Το Hubble εντοπίζει τα ίχνη της αρχαιότερης σύγκρουσης του Γαλαξία μας πριν από 11,8 δισ. έτη

Σύνοψη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε σαφείς αποδείξεις μιας αρχέγονης σύγκρουσης μεταξύ του δικού μας Γαλαξία (Milky Way) και ενός μικρότερου γαλαξία νάνου, διευρύνοντας την κατανόησή μας για τον σχηματισμό του Σύμπαντος.

Το συγκεκριμένο αστρονομικό συμβάν τοποθετείται χρονικά στα 11,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, επεκτείνοντας τη γνώση μας για το παρελθόν του Γαλαξία μας κατά 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια βαθύτερα στον χρόνο.

Ο γαλαξίας νάνος που απορροφήθηκε έλαβε την ονομασία LKH (Low-energy-Kraken-Heracles) και εκτιμάται ότι συνεισέφερε στον Milky Way αστρική μάζα ισοδύναμη με 500 εκατομμύρια Ήλιους.

Τα συμπεράσματα προέκυψαν έπειτα από ενδελεχή ανάλυση 39 σφαιρωτών σμηνών αστέρων στο εσωτερικό τμήμα του Γαλαξία μας, όπου καταγράφηκε με απόλυτη ακρίβεια η ηλικία τους και η περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα.

Η ιστορία του δικού μας Γαλαξία, γνωστού ως Milky Way, αποτελεί ένα σύνθετο ψηφιδωτό κοσμικών αλληλεπιδράσεων και συνεχών συγχωνεύσεων με μικρότερους γαλαξιακούς σχηματισμούς, οι οποίες καθόρισαν με απόλυτη ακρίβεια τη σημερινή του δομή και μάζα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας, τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble προσφέρουν μια πρωτοφανή ματιά στις διαδικασίες που έλαβαν χώρα μόλις δύο δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang. Οι αστρονόμοι και οι ερευνητές του παρατηρητηρίου Astrophysics and Space Science Observatory της Μπολόνια κατάφεραν να εντοπίσουν τις πιο πρώιμες και οριστικές αποδείξεις για τη συγχώνευση του νεαρού τότε Milky Way με έναν γαλαξία νάνο, γνωστό πλέον με την ονομασία LKH (Low-energy-Kraken-Heracles).

Η κατανόηση αυτών των αρχέγονων διεργασιών δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη στα αρχεία της αστροφυσικής, αλλά μεταβάλλει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη των σπειροειδών γαλαξιών στο Σύμπαν. Ο Milky Way, ο οποίος σήμερα στεγάζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα και χαρακτηρίζεται από τεράστια μάζα, δεν διέθετε πάντα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη του βασίστηκε εν πολλοίς στην προοδευτική απορρόφηση αερίων, σκοτεινής ύλης και αστρικών συστημάτων από γειτονικούς γαλαξίες που υπέκυψαν στη βαρυτική του έλξη.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η σύγκρουση με τον γαλαξία LKH τοποθετείται χρονικά περίπου 11,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, καθιστώντας την την παλαιότερη επιβεβαιωμένη συγχώνευση που έχουμε καταγράψει, και προσθέτοντας 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια νέας γνώσης στην αστρονομική ιστοριογραφία του Γαλαξία μας.

Η μεθοδολογία των ερευνητών και ο ρόλος των σφαιρωτών σμηνών

Η προσέγγιση της ερευνητικής ομάδας επικεντρώθηκε στη μελέτη συγκεκριμένων δομών που ονομάζονται σφαιρωτά σμήνη, τα οποία λειτουργούν ως πραγματικά «κοσμικά αρχεία» που διασώζουν τα ίχνη παλαιότερων εποχών. Τα σμήνη αυτά αποτελούνται από δεκάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια αρχαία άστρα που παραμένουν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω της βαρύτητας, σχηματίζοντας σχεδόν σφαιρικές δομές. Οι επιστήμονες, αξιοποιώντας την εξαιρετική ανάλυση και τις βαθιές δυνατότητες απεικόνισης του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, εστίασαν σε 39 τέτοια σμήνη που βρίσκονται σε μια ακτίνα 20.000 ετών φωτός από το κέντρο του Milky Way, όπου θεωρείται πιο πιθανό να έχουν διατηρηθεί τα απομεινάρια των πρώτων μεγάλων γαλαξιακών συγκρούσεων.

