Είναι μια λεπτομέρεια που δείχνει ότι η Google προσπαθεί να διατηρήσει τη συνολική αισθητική, χωρίς να θυσιάσει τη διάταξη της συζήτησης.

Η απουσία του URL από την προεπισκόπηση θεωρείται από αρκετούς χρήστες μια μάλλον ακραία επιλογή, παρότι βοηθά στην καθαρότητα του UI. Και οι πρακτικές συνέπειες είναι εύκολο να εντοπιστούν: πολλοί θέλουν να δουν τι ακριβώς πρόκειται να ανοίξουν, είτε για λόγους ασφαλείας είτε απλώς από περιέργεια. Η Google δίνει πάντως λύση. Όποιος προτιμά την απλότητα του παλιού τρόπου, μπορεί να απενεργοποιήσει τελείως τα previews: από το Messages Settings, στην ενότητα Automatic previews, υπάρχουν οι επιλογές Show all previews ή Show only web link previews. Εναλλακτικά, η μακρόστενη πίεση και η αντιγραφή του link αποκαλύπτουν το πλήρες URL.

Ο επανασχεδιασμός δεν περιορίζεται στους απλούς συνδέσμους. Αλλάζει και ο τρόπος που το Messages χειρίζεται τα YouTube links. Με την τρέχουσα beta έκδοση, οι σύνδεσμοι του YouTube ανοίγουν πλέον μέσα στο ενσωματωμένο picture-in-picture player του Google Messages. Η δυνατότητα απευθείας ανοίγματος στην εφαρμογή του YouTube έχει εξαφανιστεί. Ακόμη και όταν ο χρήστης απενεργοποιεί την PiP λειτουργία από τα system settings, το βίντεο ανοίγει fullscreen μέσα στο Messages – όχι στο YouTube – χρησιμοποιώντας τον web player.

Το αν αυτές οι αλλαγές θα μείνουν μόνιμα ή απλώς αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο στον σχεδιασμό του Messages, μένει να φανεί. Προς το παρόν, η Google πειραματίζεται και οι χρήστες προσπαθούν να συνηθίσουν ένα περιβάλλον που έγινε πιο όμορφο, αλλά κάπως λιγότερο πρακτικό.