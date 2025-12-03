Το Instagram δοκιμάζει έναν νέο περιορισμό που αλλάζει το παιχνίδι

Το Instagram φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανατρέψει μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνήθειες των χρηστών του: την αχαλίνωτη χρήση hashtags. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ολοένα και περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ότι, όταν προσπαθούν να προσθέσουν πάνω από τρία hashtags σε μια δημοσίευση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που τους σταματά. Για την ώρα, η πλατφόρμα δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση, αλλά το φαινόμενο δείχνει να εξαπλώνεται σαν αθόρυβο πείραμα που διεξάγεται στο παρασκήνιο.

Αν κάποιος έχει περάσει έστω και λίγο χρόνο στο Instagram την τελευταία δεκαετία, ξέρει πόσο κεντρικό ρόλο έχουν παίξει τα hashtags στην κουλτούρα του. Από ατελείωτες λίστες με λέξεις-κλειδιά κάτω από κάθε φωτογραφία μέχρι copy–paste σετ που υπόσχονταν περισσότερα likes και μεγαλύτερη απήχηση, τα hashtags έγιναν εργαλείο ανακάλυψης, αυτοπροβολής και ένα μέσο διαφημιστικής υπερφόρτωσης. Τώρα όμως, το Instagram μοιάζει έτοιμο να ξαναγράψει το manual.

Το παράξενο είναι ότι η αλλαγή δεν αφορά όλους. Κάποιοι χρήστες μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν όσα hashtags θέλουν, ενώ άλλοι βλέπουν το μήνυμα «επιτρέπονται μόνο τρία hashtags ανά δημοσίευση» να εμφανίζεται επίμονα. Αυτό υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε είτε μπροστά σε μια δοκιμαστική λειτουργία για περιορισμένο κοινό, είτε σε μια σταδιακή υλοποίηση ενός νέου κανόνα που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί δημόσια.

Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει τι ισχύει. Το Instagram δεν έχει δώσει εξηγήσεις και, κατά πάσα πιθανότητα, βρίσκεται στη γνώριμη φάση του A/B testing: δοκιμάζει διαφορετικά σενάρια για να δει ποιο αποδίδει καλύτερα πριν πατήσει το κουμπί της επίσημης κυκλοφορίας. Εάν κάποιος θυμηθεί πως η Meta συνηθίζει να πειραματίζεται επαναληπτικά και συχνά αθόρυβα, η συγκεκριμένη ασάφεια δεν προκαλεί έκπληξη.

Το πιθανότερο, πάντως, είναι πως η εταιρεία επιχειρεί να περιορίσει το hashtag spam. Η υπερβολική χρήση hashtags έχει μετατραπεί σε παλιά πληγή για το Instagram, στερώντας πολλές φορές από την πλατφόρμα τη λειτουργία που υποτίθεται ότι υπηρετούν: την ανακάλυψη νέου περιεχομένου. Για μεγάλο μέρος των χρηστών, η ενότητα Explore παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος ανακάλυψης, ενώ τα hashtags έχουν χάσει την αρχική τους χρησιμότητα λόγω κατάχρησης και αυτοματοποιημένων πρακτικών.

Η ειρωνεία είναι ότι, παλαιότερα, τα hashtags ήταν η ραχοκοκαλιά της εμπειρίας του Instagram. Ήταν ο βασικός τρόπος για να βρεθείς από αγνώστους, να μπεις σε communities ή να ακολουθήσεις trends. Όμως η εποχή που το Instagram ήταν αποκλειστικά μια πλατφόρμα για φωτογραφίες έχει παρέλθει — σήμερα ο αλγόριθμος, οι προτάσεις βίντεο και τα Reels υπερκαθορίζουν την εμπειρία. Σε έναν κόσμο όπου το περιεχόμενο προωθείται με βάση τα μοτίβα χρήσης και όχι τις λέξεις-κλειδιά, η μείωση των hashtags ίσως μοιάζει για τη Meta σαν λογικό βήμα.