Μέσα από τον συνδυασμό των οπτικών δεδομένων του Hubble με τις ακριβείς μετρήσεις θέσης και κίνησης από την αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), κατέστη δυνατό να μετρηθεί με μοναδική ακρίβεια η ηλικία κάθε μεμονωμένου σμήνους. Παράλληλα, οι ερευνητές υπολόγισαν τη μεταλλικότητα αυτών των αστέρων, δηλαδή την αφθονία χημικών στοιχείων βαρύτερων από το ήλιο, ένα κρίσιμο μέγεθος που υποδεικνύει την προέλευση και τον χρόνο γέννησης των άστρων. Η σύγκριση αυτών των δεικτών ανέδειξε έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό: μια διακριτή ομάδα σφαιρωτών σμηνών παρουσίαζε ηλικία μεγαλύτερη από τα άστρα που αποκτήθηκαν κατά τη συγχώνευση με τον γαλαξία Gaia-Sausage-Enceladus, αλλά ταυτόχρονα μικρότερη από τα παλαιότερα άστρα που δημιουργήθηκαν εξ αρχής μέσα στον ίδιο τον Milky Way. Αυτή η αναντιστοιχία οδήγησε στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα σμήνη εισήλθαν στο σύστημά μας μέσω μιας προγενέστερης σύγκρουσης, φέρνοντας μαζί τους μάζα ίση με 500 εκατομμύρια ηλιακές μάζες.

Η αλληλουχία των κοσμικών συγκρούσεων

Η ανακάλυψη του γαλαξία νάνου LKH προσθέτει το πιο αρχαίο κομμάτι στο παζλ των πολλαπλών συγκρούσεων που διαμόρφωσαν τη γαλαξιακή μας γειτονιά. Μέχρι πρότινος, η επιστημονική κοινότητα εστίαζε στη σύγκρουση με τον γαλαξία Gaia-Sausage-Enceladus, η οποία συνέβη πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια και ήταν υπεύθυνη για σημαντικές παραμορφώσεις στη δομή του αστρικού δίσκου του Milky Way. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ακόμη και σήμερα η εξελισσόμενη αλληλεπίδραση με τον νάνο γαλαξία του Τοξότη (Sagittarius), μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 6 δισεκατομμύρια χρόνια και συνεχίζεται αδιάλειπτα. Η ύπαρξη μιας παλαιότερης μεγάλης συγχώνευσης αποτελούσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων και θεωρητικών μοντέλων, ωστόσο έλειπαν τα εμπειρικά δεδομένα που θα επιβεβαίωναν τον ακριβή χρόνο και το μέγεθος του γεγονότος.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Davide Massari, επισημαίνει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο ότι, ενώ κατοικούμε στον Milky Way, αγνοούσαμε τα αρχικά στάδια της κατασκευής του. Η έρευνα αποδεικνύει πλέον οριστικά ότι τα αρχαιότερα στρώματα του Γαλαξία μας περιλαμβάνουν τεράστιες ποσότητες ύλης που προήλθαν εξολοκλήρου από εξωτερικές πηγές, καταρρίπτοντας παλαιότερες θεωρίες οι οποίες υποστήριζαν ότι οι πρώτες φάσεις της γαλαξιακής εξέλιξης αφορούσαν αυστηρά άστρα που γεννήθηκαν εντός των συνόρων του ίδιου συστήματος.

Η ομάδα πλέον στοχεύει να συνεχίσει τη χαρτογράφηση των σφαιρωτών σμηνών που δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα, με σκοπό να δημιουργήσει έναν πλήρη χρονολογικό χάρτη όλων των τεράστιων συγκρούσεων που έχει βιώσει ο Γαλαξίας μας σε όλη την κοσμική του ιστορία.