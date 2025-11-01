Το ηλιακό drone που δεν προσγειώνεται ποτέ θα παρέχει 5G στο αμερικανικό στρατό

Η αμερικανική Ναυτική Δύναμη ετοιμάζεται να δοκιμάσει ένα ηλιακό drone που θα λειτουργεί ως υπερσύγχρονο κινητό τηλεπικοινωνιακό κέντρο, παρέχοντας συνεχή 5G συνδεσιμότητα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ακόμα και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομές εδάφους. Το πρότζεκτ με την ονομασία Beyond 5G Air Communication Hub αναπτύχθηκε από την Skydweller Aero σε συνεργασία με την Nokia Federal Solutions, εταιρεία που αξιοποιεί την τεχνογνωσία των Nokia Bell Labs για τη δημιουργία ιδιωτικών 5G δικτύων και προηγμένων τακτικών επικοινωνιών για τις ανάγκες των αμερικανικών υπηρεσιών.

Το έργο φέρει τον πλήρη τίτλο Intelligent Radio Access Network for Beyond 5G Resilient Tactical Networks και στοχεύει στη χρήση ενός αυτονομου, ηλιακού drone που πετά σχεδόν αδιάκοπα, ως υποδομή χαμηλής καθυστέρησης για κρίσιμες επικοινωνίες. Το αεροσκάφος αυτό αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων προσπαθειών του αμερικανικού στρατού να αναπτύξει λύσεις αέναης πτήσης, ικανές να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. Η Nokia Federal θα παρέχει το σύστημα Banshee Flex Radio, ένα ενισχυμένο ιδιωτικό 5G σύστημα που επιτρέπει «συνεχείς και προσαρμοστικές τακτικές επικοινωνίες για πληρώματα αλλά και μη επανδρωμένα συστήματα».

Η συνεργασία της Skydweller Aero με τη Nokia Federal δείχνει πώς η τεχνολογία 5G μπορεί να επεκταθεί σε εναέριες πλατφόρμες, προσφέροντας ασφαλή και σε πραγματικό χρόνο δίκτυα τόσο σε ναυτικές επιχειρήσεις όσο και σε κοινές στρατιωτικές αποστολές. Το drone έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει αδιάλειπτη επικοινωνία σε απομακρυσμένες περιοχές, μετατρέποντας τον ουρανό σε ένα κινητό δίκτυο για τα στρατιωτικά μέσα.

Η Skydweller Aero έχει εξοπλίσει το drone με πάνω από 17.000 ηλιακά panels, οργανωμένα σε 54 ανεξάρτητες αλυσίδες, καλύπτοντας περίπου 2.700 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας φτερών. Το σύστημα μπορεί να παρέχει έως 100kW ισχύος, ενώ το αεροσκάφος κατασκευάζεται από ανθρακονήματα και διαθέτει άνοιγμα φτερών περίπου 65 μέτρων, το οποίο ισοδυναμεί με αυτό ενός Boeing 747. Το drone μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 360 κιλά, έχει συνολικό βάρος 2.500 κιλά και μπορεί να πετά χωρίς πλήρωμα για έως και 90 ημέρες. Στο σύστημα πτήσης ενσωματώνεται λογισμικό αυτόματης μείωσης φορτίων, το οποίο μειώνει τις αεροδυναμικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναταράξεων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η στρατηγική σημασία του ηλιακού drone γίνεται εμφανής από την ικανότητά του να πετά για χιλιάδες χιλιόμετρα σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας συνεχή κάλυψη για αόριστα χρονικά διαστήματα. Αυτή η δυνατότητα το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για αποστολές παρακολούθησης συγκρούσεων, ναυτικών δραστηριοτήτων ή οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης που απαιτεί συνεχή επικοινωνία χωρίς διακοπές. Η αυτονομία και η ηλιακή του ισχύς το καθιστούν σχεδόν ανεξάρτητο από σταθμούς εδάφους, επιτρέποντας στο στρατό να διατηρεί δίκτυα υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης σε περιοχές που μέχρι τώρα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Το Beyond 5G Air Communication Hub δείχνει πώς η στρατιωτική τεχνολογία μπορεί να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κρίσιμες λειτουργίες. Με την ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για αυτονομία πτήσης, το drone δεν περιορίζεται σε μικρές αποστολές αλλά μπορεί να λειτουργεί ως μόνιμος εναέριος κόμβος επικοινωνίας. Οι δυνατότητες αυτές ανοίγουν νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη στρατηγικών 5G δικτύων που καλύπτουν όχι μόνο χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, αλλά και απομακρυσμένες ζώνες κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα.

