Το Hyperloop της Ευρώπης κατέγραψε ρεκόρ ταχύτητας και σημείωσε τεχνικό ορόσημο

Η συζήτηση για τις μετακινήσεις του μέλλοντος απέκτησε νέα διάσταση αυτές τις μέρες στην Ολλανδία. Στο European Hyperloop Center, μια εγκατάσταση που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος για καινοτόμες δοκιμές, η ολλανδική startup Hardt Hyperloop σημείωσε ένα ορόσημο: η κάψουλά της έφτασε τα 85 χιλιόμετρα την ώρα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ευρωπαϊκό ρεκόρ στον τομέα. Ωστόσο, η επιτυχία δεν περιορίζεται στην ταχύτητα. Το όχημα κατάφερε για πρώτη φορά να πραγματοποιήσει με επιτυχία αλλαγή λωρίδας, ένα από τα πιο περίπλοκα τεχνικά ζητήματα που συζητούνται διεθνώς γύρω από την υλοποίηση του Hyperloop.

Η πίστα δοκιμών, μήκους 420 μέτρων και τοποθετημένη στο Veendam, αποτέλεσε το ιδανικό πεδίο για να συγκεντρωθούν σε λίγα δευτερόλεπτα όλες οι κρίσιμες φάσεις μιας διαδρομής: εκκίνηση, επιτάχυνση, ελιγμός και ακινητοποίηση. Στα πρώτα 140 μέτρα η κάψουλα ανέπτυξε τη μέγιστη ταχύτητά της, έπειτα διένυσε τμήμα 155 μέτρων όπου εκτελέστηκε η αλλαγή λωρίδας, ενώ στα τελευταία 100 μέτρα ολοκλήρωσε την ακινητοποίησή της χωρίς κλυδωνισμούς. Σύμφωνα με τη Hardt, το πείραμα αποδεικνύει ότι η υποδομή μπορεί να ενσωματώσει σύστημα εκτροπής χωρίς κινητά μηχανικά μέρη, κάτι που αυξάνει την ασφάλεια και περιορίζει τις πιθανότητες αστοχίας.

Ο Roel van de Pas, CEO της εταιρείας, τόνισε πως η συγκεκριμένη επιτυχία βγάζει το Hyperloop από το επίπεδο των θεωρητικών μελετών και το φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε πραγματικές εφαρμογές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τα προηγούμενα εγχειρήματα ήταν η δυσκολία δημιουργίας δικτύων με δυνατότητα κλιμάκωσης, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλές διαδρομές και συνδέσεις. Με το νέο σύστημα, οι κάψουλες αλλάζουν πορεία χωρίς να θυσιάζεται ούτε η σταθερότητα ούτε η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας εντατικής ερευνητικής πορείας. Μόλις πέρυσι στο ίδιο κέντρο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες βασικές δοκιμές. Έκτοτε, έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 750 δοκιμές που οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις: το όχημα είναι κατά 45% ελαφρύτερο, διαθέτει αυξημένη ισχύ ώθησης και ενσωματώνει πιο αποτελεσματικά τα συστήματα μαγνητικής καθοδήγησης με την πρόωση. Στόχος της Hardt είναι ξεκάθαρος: η επίτευξη ταχύτητας 700 χιλιομέτρων την ώρα, που θα καταστήσει το Hyperloop ανταγωνιστικό τόσο με τα δίκτυα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας όσο και με τα αεροπορικά ταξίδια μικρών αποστάσεων.

Τα επόμενα βήματα του σχεδίου περιλαμβάνουν την κατασκευή μιας μεγαλύτερης πίστας επίδειξης μήκους 3 έως 5 χιλιομέτρων, προτού ακολουθήσει η δημιουργία μιας λειτουργικής γραμμής που μπορεί να φτάσει τα 50 χιλιόμετρα. Το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο ήδη αυξάνεται. Στην Ιταλία έχει εγκριθεί πιλοτική διαδρομή που θα συνδέει τη Βενετία με την Πάδοβα, στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει εντάξει ανάλογο έργο στη συμφωνία συνεργασίας της, ενώ η Ινδία εξετάζει παρόμοιες επιλογές. Την ίδια στιγμή, η Κίνα έχει ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο, να εγκαινιάσει μέχρι το 2035 διάδρομο Hyperloop που θα ενώνει τη Σαγκάη με την Guangzhou.

Το γεγονός ότι τόσο διαφορετικές χώρες επενδύουν στην τεχνολογία δείχνει πως η ιδέα του Hyperloop δεν αποτελεί πλέον ουτοπία αλλά πιθανή λύση για το μέλλον των μετακινήσεων. Το ζητούμενο είναι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και φυσικά η βιωσιμότητα τέτοιων δικτύων σε μεγάλη κλίμακα. Η επιτυχία της Hardt Hyperloop στην Ολλανδία δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, αλλά αποτελεί αναμφίβολα μια γερή απόδειξη ότι η υπόσχεση του Hyperloop αρχίζει να παίρνει απτή μορφή.

